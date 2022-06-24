Оптимизация налогов. Как сэкономить на налоге на прибыль

Проще не бывает — применяем льготную ставку по налогу

По общему правилу ставка налога на прибыль составляет 20%, 3% их которых уплачиваются в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта РФ. При этом, ст. 284 НК дает право региональным властям устанавливать пониженную ставку налогу для отдельных категорий налогоплательщиков — не более 13,5%.

Кроме того, отдельные налогоплательщики, осуществляющие определенные виды деятельности, вообще вправе не уплачивать налог на прибыль. Для них установлены нулевые ставки по налогу: в федеральный и/или территориальный бюджет.

Например, вправе применять нулевую ставку по налогу при соблюдении определенных условий следующие организации:

В федеральный бюджет не платят налог организации свободных экономических зон Крыма и Севастополя, порта Владивосток, экономических зон Калининграда и Магадана, туристско-рекреационных кластеров.

А участие в региональных инвестиционных программах для резидентов технопарков, инновационных центров, индустриальных парков дает право на получение льготной ставки по налогу, уплачиваемому в местный бюджет.

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Учитываем убытки прошлых лет

Если у компании имеются убытки прошлых лет, то это хороший способ уменьшить налог на прибыль не только текущего года, но и последующих. Дело в том, что убытки прошлых лет признаются внереализационными расходами. А уменьшение полученных доходов на понесенные расходы — это право налогоплательщика, а не обязанность.

Поэтому налогоплательщик может регулировать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, путем учета в расходах части убытка прошлых лет. А неучтенный убыток перенести на следующие года. Ограничений сроков в переносе убытков нет.

И все же некоторые ограничения для учета убытков существуют. Они указаны в ст. 283 НК:

До 31 декабря 2024 года можно уменьшить сумму доходов на убытки не более, чем на 50% .

В случае наличия убытков за несколько лет переносить их на будущее нужно в порядке очередности их возникновения . Например, у компании убыточными годами были 2017, 2020 года. В таком случае сначала нужно учесть убытки за 2017 год, а потом за 2020.

Если в каких-то годах компания применяла нулевую ставку по налогу на прибыль, то полученные в этом периоде убытки не учитываются в последующих годах . Аналогично обстоит дело и с убытками, полученными от участия в инвестиционном товариществе.

Создаем резервы

Этот способ оптимизации подойдет для тех компаний, которые доходы и расходы учитывают методом начисления. Цель создания резервов — возможность покрыть затраты или убытки, которые предположительно возникнут в будущем (ст. 272 НК). Поскольку создание резервов является правом налогоплательщика, то о них нужно написать в учетной политике.

Налоговым кодексом предусмотрено создание следующих резервов:

Как это работает рассмотрим на примере резерва по сомнительным долгам.

Пример

Допустим, компания отгрузила товар, а оплату от покупателя не получила. Выручка учтена и налог придется платить за счет своих средств. Но если создан резерв, то при длительности просрочки платежа от покупателя более 45 дней в расходах можно учесть половину суммы задолженности, при просрочке более 90 дней — всю сумму и в таком случае налог надо будет уплатить тогда, когда покупатель оплатит свой долг.

То есть, создание резерва дает возможность отсрочить уплату налога и платить его не за счет своих денег, а из полученных от покупателя.

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Ликвидируем и приобретаем основные средства

Если провести инвентаризацию, то вполне вероятно, что будут выявлены основные средства, которые уже не используются в деятельности, но до сих пор числятся на балансе. Расходы на ликвидацию таких основных средств: демонтаж, разбор, вывоз можно учесть в составе внереализационных расходов в периоде ликвидации объектов (п.п. 8 п. 1 ст. 265 НК).

Если срок полезного использования ликвидируемого имущества еще не истек, то расходы еще можно уменьшить и на сумму недоначисленной амортизации.

Если же вы задумались о приобретении автотранспорта, оборудования, то можно рассмотреть вариант лизинга. Суть оптимизации: если приобрести основное средство за счет своих средств, то в расходах можно учесть только сумму амортизации. А если приобрести объект у лизинговой компании, то в расходах будут учитываться лизинговые платежи.

Получаем инвестиционный вычет

Инвестиционный налоговый вычет вводится местными законами (ст. 286.1 НК). То есть, инвестиционные расходы можно учесть при условии, что в регионе принят соответствующий закон.

К инвестиционным взносам относятся:

расходы на приобретение объектов основных средств компании, введенные в эксплуатацию после 01.01.2018, вычет — не больше 90% от суммы этих расходов;

расходы на изменение стоимости основных средств, понесенные после 01.01.2018. Это может быть достройка, модернизация, переоснащение. Размер вычета не может превышать 90% от этих расходов;

расходы на пожертвования для организаций культуры, вычет — 100% этих расходов;

расходы на создание объектов инфраструктуры в регионе, вычет — 85% этих расходов;

расходы на создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, вычет — 80–100% от расходов.

Инвестиционный вычет применяется ко всем объектам III-VII амортизационных групп, возможность применения вычета компания должна указать в учетной политике (п. 8 ст. 286.1 НК).

Кроме того, вам стоит пересмотреть уже имеющиеся и планируемые расходы. Иногда можно извлечь выгоду из вполне банальных затрат, но только при условии, что вы правильно все оформите и подтвердите документами.

Регистрируем свой товарный знак

Товарный знак используется для того, чтобы облегчить потребителям идентификацию самих товаров и услуг, а также как защита от недобросовестной конкуренции.

Затраты на разработку и регистрацию товарного знака учитываются в расходах, уменьшающих налоговую базу следующим образом:

если затраты составили менее 100 тыс. руб., то стоимость товарного знака учитывается единовременно;

если затраты составили более 100 тыс. руб., стоимость товарного знака переносится на расходы постепенно через амортизационные отчисления ( п. 1 ст. 256 НК) .

Кроме того, вы сможете контролировать использование знака недобросовестными продавцами и взыскивать с них компенсацию. В противном случае есть риск, что кто-то другой запатентует ваш бренд.

Заказываем услуги или консультации

Например, к услугам, которые уменьшают налог на прибыль, относятся (пп. 14, 15, 17, 20 п. 1 ст. 264 НК):

услуги юристов и информационные услуги;

консультационные услуги, например, проведение маркетинговых исследований;

аудиторские услуги;

услуги по размещению бухгалтерской и налоговой отчетности.

Вы точно прибегаете к таким услугам в работе но, если они не имеют систематического характера, то зачастую руководство не заботиться об их документальном подтверждении. Лучше прибегать к услугам исполнителей — юридических, консалтинговых компаний, самозанятых специалистов, которые передадут вам все необходимые документы для включения понесенных издержек в расходы.

Все услуги должны быть также экономически обоснованы (п. 1 ст. 252 НК). Например, если вы занимаетесь бухгалтерскими услугами, а обратились за консультацией по поводу заполнения декларации по УСН, это, скорее всего, покажется странным проверяющим из ФНС. Почему ваши собственные специалисты не смогли справится с задачей?

Но если вы приложите служебную записку, рабочую переписку, выдержки из НК или другого законодательного акта, свидетельствующие о том что возникла нестандартная ситуация, которая трактуется двояко в т. ч. на законодательном уровне, то привлечение стороннего эксперта будет оправдано.

Обучаем сотрудников

Регулярное повышение профессионализма работников — это не только польза для бизнеса, но и возможность снизить налоговую нагрузку. Расходы на обучение сотрудников учитываются единовременно при соблюдении следующих условий (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК):

обучение работников проводится в интересах организации;

договор заключен между организацией и российской образовательной (научной) организацией или иностранной образовательной организацией;

образовательная (научная) организация имеет право на ведение образовательной деятельности;

обучаются работники, с которыми заключен трудовой договор. Также это могут быть иные лица (не работники), но по договору они должны не позднее трех месяцев после обучения заключить трудовой договор с организацией и отработать в ней не менее одного года.

Кроме того, обучение или подтверждение квалификации может быть необходимостью. Например, если у вас работают технические специалисты, которым необходимо регулярно подтверждать уровень квалификации. Или в вашей компании приняты профстандарты, проводится аттестация сотрудников.

Передаем часть работ на аутсорсинг

Не каждая компания может позволить себе иметь штат бухгалтеров, юристов, программистов и обслуживающего офис персонала. Поэтому передача этих функций сотрудников на аутсорсинг — распространенная практика не только в России, но и в Европе.

Прежде всего это значительная экономия на фонде оплаты труда и страховых взносах. Если вы заключаете договоры о возмездном оказании услуг с предпринимателями или самозанятыми, необходимо удостовериться, что налоговая инспекция не признает их трудовыми договорами.

А тем более не стоит переводить действующих сотрудников в ИП, и заключать с ними договоры гражданско — правового характера.

Подведем итог

Описанные в статье методы уменьшения налога на прибыль, при условии их документального оформления, законны и легальны. Компаниям следует периодически анализировать состав своих затрат. Грамотная оптимизация налога на прибыль позволяет высвободить средства для развития бизнеса.