«Утренний бухгалтер». Бизнес опять будет платить агентский НДС за электронные иностранные услуги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Российские компании и ИП снова станут налоговыми агентами по НДС при покупке электронных услуг у иностранных компаний.
Компенсация за использование личного авто входит в расходы в сумме 1 200 рублей.
Молодежи до 35 лет из регионов, где нет работы, найдут работу в другом регионе и компенсируют переезд.
Налоговики почистили ЕГРЮЛ. Закрылись фиктивные и брошенные компании.
Чиновники рассматривают возможность обнулить НДС на важные товары.
Курсы и вебинары для бухгалтера
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Что такое АУСН и зачем она вам нужна
В России с 1 июля стартовал эксперимент с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН), а вопросов по ней у бухгалтеров все еще великое множество.
Для ответа на них мы проводим бесплатный вебинар «Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим».
Новости
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- Роскачество проверит торговые сети на подделки
- Безработным дадут 116 800 рублей на переезд в регионы, где есть работа
- За что бухгалтера посадят, а за что оштрафуют? Вебинар уже завтра
- Теперь работу можно найти прямо на «Клерке». Мы открыли раздел вакансий
- «Госключ» оформил полмиллиона электронных подписей
- Чиновники думают об обнулении НДС на важные товары. Эксперт оценил идею на троечку
- Налоговики требуют убрать из декларации вычет от контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ через 2 года после сделки
- Торговая сеть H&M прекращает работу в России
- За иностранные электронные услуги российский бизнес будет платить агентский НДС
- Мировые аналоги SWIFT не удалось привести в Россию. В Госдуме считают, что это временно
- Давальческие материалы проводите через счет 10.7. Совет эксперта
- Доплаты на «коммуналку» вернут льготникам после выплаты всех долгов
- Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020
- Буквы и цифры в кассовом чеке должны быть четкими как минимум полгода
- Во время моратория на проверки для контрольной закупки не требуется особых разрешений
События
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»
Дата проведения: 21 июля, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 21 июля, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 21 июля, четверг
НДС: от счета-фактуры до декларации
Дата проведения: 21 июля, четверг
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 21 июля, четверг
ФСБУ 6. Основные средства — онлайн-семинар
Дата проведения: 20 июля, среда
Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим
Дата проведения: 20 июля, среда
Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации основных средств в 2022 году
Дата проведения: 20 июля, среда
Автоматизация ввода первичных документов в учетные системы
Дата проведения: 20 июля, среда
Как участвовать в закупках и выиграть первый тендер
Дата проведения: 20 июля, среда
Статьи
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Пока конкретики нет, но эту идею уже рассматривает Центробанк.
— В России создадут первую криптовалютную биржу. Какие перспективы?
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За налоговыми нарушениями надо следить строже и наказывать тщательнее, считают некоторые эксперты. Сейчас, мол, всем тяжело, так что кризис никого не оправдывает.
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Документы
Минэкономразвития: № Д24и-18794 от 20.06.2022
ФНС РФ: Письмо № ПА-19-20/161 от 11.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Буквы и цифры в кассовом чеке должны быть четкими как минимум полгода
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7907 от 27.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020
ФНС РФ: Письмо № 08-05/0727@ от 08.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/58082 от 20.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за использование личного авто входит в расходы в сумме 1 200 рублей
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