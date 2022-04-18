«Утренний бухгалтер». Онлайн-банк заблокируют при подозрительных переводах

Центробанк рекомендовал банкам пристальнее следить за сомнительными переводами. В таких случаях будут блокировать онлайн-банк.
Очередная громкая схема в исполнении столичных налоговиков. Несколько лет они проводили махинации с липовыми вычетами по НДФЛ.
Про импотрозамещение. В России будет свой магазин мобильных приложений RuMarket.
Налоговики напомнили, что для подтверждения расходов по налогу на прибыль, подойдет электронный чек.
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Дата проведения: 21 апреля, четверг
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Дата проведения: 20 апреля, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21167 от 18.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24611 от 28.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже унаследованной квартиры можно учесть расходы наследодателя
Правительство РФ: Постановление № 611 от 07.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/29411 от 07.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке имущества у физлиц для передачи его в лизинг надо применять ККТ
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