Единый тариф и база для страховых взносов, отсрочка по УСН, автоматическое списание долгов. Дайджест для бухгалтера

Посмотрите, сколько полезных инициатив сразу озвучено! Тут и снижение ставки по льготной ипотеке до 7%, и запуск промышленной ипотеки под 5%, и отмена неналоговых проверок для бизнеса с низкими рисками с 2023 года. Но даже на этом мощном медийном фоне выделился министр финансов: г-н Силуанов пообещал, что в следующем году доходы россиян вырастут на 1,3%.
Правда в этом году они рухнут на 6,8%. Но сколько тут осталось потерпеть до 2023-го с его ростом благосостояния?
Для поддержки сил и настроения во время периода вынужденного терпения предлагаем испечь печенье «Бананы» с творожной начинкой, заодно отметим веселый праздник — День печенюшки. Нам понадобится масло сливочное 200 гр., сметана 200 гр., мука 450 гр., творог 200 гр., сахар 140 гр., разрыхлитель теста 1,5 ч. л., ванильный сахар 1 ч. л., яйцо 1 шт., крахмал 2 ст. л., сахарная пудра 1 ч. л.
Сливочное масло комнатной температуры взбить миксером, добавить сметану, разрыхлитель — все перемешать. Всыпать муку и замесить тесто. Разделить тесто на шарики по 30-40 гр., выложить на тарелку, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Для начинки смешать творог, сахар, ванильный сахар, желток одного яйца, крахмал — перемешать до однородного состояния. Достать тесто и раскатать шарики в тонкий овал, в середину выложить начинку, сложить тесто пополам (как вареник) и придать ему форму банана, выложить на противень.
Выпекаем в разогретой духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.
А теперь — к новостям.
Важно
- В 6-НДФЛ надо будет указывать необлагаемые доходы.
- Введут единый тариф и единую базу для исчисления страховых взносов.
- Налоговик по секрету рассказал о трех способах покинуть реестр выгодоприобретателей.
- С 20 июня долги спишут автоматически. Участие пристава не нужно.
- До 15 июля надо уплатить налог по декларации 3-НДФЛ.
- Кому дали отсрочку по взносам и УСН: обновленная таблица.
Обращаем внимание!
- Компенсацию за неиспользованный отпуск могут освободить от НДФЛ.
- Вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом по кадастровой стоимости.
- Для записей в трудовой книжке размер букв не имеет значения.
- Самозанятым разрешат зарабатывать больше.
- Россия и Белоруссия объединят налоговые системы. Незаметно.
- В выписках из ЕГРЮЛ медицинских клиник пошли записи об аннулировании лицензий.
- Уведомления на уплату налогов будут рассылать через портал госуслуг.
- Налоговики размещают в личных кабинетах информацию о несуществующих пенях по УСН.
- ФНС запишет налоговых должников в новый реестр. А банки взыщут долг со счета.
- 3-НДФЛ без заявления на возврат: переплата есть, но вам ее не вернут.
- Если превысить лимит доходов ПСН, придется пересчитать налоги за весь год.
Для информации
- Компаниям предлагают купить программу для сдачи отчетов по стройматериалам во ФГИС ЦС.
- Вкладыш надо вшивать толстой ниткой в конец трудовой книжки.
- Расчет НДФЛ с процентов по длинным вкладам сделают более справедливым.
- Стать самозанятым можно будет через Госуслуги. В том числе гражданам Украины, ДНР и ЛНР.
- Акт сверки будет в виде XML-файла.
- Налоговикам не нужно согласие на обработку ваших персональных данных.
- Второй пошел. Ипотечники Сбербанка смогут оформить упрощенный вычет по НДФЛ.
- НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей.
- За льготами на Госуслуги идите с «Миром». Минцифры вводит виртуальные соцкарты.
- ФНС разъяснила, когда льготу по налогу на имущество придется заявлять в декларации.
- С 1 декабря ИНН можно будет оформить через Госуслуги.
- Льгота по НДС для IT-бизнеса есть только по программам из специального реестра.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Оставить на патенте онлайн-торговлю можно, но без доставки.
- Совместителя не обязательно увольнять, чтобы принять на основную работу.
- Отправили кассовый чек клиенту в личный кабинет? Это не считается.
- Курьерам дали послабления по чекам ККТ.
- Не бегите впереди паровоза. Нельзя вернуть переплату по налогам, которой пока нет.
- Если право требования досталось компании бесплатно, при его погашении будет налог.
- Налоговики блокируют счета освобожденным от НДС по статье 145 НК.
- Налоговики заставляют работодателей приводить в налоговую своих сотрудников. Под конвоем?
- С ликвидированного должника можно взыскать долг. Так считает Верховный суд.
О банках и валюте...
- Росбанк с 4 июля будет брать комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц.
- Валютные переводы в крупных банках больше не проходят.
- Абсолют Банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов.
- «Альфа-банк» не отдает клиентам валюту без объяснения причин.
- Тинькофф присваивает себе переводы клиентов и надеется на понимание.
- Доллар и евро не запретят, вклады не заморозят, заверила глава ЦБ.
Квартирный вопрос
- В некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ.
- В каких регионах улучшили условия для продажи квартир без НДФЛ: таблица.
В планах
- Потенциальный доход по ПСН хотят индексировать на федеральном уровне.
- Для дистанционщиков введут нормы компенсации, которая не облагается НДФЛ и взносами.
- Будут давать вычет по НДФЛ на лечение совершеннолетних детей.
- Могут отменить НДС с авансов. Давно пора!
А тем временем...
- Microsoft запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10 с официального сайта.
- Минус два российских банка в AppStore — «Газпромбанк» и МКБ.
- В России заканчиваются процессоры Intel. Поставщики привыкли работать «по-белому».
- АвтоВАЗ остается без автокресел. Турецкий Martur закрывает производство в России.
Упс...
- Деньги, недоверие, страх: опрос показал, почему работники не ходят в отпуск.
- Через три года роботы оставят без работы 85 млн человек.
О как!
- Откуда деньги? Налоговики отлавливают покупателей дорогих квартир и заставляют сдать 3-НДФЛ по неучтенным доходам.
- Оператор Tele 2 поднял цены, чтобы избавиться от «безлимитчиков».
- Российский бизнес заставят платить «налог на Google» по закону.
- ФНС обещает вычеты по НДФЛ за 15 дней. Но люди ждут их по полгода.
- Ради должности и денег большинство сотрудников готовы уйти к конкурентам.