«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как надо было посчитать взносы с учетом ковидных субсидий

Налоговики объяснили бухгалтерам нюансы страховых взносов за 2021 год с учетом ковидных субсидий. Все бы ничего, но слегка невовремя.
Все госуслуги собираются перевести в электронный вид к 2023 году. Об этом заявил Мишустин.
Собянин посчитал, сколько человек может потерять работу из-за ухода иностранного бизнеса. Спойлер: около 200 тысяч. Это только в столице.
Банк должен дать кредитные каникулы на все ваши кредиты, а не только на один из них. Объясняем на примере.
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Новости
- С 18 апреля в банках можно купить валюту
- Для интернет-рекламы могут снизить налог на прибыль и страховые взносы
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- Если право на льготные взносы у IT-компании появится во 2 квартале, надо сдать уточненный РСВ за 1 квартал
- Банки сокращают кэшбек из-за низких комиссий за эквайринг
- Все госуслуги переведут в электронный вид к 2023 году
- Как малому бизнесу посчитать взносы с учетом необлагаемой зарплаты за счет ковидной субсидии
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- Даже если вы использовали квартиру в бизнесе, через 5 лет ее можно продать без НДФЛ
- Для возмещения допвыходных родителям детей-инвалидов надо будет направлять в ФСС новое заявление
- К российскому аналогу Swift подключились уже 12 стран
- Налоговики продолжают зачитывать переплату в счет долгов по налогам без согласия бизнеса
- Из-за ухода иностранного бизнеса могут стать безработными 200 тысяч россиян. И это только в Москве
- Самокат начал сворачивать работу в регионах. Пока он не работает в 15 городах
События
Трудовые проверки по новым правилам: проверьте, все ли учли
Дата проведения: 22 апреля, пятница
Риски при работе с самозанятыми и как их избежать
Дата проведения: 21 апреля, четверг
Электронные кадры: как сэкономить с новым решением ELMA365 КЭДО
Дата проведения: 21 апреля, четверг
Налоговая поддержка бизнеса в 2022 году
Дата проведения: 21 апреля, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 21 апреля, четверг
ФСБУ 25. Учет аренды - онлайн-семинар
Дата проведения: 20 апреля, среда
Все пять новых ФСБУ в 2022 году: проверьте, все ли учли
Дата проведения: 20 апреля, среда
Дисконтирование в бухгалтерском учёте
Дата проведения: 20 апреля, среда
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 20 апреля, среда
Бухгалтерия для новичков - курс удаленного обучения
Дата проведения: 20 апреля, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25324 от 29.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Даже если вы использовали квартиру в бизнесе, через 5 лет ее можно продать без НДФЛ
Федеральный закон № 287-ФЗ от 01.06.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/16348 от 05.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21167 от 18.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25865 от 30.03.2022
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