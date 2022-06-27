«Утренний бухгалтер». Будет новая форма декларации по налогу на прибыль

За 2022 год надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

Проверьте свой адрес: 90 тыс. компаний уже исключены из ЕГРЮЛ. На очереди еще 137 тысяч.

Некоторые крупные банки больше не открывают валютные вклады.

В стаж для отпуска можно включить работу в другом месте по срочному договору.

При введении неполного рабочего дня, а также при приостановке производства надо сообщить в ЦЗН.

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Контрагент.рф проверит контрагента на нахождение в списке юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами передана информация в систему ФНС России об отсутствии источника применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета/возмещения НДС по книгам продаж - читать подробнее

Новости

События

Ответственность за нарушение договора для бухгалтера

Дата проведения: 1 июля, пятница

Субсидиарная ответственность главбуха при банкротстве организации

Дата проведения: 1 июля, пятница

1С: Бухгалтерия 8»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2022

Дата проведения: 1 июля, пятница

Стратегическая сессия «Работа бизнеса в новых условиях»

Дата проведения: 30 июня, четверг

Что делать, если отчетность в налоговую за вас сдали мошенники

Дата проведения: 30 июня, четверг

Прямой эфир с ФНС: итоги двух лет режима НПД в России

Дата проведения: 30 июня, четверг

Эффективные алгоритмы ответа на требование ФНС

Дата проведения: 29 июня, среда

Расчет среднего заработка - БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 29 июня, среда

Презентация программ MBA

Дата проведения: 29 июня, среда

Бухучёт командировок. Лайфхаки для бухгалтера

Дата проведения: 29 июня, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Важные новости про тариф в 4-ФСС

Тариф должен быть с тремя знаками после запятой.

— Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами

Новые правила обмена электронными перевозочными документами (ЭПД, утв. постановлением от 21.05.2022 № 931) надо применять с 1 сентября 2022 по 1 сентября 2028.

— Как платить иностранным правообладателям в рублях

27 мая 2022 года президент России подписал указ, устанавливающий обязанность осуществления платежей в пользу некоторых категорий правообладателей в рублях через специальный счет, открытый в банках, перечень которых определит правительство. Указ уже вступил в силу.

— Как директору бухгалтерской фирмы добиться высокого уровня обслуживания клиентов

Небольшая заметка о том, как правильно мотивировать бухгалтеров на работу. Советы подойдут не только бухгалтерским фирмам.

— Как получить субсидию за прием на работу безработных в 2022 году

Организациям и ИП при найме определенных категорий граждан предусмотрена поддержка от государства. При соблюдении требований законодательства работодатель может получить субсидию из бюджета в размере трех МРОТ на каждого сотрудника, трудоустроенного через центр занятости. Государственная поддержка найма работников существует с марта 2021 года. В статье мы рассмотрим, как расширили программу субсидий за наем безработных в 2022 году, а также как получить господдержку через ФСС.

— Миграция юридических лиц: важные моменты

Каждое юридическое лицо подлежит постановке на учет в налоговой инспекции по месту нахождения организации, принадлежащего ей имущества, её обособленных подразделений или же по месту регистрации исполнительного органа (руководителя организации).

— Договор подряда с физлицом: порядок бухгалтерского учета

Выручка от выполнения работ признается доходом по обычным видам деятельности.

— Как малому и среднему бизнесу получить полноценную бухгалтерию уровня крупных корпораций за 10 тысяч рублей в месяц

Здравствуйте, коллеги! Без длинных предисловий хотелось бы обратиться непосредственно к проблеме оптимизации рабочих процессов и грамотного структурирования потока задач в бухгалтерском и налоговом учете. В современных реалиях резкого падения рынков и крепнущего стремительными темпами кризиса эта тема актуальна практически для любого субъекта хозяйствования, независимо от размера и формы собственности.

— Что бывает, когда участник прощает обществу долги

Согласно пункту 2 статьи 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества.

— Цитата дня. Про кроликов

Страсти по грядущей АУСН накаляются, и некоторые татарстанские бизнесмены не выдерживают.

— «Ночной бухгалтер». Минтруд рассказал все о временных переводах на другую работу. Ну или почти все

Квест для кадровиков и бухгалтеров давно не был таким интересным.

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 28-6/10/В-4623 от 19.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/54760 от 09.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Не только новые, но и старые гостиницы могут применять НДС 0%

Минтруд РФ: Письмо № 14-4/10/В-7208 от 01.06.2022

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