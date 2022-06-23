Единый тариф и база для страховых взносов, отсрочка по УСН, автоматическое списание долгов. Дайджест для бухгалтера

Посмотрите, сколько полезных инициатив сразу озвучено! Тут и снижение ставки по льготной ипотеке до 7%, и запуск промышленной ипотеки под 5%, и отмена неналоговых проверок для бизнеса с низкими рисками с 2023 года. Но даже на этом мощном медийном фоне выделился министр финансов: г-н Силуанов пообещал, что в следующем году доходы россиян вырастут на 1,3%.

Правда в этом году они рухнут на 6,8%. Но сколько тут осталось потерпеть до 2023-го с его ростом благосостояния?

Для поддержки сил и настроения во время периода вынужденного терпения предлагаем испечь печенье «Бананы» с творожной начинкой, заодно отметим веселый праздник — День печенюшки. Нам понадобится масло сливочное 200 гр., сметана 200 гр., мука 450 гр., творог 200 гр., сахар 140 гр., разрыхлитель теста 1,5 ч. л., ванильный сахар 1 ч. л., яйцо 1 шт., крахмал 2 ст. л., сахарная пудра 1 ч. л. Сливочное масло комнатной температуры взбить миксером, добавить сметану, разрыхлитель — все перемешать. Всыпать муку и замесить тесто. Разделить тесто на шарики по 30-40 гр., выложить на тарелку, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Для начинки смешать творог, сахар, ванильный сахар, желток одного яйца, крахмал — перемешать до однородного состояния. Достать тесто и раскатать шарики в тонкий овал, в середину выложить начинку, сложить тесто пополам (как вареник) и придать ему форму банана, выложить на противень. Выпекаем в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

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