Выданные и полученные займы: какие могут быть подводные камни

Многие все еще используют договора займа как способ вывода денежных средств со счета предприятия. Особенно это практикуют те, кто раннее получил денежные средства т.н. «безналоговым способом». И это сейчас, когда налоговики усиливают контроль за подобными схемами.

Все дело в том, что инспекторы стали обращать пристальное внимание не только на то, как используются заемные средства заемщиком, но и на возможность заимодавца предоставить заем.

Разберемся на примерах из судебной практики.

Пример 1

В Постановлении АС СКО №Ф08-7355/2018 от 18.09.2018 г. указано, что что при проведении мероприятий налогового контроля не установлен источник получения денежных средств Отузяном А.В. в сумме 15 млн рублей для передачи Саакяну А.А.

Отузян А.В., как физическое лицо, не располагает достаточными материальными средствами и имуществом для предоставления займа в сумме 15 млн рублей. Согласно справкам 2-НДФЛ, доход Отузяна А.В. за 2013 год — 60 тыс. рублей, за 2014 год — 118 857 рублей. Предпринимательской деятельностью Отузян А.В. не занимался, дохода не имеет.

Вывод суда: обществом создан формальный документооборот по сделкам, не имеющим реальной деловой цели, не направленной на получение прибыли, и совершенным лишь для получения обществом необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС из бюджета.

Если в описанном случае договор займа составил 15 млн руб., то АС ЗСО в Постановлении № Ф04-5186/2020 от 25.01.2021 г. рассмотрел ситуацию, где займы, полученные от физлица, исчислялись сотнями миллионов. Обсудим ее подробнее.

Пример 2

Как обычно, все началось с налоговой проверки. Инспекция проверила ООО «Ликеро-водочный завод «ОША», выявила многочисленные нарушения. Одним из основанием для принятия налоговиками решения явились установленные факты выплаты денежных средств из кассы Общества в адрес Веретено В.К. с основанием «по договору займа».

Допрошенный в качестве свидетеля Веретено В.К. подтвердил получение денежных средств из кассы Общества в размере более 526 млн руб. с основанием «возврат по договору займа».

Обстоятельства заключения сделки он пояснить затруднился (время, место, условия, предмет, порядок заключения договора, окончательный срок возврата займа). Но указал, что заем вносился в кассу Общества наличными денежными средствами из собственных накоплений.

Однако налоговики провели анализ предоставленных в налоговую за 2007-2015 годы сведений (справки о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ) и увидели очевидное несоответствие суммы предоставленного займа отраженным доходам займодавца.

По итогам проверки ООО доначислили:

НДФЛ в размере 26 662 218 руб .;

.; штраф за его неудержание и неперечисление в бюджет в размере 5 332 433 руб. 60 коп .;

.; а также пени за его несвоевременную уплату в размере 7 452 149 руб. 21 коп.

Общая сумма — 39 446 680 руб.

Эти доначисления были связаны с исчислением налога с сумм, выплаченным Обществом своему учредителю Веретено В.К.

В материалы дела Общество представило РКО, ПКО по взаимоотношениям с Веретено В.К. Суд установил, что из назначения платежа не видно, по какому договору был предоставлен заем, имело место предоставление займа, либо его возврат.

С учетом:

взаимозависимости лиц;

отсутствием у налогового агента ясного и четкого понимания о размере и существовании задолженности перед Веретено (Веретено перед Обществом);

неведением учета указанных операций

суд пришел к выводу о том, что действия Общества и его учредителя не были направлены на конкретные результаты сделки, а свидетельствовали о создании видимости хозяйственной операции по предоставлению займа с целью ухода от налогов.

Следовательно, в отсутствие документального основания выплаты денежных средств в адрес Веретено В.К. в сумме 205 093 986,08 руб. (в соответствии п. 1 ст. 210 НК РФ) обоснованно квалифицированы судами как доход Веретено В.К. в целях налогообложения НДФЛ.

Поскольку при рассмотрении дела установлено, что Общество как налоговый агент в нарушение п. 1 ст. 210, п. 6 ст. 226 НК РФ не включило в налоговую базу для исчисления НДФЛ выплаты в пользу Веретено В.К. в размере 205 093 986,08 руб., и не перечислило НДФЛ в бюджет, суды обоснованно отказали в удовлетворении требований Общества по настоящему эпизоду.

В рамках банкротства так же встречаются дела о включении в реестр требований кредиторов по договорам займа (Постановление по делу № А66-8040/2019 от 29.07.2021 г.)

Пример 3

В рамках процедуры банкротства гражданина Калюжного А.В. другой гражданин Дорофеев А.А. (кредитор) обратился с заявлением о включении в реестр требования в размере 6 000 000 руб., ссылаясь на договор займа денежных средств от 20.03.2017 и на раннее вступившее в законную силу решение районного суда.

Суд указал, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Следовательно, заявитель, позиционирующий себя в качестве займодавца, обязан подтвердить фактическую передачу денежных средств.

В соответствии с абзацем 3 пункта 26 Постановления ВАС РФ № 35, при оценке достоверности наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства:

позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства;

имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником;

отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Из этих разъяснений следует, что через установление названных обстоятельств устанавливается факт реальной передачи наличных денежных средств, подтвержденной распиской или приходным кассовым ордером, то есть документами, оформление которых зависит только от сторон договора займа.

Поэтому в рамках дела о банкротстве должника такие документы подлежат тщательной и всесторонней проверке через установление описанных в разъяснениях обстоятельств.

В ходе рассмотрения требования Дорофеева А.А. суд неоднократно предлагал кредитору представить:

доказательства, подтверждающие фактическое наличие денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи стороне по договору (в частности, о размере его дохода за период, предшествующий его заключению);

сведения об отражении в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм, равных размеру займа или превышающих его;

сведения о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии);

а также иные доказательства передачи денег.

Однако Дорофеев А.А. не представил какие-либо доказательства наличия у него 6 000 000 руб. к моменту передачи денежных средств заемщику, а также подтверждающих факт передачи денежных средств по договору займа.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении налоговиков, Дорофеев А.А. не является ИП, справки о доходах по форме 2-НДФЛ на него не представлены.

Таким образом, источник происхождения денежных средств, необходимых для предоставления должнику по договору займа, не раскрыт. Суд отказал Дорофееву А.А. о включении в реестр требований кредиторов.

Примечание: в данном случае против Дорофеева А.А. выступило УФНС по Тверской области, полагая, что им не представлены в материалы дела доказательства, достоверно подтверждающие факт выдачи денежных средств по договору займа.

Выводы и рекомендации

В связи с тем, что проверки проводятся за предыдущие периоды деятельности налогоплательщика с глубиной охвата 3 года, а при возбуждении уголовных дел и до 10 лет, рекомендую самостоятельно, не ожидая, когда придут с проверкой, провести аудит своей деятельности на соответствие требованиям сегодняшнего дня.

Забудьте методы налоговой оптимизации, которые применяли всего 2-3 года назад, и перестройте свой бизнес в соответствии с новыми требованиями.

Да, согласен, работать стало сложнее, но если правильно планировать свой бизнес на перспективу, а не только на сегодняшний день, то варианты остаться в живых конечно же есть и не плохие.