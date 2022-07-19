«Утренний бухгалтер». Бизнес опять будет платить агентский НДС за электронные иностранные услуги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Российские компании и ИП снова станут налоговыми агентами по НДС при покупке электронных услуг у иностранных компаний.

Компенсация за использование личного авто входит в расходы в сумме 1 200 рублей.

Молодежи до 35 лет из регионов, где нет работы, найдут работу в другом регионе и компенсируют переезд.

Налоговики почистили ЕГРЮЛ. Закрылись фиктивные и брошенные компании.

Чиновники рассматривают возможность обнулить НДС на важные товары.

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Что такое АУСН и зачем она вам нужна В России с 1 июля стартовал эксперимент с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН), а вопросов по ней у бухгалтеров все еще великое множество. Для ответа на них мы проводим бесплатный вебинар «Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим». Записаться

Новости

События

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»

Дата проведения: 21 июля, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 21 июля, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 21 июля, четверг

НДС: от счета-фактуры до декларации

Дата проведения: 21 июля, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 21 июля, четверг

ФСБУ 6. Основные средства — онлайн-семинар

Дата проведения: 20 июля, среда

Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим

Дата проведения: 20 июля, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт амортизации основных средств в 2022 году

Дата проведения: 20 июля, среда

Автоматизация ввода первичных документов в учетные системы

Дата проведения: 20 июля, среда

Как участвовать в закупках и выиграть первый тендер

Дата проведения: 20 июля, среда

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Пока конкретики нет, но эту идею уже рассматривает Центробанк.

— В России создадут первую криптовалютную биржу. Какие перспективы?

Эксперт оценил перспективы создания российской криптовалютной биржи на базе Московской биржи. О таком намерении недавно на пресс—конференции рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Пресс—служба биржи тоже отреагировала отреагировала: согласно выпущенному релизу, в бирже изучают такую возможность после формирования соответствующей нормативно—правовой базы.

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Образец акта на списание дебиторской задолженности востребован в большинстве компаний. Когда составляется такой акт и как он выглядит, узнайте из нашего материала.

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Кто выпускал для IKEA матрасы, подушки для стульев, меховые тапочки и другие товары — и где всё это купить сейчас? Более 30 российских предприятий работали с ритейлером, некоторые из них продолжают делать те же или очень похожие товары.

— Как взыскать долг с организации, исключенной из ЕГРЮЛ

Компании нередко сталкиваются с ситуацией, когда фирма-должник была исключена налоговыми органами из ЕГРЮЛ. Какие действия нужно предпринять в такой ситуации, чтобы отстоять свои интересы, изложим далее в нашей статье.

— Цитата дня. Про скорую расплату

За налоговыми нарушениями надо следить строже и наказывать тщательнее, считают некоторые эксперты. Сейчас, мол, всем тяжело, так что кризис никого не оправдывает.

— Как привлечь к сверхурочной работе, не нарушив ТК

Несколько замечаний о применении трудового законодательства в части регулирования сменного режима работы.

— Часть товаров запретили вывозить из России. Обзор изменений в законах

Новые документы ввели ограничения на вывоз некоторых товаров за пределы страны. Есть несколько важных нюансов.

🔒 Ошибки в прослеживаемости: что сказали налоговики

ФНС рассказала о некоторых ошибках, которые допускают компании при оформлении документов прослеживаемости товаров.

— И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Хотят и экономистов, и делопроизводителей, и аналитиков, и за все это платить тыщ 40. Но не спешите пролистывать: есть и нормальные предложения.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики угрозами выбивают уточненки по НДС за 2019 год

А контрагентов признают ненадежными просто потому, что их исключили из ЕГРЮЛ.

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Документы

Минэкономразвития: № Д24и-18794 от 20.06.2022

ФНС РФ: Письмо № ПА-19-20/161 от 11.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Буквы и цифры в кассовом чеке должны быть четкими как минимум полгода

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7907 от 27.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020

ФНС РФ: Письмо № 08-05/0727@ от 08.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/58082 от 20.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за использование личного авто входит в расходы в сумме 1 200 рублей

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