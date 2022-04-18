«Утренний бухгалтер». Онлайн-банк заблокируют при подозрительных переводах

Центробанк рекомендовал банкам пристальнее следить за сомнительными переводами. В таких случаях будут блокировать онлайн-банк.

Очередная громкая схема в исполнении столичных налоговиков. Несколько лет они проводили махинации с липовыми вычетами по НДФЛ.

Про импотрозамещение. В России будет свой магазин мобильных приложений RuMarket.

Налоговики напомнили, что для подтверждения расходов по налогу на прибыль, подойдет электронный чек.

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Новости

События

Трудовые проверки по новым правилам: проверьте, все ли учли

Дата проведения: 22 апреля, пятница

Риски при работе с самозанятыми и как их избежать

Дата проведения: 21 апреля, четверг

Электронные кадры: как сэкономить с новым решением ELMA365 КЭДО

Дата проведения: 21 апреля, четверг

Налоговая поддержка бизнеса в 2022 году

Дата проведения: 21 апреля, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 21 апреля, четверг

ФСБУ 25. Учет аренды — онлайн-семинар

Дата проведения: 20 апреля, среда

Все пять новых ФСБУ в 2022 году: проверьте, все ли учли

Дата проведения: 20 апреля, среда

Дисконтирование в бухгалтерском учёте

Дата проведения: 20 апреля, среда

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 20 апреля, среда

Бухгалтерия для новичков — курс удаленного обучения

Дата проведения: 20 апреля, среда

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— Что может проверить прокуратура или ГИТ у работодателей в 2022 году?

11 марта 2022 года Генпрокуратура сообщила, что усилит надзор за соблюдением ТК в отношении компаний, которые решат уйти с рынка или приостановить деятельность. С другой стороны, в этом году отменены плановые проверки. К чему готовиться работодателям и что будут проверять инспекторы?

— Переход с ОСНО на упрощенку: как быть с НДС в случае возврата товара

Факты возврата товара поставщику по гарантии не свидетельствуют об ошибочном применении организацией налогового вычет в прошлых периодах. Подавать уточненку не надо.

— Квартира в ипотеке: что можно и что нельзя делать собственнику

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— Почему мультичейн — ключ к долгосрочному развитию блокчейна?

В последнее время внимание к мультичейн сетям в основном сосредоточено вокруг вопроса: превосходят ли они кроссчейн сети (которые легко соединяют различные блокчейны)? И могут ли они превзойти Ethereum, чьи проблемы с перегрузкой сети известны всему коммьюнити?

— «Ночной бухгалтер». У бухгалтеров все больше проблем с платежами за границу. Иногда теряются деньги

Из-за санкций, валютных ограничений и прочих неприятностей расчеты с иностранцами превращаются в сложный квест.

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Заемные средства фирма может получить как как на свой банковский счет, так и наличными в кассу, например, от своего учредителя. При этом нужно такой заем правильно принять и правильно израсходовать, а также и возвратить.

— Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 можно погасить позднее. Вышло постановление

Если вы уже включены в программу ФОТ 3.0, то можете получить шестимесячную отсрочку: в течение полугода вы вправе не платить проценты и не вносить ежемесячные платежи.

— Цитата дня. Про ставку, которую еще понизят

Центробанк наконец-то снизил ставку. Но увы, не слишком сильно, всего с 20 до 17%. Эксперты говорят, что скоро будет еще ниже.

🔒 С 1 апреля будут назначать выплаты на детей с 8 до 17 лет. Платить начнут с 1 мая

Пособие на детей с 8 до 17 лет будут давать только тем, кто нуждается. Учитывать будут не только доход, но и имущество. Если у семьи несколько квартир и машин, пособие не дадут, даже при маленьком доходе.

🔒 Сотрудник застрял в командировке за границей. Как оформить чек-лист, как проверить авансовые отчеты

Многие авиакомпании в последние месяцы отменяют рейсы и сотрудники организаций не могут вовремя вернуться из командировки.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21167 от 18.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24611 от 28.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже унаследованной квартиры можно учесть расходы наследодателя

Правительство РФ: Постановление № 611 от 07.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/29411 от 07.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке имущества у физлиц для передачи его в лизинг надо применять ККТ

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