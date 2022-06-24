«Утренний бухгалтер». Важные новости про тариф в 4-ФСС 

Тариф в 4-ФСС обязательно должен быть с тремя знаками после запятой, иначе отчет не пройдет.
При расчете по СБП между юрлицами и ИП не надо применять ККТ, при безналичных расчетах между компаниями и ИП кассовые чеки не нужны.
Физлицам разрешено переводить валюту от продажи недвижимости за рубежом и акций на зарубежные счета.
Принят новый законопроект по отрицательным ставкам. Документ затрагивает уже действующие депозитные договоры.
Сдавать отчетность ночью можно. Чиновники примут ее, когда проснутся.
Переводы сотрудникам за рубеж: что делать бухгалтеру прямо сейчас?
Внештатники за рубежом в нынешние времена — сложная задача для любой компании, а уж денежные переводы им тем более. Банки один за другим отказывают в операциях или затягивают их, хотя и не по своей вине. Как тут не сломать голову?
На вебинаре 28 июня расскажем, как наладить процессы так, чтобы не оставить внештатников без зарплат, а самозанятых или ИП за рубежом — без гонораров. Разберем конкретные ситуации и выясним, как и где лучше открывать заграничный банковский счет.
Запишитесь прямо сейчас, количество мест ограничено!
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События
Эффективные алгоритмы ответа на требование ФНС
Дата проведения: 29 июня, среда
Расчет среднего заработка - БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс
Дата проведения: 29 июня, среда
Дата проведения: 29 июня, среда
Бухучёт командировок. Лайфхаки для бухгалтера
Дата проведения: 29 июня, среда
Новости в кадровом учете и отчетности 2022: как работать без штрафов
Дата проведения: 29 июня, среда
Сложные вопросы применения ПБУ 18/02
Дата проведения: 29 июня, среда
Дата проведения: 29 июня, среда
Учет зарплаты, НДФЛ, взносов - курс удаленного обучения
Дата проведения: 29 июня, среда
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 29 июня, среда
СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании
Дата проведения: 29 июня, среда
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— Надо ли сдавать нулевой 6-НДФЛ?
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/6261@ от 15.06.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7541@ от 20.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если отдать разбитое авто страховой компании, транспортного налога не будет
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48690 от 25.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы от Пушкинской карты не облагаются НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/51877 от 02.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Радоницу и Курбан-Байрам бухгалтер должен праздновать, не отходя от 1С
ЦБ РФ: Письмо № 010-31-4/5290 от 14.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов
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