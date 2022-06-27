Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Будет новая форма декларации по налогу на прибыль

Заработает она с отчетности уже за 2022 год.

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За 2022 год надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

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