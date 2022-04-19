«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как надо было посчитать взносы с учетом ковидных субсидий

Налоговики объяснили бухгалтерам нюансы страховых взносов за 2021 год с учетом ковидных субсидий. Все бы ничего, но слегка невовремя.

Все госуслуги собираются перевести в электронный вид к 2023 году. Об этом заявил Мишустин.

Собянин посчитал, сколько человек может потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса. Спойлер: около 200 тысяч. Это только в столице.

Банк должен дать кредитные каникулы на все ваши кредиты, а не только на один из них. Объясняем на примере.

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Трудовые проверки по новым правилам: проверьте, все ли учли

Дата проведения: 22 апреля, пятница

Риски при работе с самозанятыми и как их избежать

Дата проведения: 21 апреля, четверг

Электронные кадры: как сэкономить с новым решением ELMA365 КЭДО

Дата проведения: 21 апреля, четверг

Налоговая поддержка бизнеса в 2022 году

Дата проведения: 21 апреля, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 21 апреля, четверг

ФСБУ 25. Учет аренды - онлайн-семинар

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Дата проведения: 20 апреля, среда

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CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 20 апреля, среда

Бухгалтерия для новичков - курс удаленного обучения

Дата проведения: 20 апреля, среда

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— Когда в 2022 году лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах?

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🔒 Зарплатные платежки: инструкция по заполнению с мая 2022

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В Центробанке рассказали, почему решили снизить комиссии за эквайринг. Спойлер: это надо, чтобы дальше работали безналичные платежи.

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В банках снова можно покупать валюту. Налоговики лютуют и грозят всем, кто купил ее с рук, штрафами и даже уголовными делами.

— В России появилась новая организационно-правовая форма. Обзор закона

С первого марта 2022 года в России можно создавать НКО в виде личного фонда. Это новая организационно-правовая форма, один из общественно-полезных фондов, по сути – некоммерческая унитарная организация.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25324 от 29.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Даже если вы использовали квартиру в бизнесе, через 5 лет ее можно продать без НДФЛ

Федеральный закон № 287-ФЗ от 01.06.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/16348 от 05.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21167 от 18.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25865 от 30.03.2022

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