Можно ли получить вычет входного НДС по жилой незавершенке? Комедия ошибок

Речь пойдет про определение ВС от 18.08.2022 № 304-ЭС22-13712.

Как компания «продлила» право на вычет НДС по объектам жилищного строительства

Компания купила объект незавершенного жилищного строительства в 2016. Она подготовила документацию для завершения строительства. Однако банк отказал организации в финансировании. Попытки найти средства на достройку закончились неудачей.

Организация продала незавершенку в 2019. И поставила входной налог к вычету в декларации за 4-й квартал 2019. Налоговики отказали в вычете. Они посчитали, что право на вычет возникло в 2016. И три года для вычета истекли.

Суд поддержал организацию. Строительство жилья не облагается НДС (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК). Право на вычет появилось не в 2016, а в 2019 – в момент продажи незавершенки.

Компания действовала добросовестно, и пыталась достроить объект. Его предыдущий владелец уплатил НДС с выручки от продажи. Сумма для вычета в бюджете сформирована (постановление Восьмого ААС от 02.12.2021 № А75-2440/2021).

Получается, когда не хватает средств закончить строительство ранее купленной жилищной незавершенки, объект стоит продать? Тогда можно получить вычет входного НДС? Даже если с момента покупки недостроя прошло более трех лет?

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Критерий для вычета

Можно вычесть суммы НДС, которые предъявлены заказчику строительства подрядными организациями. Можно входной НДС по товарам, работам и услугам, которые приобрели для СМР. В том числе – если купили объект незавершенки (п. 6 ст. 171 НК).

Для права на вычет достаточно соблюсти стандартные условия (п. 1, 5 ст. 172 НК):

иметь счета-фактуры от подрядчиков;

иметь счета-фактуры от поставщиков;

принять товары, работы и услуги к учету;

иметь первичку;

использовать результаты СМР в операциях, которые облагаются НДС.

ВС указал, что в НК установлен критерий, в соответствии с которым суммы входного НДС или предъявляет к вычету, или включают в состав налоговых расходов. Критерий – характер использования будущего объекта. Будет он участвовать в операциях с НДС или нет.

Незавершенка – не самостоятельный объект

Из документов следует, что компания продала объект незавершенки. По этому объекту есть разрешение на строительство МКД. Участок земли под домом имеет разрешенное использование земельного участка – «для многоэтажной застройки», категория земель – «земли населенных пунктов».

Назначение спорного объекта – строительство жилого дома. То, что он не достроен, никак не влияет на его функциональное назначение. Поэтому продажа недостроенного МКД также не облагается НДС (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК). Физическое состояние объекта на этот факт не влияет.

Так как компания продала объект, которые не облагается НДС, она в принципе не имеет права на вычет входного НДС.

Налоговики тоже ошибаются

Однако досталось и чиновникам. Налоговики ссылались на письма Минфина от 26.10.2020 № 03-07-10/93113, от 02.11.2017 № 03-07-11/72103, от 13.08.2015 № 03-07-11/467755.

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое считается недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан. Иначе говоря, которое отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам (п. 2 ст. 15 ЖК). К жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры и комната (п. 1 ст. 16 ЖК). Таким образом, правовых оснований для применения освобождения от обложения НДС, предусмотренного в подпункте 22 пункта 3 статьи 149 НК, в отношении объекта незавершенки – жилого дома не имеется.

Арбитры же сообщили, что в Минфине просто слабо разбираются в нормах материального права. Все, что написано в этих письмах, мягко говоря, неверно.

Какие неожиданные последствия могут быть у ошибки с объектом НДС

На этом дело не закончилось. Ведь покупатель незавершенки реально получил счет-фактуру с НДС! И вот тут вступил в силу подпункт 2 пункта 5 статьи 173 НК.

Компании при реализации товаров, работ, услуг, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, исчисляют сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС.

При этом сумма НДС, которую надо уплатить в бюджет – это сумма налога, указанная в счете-фактуре, переданном покупателю.

Так что компания обязана в любом случае перечислить в бюджет НДС с продажи незавершенки. А вот права на вычеты входного НДС у нее нет.

Отметим, что у последнего покупателя незавершенки есть право принять к вычету входного НДС. Как указал КС в постановлении от 03.06.2014 № 17-П, обязанность продавца уплатить НДС в бюджет и право покупателя применить налоговый вычет связаны с одним и тем же юридическим фактом – выставлением счета-фактуры. А в данном случае счет-фактура имеется.

Выводы

Если объект недвижимости в принципе не облагается НДС, то он не облагается НДС даже в стадии незавершенки.

Если компания все-таки выставила по такому объекту счет-фактуру с НДС, налог надо уплатить в бюджет.

Вычеты входного НДС нужно использовать максимально быстро. Когда пройдет три года, право на вычет предоставят только при исключительных обстоятельствах. И только через суд. Например, если налоговики незаконно и прямо препятствовали такому вычету.