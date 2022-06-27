«Утренний бухгалтер». Будет новая форма декларации по налогу на прибыль

За 2022 год надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.
Проверьте свой адрес: 90 тыс. компаний уже исключены из ЕГРЮЛ. На очереди еще 137 тысяч.
Некоторые крупные банки больше не открывают валютные вклады.
В стаж для отпуска можно включить работу в другом месте по срочному договору.
При введении неполного рабочего дня, а также при приостановке производства надо сообщить в ЦЗН.
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Контрагент.рф проверит контрагента на нахождение в списке юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами передана информация в систему ФНС России об отсутствии источника применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета/возмещения НДС по книгам продаж - читать подробнее
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Стратегическая сессия «Работа бизнеса в новых условиях»
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Документы
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Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/54760 от 09.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Не только новые, но и старые гостиницы могут применять НДС 0%
Минтруд РФ: Письмо № 14-4/10/В-7208 от 01.06.2022
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