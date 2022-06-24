«Утренний бухгалтер». Важные новости про тариф в 4-ФСС 

​​​​​​​Тариф в 4-ФСС обязательно должен быть с тремя знаками после запятой, иначе отчет не пройдет.

При расчете по СБП между юрлицами и ИП не надо применять ККТ, при безналичных расчетах между компаниями и ИП кассовые чеки не нужны.

Физлицам разрешено переводить валюту от продажи недвижимости за рубежом и акций на зарубежные счета.

​​​​​​​Принят новый законопроект по отрицательным ставкам. Документ затрагивает уже действующие депозитные договоры.

Сдавать отчетность ночью можно. Чиновники примут ее, когда проснутся.

Переводы сотрудникам за рубеж: что делать бухгалтеру прямо сейчас? Внештатники за рубежом в нынешние времена — сложная задача для любой компании, а уж денежные переводы им тем более. Банки один за другим отказывают в операциях или затягивают их, хотя и не по своей вине. Как тут не сломать голову? На вебинаре 28 июня расскажем, как наладить процессы так, чтобы не оставить внештатников без зарплат, а самозанятых или ИП за рубежом — без гонораров. Разберем конкретные ситуации и выясним, как и где лучше открывать заграничный банковский счет. ​​​Запишитесь прямо сейчас, количество мест ограничено!

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События

Эффективные алгоритмы ответа на требование ФНС

Дата проведения: 29 июня, среда

Расчет среднего заработка - БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 29 июня, среда

Презентация программ MBA

Дата проведения: 29 июня, среда

Бухучёт командировок. Лайфхаки для бухгалтера

Дата проведения: 29 июня, среда

Новости в кадровом учете и отчетности 2022: как работать без штрафов

Дата проведения: 29 июня, среда

Сложные вопросы применения ПБУ 18/02

Дата проведения: 29 июня, среда

Новые правила работы с ЭЦП

Дата проведения: 29 июня, среда

Учет зарплаты, НДФЛ, взносов - курс удаленного обучения

Дата проведения: 29 июня, среда

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 29 июня, среда

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

Дата проведения: 29 июня, среда

Статьи

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Многие компании рассматривают для себя возможность перехода на режим налогового мониторинга. С его помощью можно упростить процесс отчетности: обмениваться с ФНС данными онлайн, сократить бумажный документооборот и снизить налоговые риски.

— Учет операций по аккредитивам

Не все представители бизнеса знают о таком удобном способе расчетов с поставщиками, как аккредитив. А многие бухгалтеры просто страшатся незнакомого слова и не знают, что с ним делать в учете. Мы расскажем вам, что же это такое и покажем, как оформлять операции в 1С Бухгалтерия 8.3.

— Ошибки в СЗВ-М. Почему файл не соответствует XSD-схеме?

Файл не соответствует XSD-схеме СЗВ-М — общее обозначение группы ошибок, связанных с заполнением отдельных граф отчета СЗВ-М. О том, что это за ошибки и что следует делать в случае их возникновения, поговорим в этой статье.

— «Утренний бухгалтер». Чтобы перейти на АУСН, надо открыть счет в банке из специального списка

Но есть нюанс: сам список еще не готов.

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Надо ли сдавать 6-НДФЛ за отчетный квартал 2022 года, если не было начислений зарплаты, — нет, необязательно, но при условии что в течение отчетного периода выплаты не производились. Но, если все же отправите отчет, ФНС обязана его принять, несмотря на отсутствие показателей.

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Самая частая поломка у сканера штрих-кода — это выход из строя кнопки сканирования. Тот самый курок, который является единственной механической деталью, ломается чаще других элементов, и клиенты обращаются именно с этой проблемой. Сегодня разберем пять самых распространенных проблем в работе кнопки сканеры и выясним, как можно самостоятельно попробовать починить кнопку сканера.

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Введенный правительством мораторий на банкротство теперь не позволяет подавать новые заявления о банкротстве должников, кроме того, приостанавливаются все исполнительные производства. У кредиторов остается немного способов понудить должника исполнять свои обязательства.

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Роструд прокомментировал необходимость отражения премий в трудовых книжках работников.

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Нешуточная дискуссия разгорелась на днях слушаниях в бюджетном комитете Госдумы. Один из главных героев - глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который заявил, что возможность повышения ставок по налогам ухудшает условия для бизнеса.

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Компании и ИП на УСН не являются налогоплательщиками НДС, однако в некоторых случаях обязаны выставлять счета-фактуры. Разберемся, когда это нужно делать.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/6261@ от 15.06.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7541@ от 20.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если отдать разбитое авто страховой компании, транспортного налога не будет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48690 от 25.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы от Пушкинской карты не облагаются НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/51877 от 02.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Радоницу и Курбан-Байрам бухгалтер должен праздновать, не отходя от 1С

ЦБ РФ: Письмо № 010-31-4/5290 от 14.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов

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