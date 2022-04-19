Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как надо было посчитать взносы с учетом ковидных субсидий

И все бы ничего, но посчитали эти взносы в декабре.

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Налоговики объяснили бухгалтерам нюансы страховых взносов за 2021 год с учетом ковидных субсидий. Все бы ничего, но слегка невовремя.

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Федеральный закон № 287-ФЗ от 01.06.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/16348 от 05.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21167 от 18.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25865 от 30.03.2022

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