«Утренний бухгалтер». Стартовала новая выдача льготных кредитов малому бизнесу

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Господдерржку пострадавших отраслей возобновят с сегодняшнего дня: предприниматели снова смогут получить льготные кредиты по ставке 4%.

Напоминание от налоговиков. Если вы получили электронную подпись в 2021 году и она не просрочена, то ее можно использовать, чтобы сдать годовую отчетность.

Думали в Минфине, думали, как снизить ставки по ипотеке, и придумали. Для этого банку «Дом.РФ» дадут доступ к кредитным историям заемщиков — чтоб он мог оценить риски. Логика там очень сложная, почитайте.

Пришли на новую работу и разгребаете кучу ошибок предыдущего бухгалтера? Коллеги собрали парочку полезных советов, берите на заметку.

А как быть, если вы попросту выгорели и разочаровались в профессии? Рассказываем, как можно посмотреть на нее с новой стороны и в разы повысить свою квалификацию, не выходя из дома.Бесплатный вебинар уже сегодня, присоединяйтесь.

Тридцать лет главбух из Майкопа пытается доказать, что попала в тюрьму из-за судебной ошибки. До сих пор она пишет жалобы и в прокуратуру и Верховный суд. Главбух Андрей Ковалёв в конце 2021 г. смог снизить срок наказания только до 4,5 лет. Хотите быть следующими, или готовы работать безопасно? А еще: 1. Вам нужна информация о защите бизнеса и доходов собственника? 2. Хотите узнать о новых «ловушках» налоговиков? 3. Интересует практика субсидиарной и уголовной ответственности по налогам? Если да — участвуйте в семинаре Эльвиры Митюковой 26-27 января 2022 «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2022 г. в налоговом планировании и контроле»! Осталось два дня, поторопитесь записаться. Тел. 7 (495) 748 03 16, 601-88-32 А еще делимся полезным бесплатным руководством: как законно снизить налоговую нагрузку

Новости

События

Дата проведения: 28 января, пятница

Налоговая проверка: изменения 2021 −2022 гг. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 28 января, пятница

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 27 января, четверг

Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 27 января, четверг

ЭТрН 2022 (Электронно Транспортная Накладная): изменения в законе и выгоды бизнеса и облегчение в работе бухгалтерии от цифровизации грузоперевозок

Дата проведения: 27 января, четверг

Валютное законодательство: что нового?

Дата проведения: 27 января, четверг

Налоговые новшества 2022: обзор для бухгалтера

Дата проведения: 27 января, четверг

Новый проект Совета по МСФО по финансовой отчетности: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 26 января, среда

План-факт анализ: методы и примеры

Дата проведения: 26 января, среда

Маркировка воды 2022. Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 26 января, среда

Статьи

У некоторых декларации зависли уже на 10 дней.

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🔒 Какие формы отчетности поменялись в 2022 году и как именно

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В статистической отчетности легко запутаться, потому что форм сотни. И если даже один отчет не сдать, Росстат может начислить штраф. Раньше статистическое ведомство наказывало редко, но сейчас ситуация изменилась. Чтобы избежать санкций, разберем, как выбрать формы, которые надо сдавать именно вам, и как их сдать правильно.

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы при УСН учитываются кассовым методом

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/105255 от 23.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке недостроенного дома можно получить имущественный вычет на стройматериалы

Минтруд РФ: Письмо № 27-3/10/В-17434 от 28.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для субсидий на квартплату не будут учитывать выплаты по уходу за пенсионерами

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/454@ от 18.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости C нежилого дачного дома надо платить налог на имущество, как с жилого

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