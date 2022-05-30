«Утренний бухгалтер». Проценты по вкладам не облагаются НДФЛ, но банки все равно его удерживают

Проверяйте ваш банк: норма по обложению НДФЛ процентов по вкладам не начала действовать, ее отменили на 2021-22 годы.

Опять двадцать пять. Минфин снова заговорил о легализации криптовалюты.

Громкое дело: Верховный суд оставил в силе фальшивые уточненки по НДС. Мол, если они уже приняты, аннулировать их налоговики не будут.

Российские ценные бумаги не собираются освобождать от НДФЛ: Минфин не поддержал идею.

Тинькофф Банк перестал открывать вклады в валюте.

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События

Кадровый учет — курс удаленного обучения

Дата проведения: 6 июня, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность за полугодие 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 г. (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 июня, пятница

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 3 июня, пятница

Презентация программ MBA

Дата проведения: 2 июня, четверг

Что изменилось в работе иностранного бизнеса из-за санкций

Дата проведения: 2 июня, четверг

Пивной магазин в 2022: как открыть и торговать без штрафов

Дата проведения: 2 июня, четверг

Налоговые осмотры: практика по статье 92 НК

Дата проведения: 2 июня, четверг

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 2 июня, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 2 июня, четверг

Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле

Дата проведения: 1 июня, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Расходы на СБП малому бизнесу будут снова компенсировать

Программу продлят до конца 2022 года.

— Почему важно проверять контрагентов и какие есть риски

Проверка контрагента перед заключением договора — защитная мера бизнеса от недобросовестных компаний и финансовых рисков. В статье разберем основные признаки недобросовестных компаний, расскажем про возможные риски и поделимся способами проверки контрагентов.

— С 27 мая снижена ключевая ставка. На что это повлияет

26 мая 2022 года Банк России выпустил сообщение, что понизил ключевую ставку до 11%.

— Оцениваем эффективность сотрудников в 2022 году: KPI как навигатор и способ мотивации

Волнения рынка стимулируют предпринимателей взвешивать каждый шаг, сокращать расходы и оптимизировать бизнес-процессы, многие были вынуждены прибегнуть к сокращениям. В это время ключевыми становятся вопросы эффективности: что требовать от команды и как оценивать результат? Основной инструмент, который в этом поможет — старый добрый KPI.

— Кого и как надо будет обучать по охране труда с осени 2022?

Недавно Правительство постановлением № 2464 утвердило новые правила обучения сотрудников по охране труда. Часть норм вступит в силу в следующем году, но основные изменения ждут с 1 сентября 2022 года. Расскажем, как к ним подготовиться.

— Налог с доходов иностранной компании и заполнение РСВ

Эксперты рассказали об счисление и уплата НДС и налога на прибыль с суммы вознаграждения, выплачиваемого иностранной компании за предоставленное неисключительное право пользования программным обеспечением.

— Отпуск во время простоя по вине работодателя в 2022 году

Когда в таком простое виноват работодатель, как нужно оплачивать отпуска, выпавшие на это время, можно ли принудительно отправить сотрудников отдыхать, расскажем далее в нашей статье.

— ЦБ снизил ключевую ставку до 11%: что будет с кредитами и ипотекой

Центробанк на внеочередном заседании объявил о резком снижении ключевой ставки с 27 мая 2022 года сразу на 300 базисных пунктов — с 14 до 11% годовых. Как это повлияет на ставки по кредитам и ипотеке? И по какому сценарию дальше может развиваться рынок?

🔒 Как взносы будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году после объединения ПФР и ФСС

Со следующего года введут новую формулу для отражения взносов на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), где они потом пересчитываются в пенсионные баллы. Из этих баллов складывается ваша будущая пенсия.

— Цитата дня. Про строгий присмотр

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал про рынок труда в городе.

— «Ночной бухгалтер». 90 налоговых требований подряд. Налоговики ставят рекорды по скорости

Бухгалтеры не успевают читать, не то что отвечать.

🔒 Как получить разрешение на экспорт: подробная инструкция

В марте Правительство ввело временный порядок экспорта промтоваров. Заключается он в получении разрешения.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 16-1/В-378 от 04.05.2022

ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/5395@ от 29.04.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/5736 от 13.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для льготы по налогу на имущество высчитывайте простую дробь, а не десятичную

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/44465 от 16.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43927 от 13.05.2022

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