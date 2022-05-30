«Утренний бухгалтер». Проценты по вкладам не облагаются НДФЛ, но банки все равно его удерживают

Проверяйте ваш банк: норма по обложению НДФЛ процентов по вкладам не начала действовать, ее отменили на 2021-22 годы.
Опять двадцать пять. Минфин снова заговорил о легализации криптовалюты.
Громкое дело: Верховный суд оставил в силе фальшивые уточненки по НДС. Мол, если они уже приняты, аннулировать их налоговики не будут.
Российские ценные бумаги не собираются освобождать от НДФЛ: Минфин не поддержал идею.
Тинькофф Банк перестал открывать вклады в валюте.
Новости
- На продажу валютной выручки у экспортеров теперь есть 120 дней
- Главбух через интернет-банк перечисляла себе деньги работодателя
- Ваши пенсионные взносы в НПФ не пропадут. Их застрахуют так же, как вклады
- Срок амортизации основных средств б/у зависит от того, сколько их использовал бывший собственник
- Российские туркомпании выходят на биржу
- Инвестдайджест. Российский рынок акций растет, в то время как рубль слабеет
- Верховный суд оставил в силе фальшивые уточненки по НДС
- Российские ценные бумаги не собираются освобождать от НДФЛ
- Wildberries отрицает, что ввел штрафы за возврат товара
- С продажи старой оргтехники со склада компании торговый сбор платить не надо
- Тинькофф Бизнес начал выдавать бизнес-карты «Мир»
- Netflix не открывается в России без VPN
- Долги уходят коллекторам. При этом средний чек задолженности стал ниже
- Проценты по вкладам не облагаются НДФЛ. Проконтролируйте ваш банк
- В первичке должны быть обязательные реквизиты, чтобы она годилась для расходов по налогу на прибыль
- Forbes опубликовал топ-20 самых богатых наследников российских миллиардеров
- Для льготы по налогу на имущество высчитывайте простую дробь, а не десятичную
- Штраф или дисквалификация бухгалтера? Онлайн-курс о том, как избежать последствий незнания новых ФСБУ
- Разрешили учреждать дружественные иностранные компании дружественной валютой
- Минфин планирует легализовать криптовалюты для международных расчетов
- Тинькофф Банк больше не будет принимать вклады в валюте
- «Клерк» ищет авторов
События
Кадровый учет — курс удаленного обучения
Дата проведения: 6 июня, понедельник
Некоммерческие организации: отчетность за полугодие 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 3 июня, пятница
Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 3 июня, пятница
Дата проведения: 2 июня, четверг
Что изменилось в работе иностранного бизнеса из-за санкций
Дата проведения: 2 июня, четверг
Пивной магазин в 2022: как открыть и торговать без штрафов
Дата проведения: 2 июня, четверг
Налоговые осмотры: практика по статье 92 НК
Дата проведения: 2 июня, четверг
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 2 июня, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 2 июня, четверг
Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле
Дата проведения: 1 июня, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Расходы на СБП малому бизнесу будут снова компенсировать
Программу продлят до конца 2022 года.
— Почему важно проверять контрагентов и какие есть риски
Проверка контрагента перед заключением договора — защитная мера бизнеса от недобросовестных компаний и финансовых рисков. В статье разберем основные признаки недобросовестных компаний, расскажем про возможные риски и поделимся способами проверки контрагентов.
— С 27 мая снижена ключевая ставка. На что это повлияет
26 мая 2022 года Банк России выпустил сообщение, что понизил ключевую ставку до 11%.
— Оцениваем эффективность сотрудников в 2022 году: KPI как навигатор и способ мотивации
Волнения рынка стимулируют предпринимателей взвешивать каждый шаг, сокращать расходы и оптимизировать бизнес-процессы, многие были вынуждены прибегнуть к сокращениям. В это время ключевыми становятся вопросы эффективности: что требовать от команды и как оценивать результат? Основной инструмент, который в этом поможет — старый добрый KPI.
— Кого и как надо будет обучать по охране труда с осени 2022?
Недавно Правительство постановлением № 2464 утвердило новые правила обучения сотрудников по охране труда. Часть норм вступит в силу в следующем году, но основные изменения ждут с 1 сентября 2022 года. Расскажем, как к ним подготовиться.
— Налог с доходов иностранной компании и заполнение РСВ
Эксперты рассказали об счисление и уплата НДС и налога на прибыль с суммы вознаграждения, выплачиваемого иностранной компании за предоставленное неисключительное право пользования программным обеспечением.
— Отпуск во время простоя по вине работодателя в 2022 году
Когда в таком простое виноват работодатель, как нужно оплачивать отпуска, выпавшие на это время, можно ли принудительно отправить сотрудников отдыхать, расскажем далее в нашей статье.
— ЦБ снизил ключевую ставку до 11%: что будет с кредитами и ипотекой
Центробанк на внеочередном заседании объявил о резком снижении ключевой ставки с 27 мая 2022 года сразу на 300 базисных пунктов — с 14 до 11% годовых. Как это повлияет на ставки по кредитам и ипотеке? И по какому сценарию дальше может развиваться рынок?
🔒 Как взносы будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году после объединения ПФР и ФСС
Со следующего года введут новую формулу для отражения взносов на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), где они потом пересчитываются в пенсионные баллы. Из этих баллов складывается ваша будущая пенсия.
— Цитата дня. Про строгий присмотр
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал про рынок труда в городе.
— «Ночной бухгалтер». 90 налоговых требований подряд. Налоговики ставят рекорды по скорости
Бухгалтеры не успевают читать, не то что отвечать.
🔒 Как получить разрешение на экспорт: подробная инструкция
В марте Правительство ввело временный порядок экспорта промтоваров. Заключается он в получении разрешения.
Блоги компаний
- Обложение процентов по вкладам предпринимателя (72)
- Граждан ЛДНР допустят к трудовой деятельности на транспорте без российских прав (72)
- ФНС утвердила новый электронный договор с контрагентами. Коротко о нюансах (251)
- Осторожно, жульнический Росатом! (120)
- Зачем сотрудникам нужна бизнес-карта (241)
- Производство под заказ в решениях 1С. Автоматизируем учет и увеличиваем прибыль (188)
- В Госдуме предложили наказывать за незаконные штрафы для водителей (72)
- Собственные оборотные средства: как и зачем считать (21)
- Что изменилось в СБП в 2022 году. NFC, новые лимиты, возврат комиссий (156)
- Терм-шит (Term sheet) — что такое, чем полезен для бизнеса и как оформить в российской юрисдикции (697467)
- исчмичсич (394)
- Релокация бизнеса: куда переносить деятельность в 2022 году (141)
- Самозанятость — вакцина для бизнеса от вирусов и санкций (146)
- Что такое SERM? Коротко об управлении репутации в интернете (712831)
- Что такое коммерческие расходы и как их учитывать (90)
- Работник при сокращении может сколь угодно долго выбирать предложенную должность (706762)
- Предоставление детям-инвалидам с сопутствующими заболеваниями лечебных путевок (72)
- Нельзя ИП пользоваться региональной льготной ставкой УСН, если на конец года сменилась регистрация (706762)
- Российская налоговая взялась за уехавших (349)
- Минфин исключил ЦБ из обсуждения регулирования криптовалют (815)
Документы
Минтруд РФ: Письмо № 16-1/В-378 от 04.05.2022
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/5395@ от 29.04.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/5736 от 13.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для льготы по налогу на имущество высчитывайте простую дробь, а не десятичную
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/44465 от 16.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43927 от 13.05.2022
Обсуждаемые темы форума
— Задержка зарплаты сотруднику
— Уведомление о создании обособки
— Учет невозвратной/одноразовой упаковки/тары
— В ведомости расчета клиентов не схлопываются остатки
— Продление срока ликвидации ООО
— Расчет среднего дневного заработка при увольнении
— Прислали письмо с просьбой сдать декларацию 3-НДФЛ
— ИП на ОСНО, курсовые разницы
— Социальные пособия и льготы (Челябинская область)
— Навязали кредит в мед центре
— Жилой дом повис в воздухе после ликвидации ООО
— Получение оплаты за услуги из Англии
— П. 12 ФСБУ 25/2018. Применять или нет / Последующая субаренда или нет?
— Единый платеж и ПФР, ФСС объединятся с 1 июня