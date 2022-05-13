«Утренний бухгалтер». Налоговики разрешают экономить на чеках

Налоговики напомнили, что дефицита кассовой ленты нет и за невыдачу чека они будут штрафовать. Но на чеке можно сэкономить. Например, выдать электронный чек с согласия покупателя.
Если с сотрудником заключили трудовой договор на время декрета работницы, то уволить его надо при окончании декрета, считают суды.
Минфин считает, что компания может получить вычет по НДС даже при нарушении срока выставления счета-фактуры.
В Минэкономразвития отчитались о том, что никакая безработица или дефицит стране не грозит.
Но не все так однозначно, как ныне модно говорить. В «AliExpress Россия», например, как и во многих других компаниях, начались сокращения сотрудников.
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Документы
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-141322/21 от 12.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ККТ надо применять, даже если безнал пришел за компанию от физлица. «Интерфакс» оштрафовали за неприменение ККТ
Президент РФ: Указ № 254 от 04.05.2022
Роструд: Письмо № ПГ/08120-6-1 от 12.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/28875 от 06.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/30286 от 08.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Аптечка облагается НДС 20 %, хотя и состоит из изделий с НДС 10 %
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