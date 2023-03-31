Психология для бухгалтера

В переводе с токсичного: разбираемся, что означают неприятные фразы коллег на самом деле и как им парировать

Пожалуй, все мы уже знаем, кто такой токсичный человек и чем именно он «ядовит». Встречали, распознавать умеем. Но мы всё ещё не до конца понимаем, почему «токсики» такие «токсики» и что на самом деле кроется в их неприятных словах.

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В переводе с токсичного: разбираемся, что означают неприятные фразы коллег на самом деле и как им парировать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

За расшифровкой обратились к психологу и специалисту по работе с психологическими травмами Юлии Каминской.

Мы предложили Юлии несколько обидных фраз, которые все мы могли услышать когда-то в разных вариациях от коллег с атрофированным ощущением чужих границ и отсутствием понятия вежливого общения.

Психотерапевт помогла увидеть истинный смысл негативных слов и понять, что они говорят на самом деле о том, кто их произносит.

А ещё мы вместе постарались придумать, как защитить себя в такой ситуации, но не скатиться в «пинг-понг» оскорблениями.

Варианты экологичных ответов могут пригодиться тем, кто порой теряется и не находит, как отразить психологическую атаку.

Да, позже остроумные реакции приходят, но момент упущен, гештальт открыт. Поэтому попытаемся изучить теорию коммуникации с токсичными сослуживцами, ведь ни один коллектив от таких не застрахован.

Токсичная риторика для «чайников»

1. «Ты так для работы накрасилась или потом в клуб идёшь?»

Некоторым кажется, что, если они проводят треть жизни с коллегами, это даёт им право высказывать вслух всё, что они думают. Даже о вашей внешности.

Спойлер: так нельзя никому, включая близких.

Скорее всего, такая фраза означает: «Я сам боюсь выглядеть так, как хочется. Не позволяю себе». Могу предположить, что человеку, который так говорит, что-то запрещено. Он сам себе это запретил: нельзя веселиться, нельзя проявляться, нельзя быть раскованной или раскованным. Когда он сталкивается с тем, кому это можно, появляются эмоции, которые и выплёскиваются в пассивную агрессию и подобные вопросы.

Как защититься

Эксперт советует для начала оценить ситуацию.

Если у коллеги разово сработал триггер и до этого таких реплик не было – хватит неэнергозатратной иронии:

«Ты знаешь обо мне больше, чем моя мама! Хочешь, пойдём со мной?»

Если это систематическое, лучше защищаться более конкретно:

«Почему ты решил, что тебе можно обсуждать мой внешний вид, да ещё и в таком тоне?»

2. «Без обид, но как тебе досталась такая должность?»

Первое, что приходит в голову, – это говорит зависть. Но психологи поправляют: речь скорее о проекции.

Есть такая психологическая защита – проективная идентификация, когда человек переносит свои мысли или фантазии на другого, приписывает ему их. Понимая, что он может пойти на интригу ради того, чтобы добиться своего или вступить в несоответствующие отношения на работе ради должности или каких-то благ, такой собеседник не способен признаться себе в этом, поэтому транслирует эти мысли на другого. Это попытка отстраниться от самого себя.

Как защититься

Лучше правды ответа не будет.

Расскажите, через сколько этапов вы прошли, чтобы оказаться на этом месте, и пусть автор вопроса почувствует себя неловко:

«Какие обиды! Я прошёл (прошла) три собеседования, сдал(а) тестирование и выполнил(а) проверочное задание. Готов(а) поделиться знаниями в этой области, если тоже хочешь получить хорошую должность».

3. «Надо же, как вы хорошо сделали квартальный отчёт. Не ожидал(а)!»

Едкие замечания могут высказывать как соседи по опенспейсу, так и руководители.

И, конечно, это не о похвале, а об обесценивании.

Человек пытается уменьшить значимость другой фигуры, принизить собеседника, чтобы на его фоне заработать себе очки. Это ещё и про глубокий внутренний страх самому оказаться глупым, неэффективным или некомпетентным. Когда есть опасения, что кто-то сделает, предположим, отчёт или презентацию лучше, реакция на это неудобное чувство превентивная – напасть первым.

Как защититься

Ограничиться лаконичным «спасибо» в ответ, чтобы собеседник не решил, что вы польщены его оценкой или она вам жизненно важна, особенно в такой формулировке.

4. «С такой задачей и школьник справился бы»

Фактически ещё одна попытка сделать вид, что результат вашей работы – просто случайность, и снизить градус её важности.

Как защититься

Юлия Каминская объясняет, что один из хороших вариантов ответа на обесценивающую реплику – запросить конструктивный совет:

«Если это рядовая работа, на твой взгляд, то что мне надо было сделать в этом отчёте, чтобы было понятно, что он выдающийся и что только я мог бы справиться с ним?»

Необходимость предложить что-то реальное поставит такого собеседника в тупик. Ведь его цель – не конструктивная поддержка, а критика.

5. «Вы единственный(ая), кому что-то не нравится!»

Представим, что именно это вы слышите в ответ на просьбу, предложение или объективную жалобу руководству на что-либо.

Это про страх критики. Такому человеку важно быть ценным, одобренным, «любимым», а тут кому-то что-то не нравится. Чтобы не столкнуться с каким-то знанием о себе, что он был недостаточно хорош и можно было сделать иначе, автор такого высказывания – возможно, из чувства перфекционизма – отрицает неудобное ему, буквально отталкивает от себя.

Как защититься

Не отказываться от того, что имеет большое значение для вас, и вежливо, но твёрдо настоять на продолжении разговора на эту тему.

Предложите конструктивно обсудить ваши замечания и идеи и поискать варианты, что можно улучшить:

«Предлагаю обсудить это в рамках профессионального поля и каждому обосновать свою точку зрения. Для меня это действительно важно».

6. «Спорить будете дома с мужем (женой), а здесь надо молчать и слушать»

Это уже даже не токсичность, а грубость.

А ещё признак того, что человек ощущает себя не на своём месте и вообще глубоко в душе понятия не имеет, как управлять людьми.

Когда выдаётся такая реакция, это говорит о том, что ранг, в котором человек находится, им не присвоен. То есть номинально человек руководитель, а внутри он не ощущает себя руководителем и не очень понимает вообще, как это – быть руководителем. Он берёт какие-то общие сценарии о том, что начальник – это кто-то властный, и через такие попытки старается ощутить себя значимым.

Как защититься

Несмотря на то что ваш собеседник придерживается «низкого» стиля общения и вообще рискует перейти к разговору «по понятиям», сохраняйте профессиональный настрой и спокойствие, когда будете отвечать.

Например, так, советует Юлия:

«В таком тоне разговор не получится. Пожалуйста, не нужно советовать мне, как вести себя со своими близкими. Давайте вернёмся в конструктивное русло. У меня есть своё мнение по этому вопросу, и, если оно вам не интересно, интересен ли я вам как профессионал? Зачем тогда я здесь?»

Или так:

«Я вижу вопросы, которые можно обсудить. Будем ли мы делать это лично или я могу отправить вам предложения на рабочую почту?»

7. «Вы в декрет, я надеюсь, не собираетесь»

Классику корпоративной токсичности оставили напоследок.

Обычно такие вопросы слышат женщины, которые только устраиваются на работу или недавно получили должность. Таким образом им дают понять, что их возможное материнство нежелательно.

И никого не волнует этическая сторона вопроса. Но психологи уточняют, что трактовать это можно всё же по-разному.

Если руководитель имеет в виду, мол, «знаю я вас, женщин, вас возьмёшь, а вы сразу рожать» – это про некое обобщение и недоверие. Он будто находит что-то, что подтверждает его мнение. Или другая сторона – обида на то, что кто-то может якобы отдыхать, а он – нет. Ему приходится работать и работать.

Но также это и сигнал о том, что работодатель перед вами, возможно, не самый ответственный.

Человек отказывается брать на себя нагрузку и вкладываться в сотрудника, который вдруг может выпасть из рабочего процесса так надолго. Это явное нежелание напрягаться и создавать сотруднику условия, в которых ему было бы комфортно работать. Но тогда большой вопрос, хотите ли вы работать с таким человеком и насколько он вообще надёжен.

Как защититься

Если хотите, скажите как есть.

Но дайте понять, что этот вопрос всё же не касается никого, кроме вас и вашей семьи:

«В ближайшее время не собираюсь, а там посмотрим. Часто здесь обсуждаются такие интимные вопросы?»

Ещё немного о том, как заботиться о своей «территории», но не заступать на чужую

Всё-таки когда речь идёт о коммуникациях по работе, в том числе сложных, лучше действовать тонко.

Находиться в стадии открытого конфликта – не лучшая идея.

Нет, конечно, можно и сорваться на «пару ласковых», когда человек «выделяет яд» постоянно, но вам всё равно ещё встречаться в коридорах офиса, на планёрках или ещё хуже – делить один кабинет. И бросать работу из-за этого вы не станете. Ведь нет?

Тогда нужно знать, как указать агрессору на то, что он перешёл черту, но в то же время не ввязаться в скандал с ним.

Вот несколько способов:

  • Подключайте юмор.

Самые обезоруживающие реакции на токсичный пассаж – шутка, самоирония, непосредственность.

Он вам: «Говорят, тебя к начальнику вызывали? Влетело?» А вы ему: «Нет, как обычно, обсуждали план по захвату мира».

  • Отработайте нейтральную реакцию.

В конце концов, слова – это лишь слова. Только вы решаете, задевают ли они вас.

Оптимально уметь не выдавать слишком много эмоций в ответ на язвительные и, безусловно, уязвляющие, комментарии.

Если верить, что токсичные люди «подпитываются» вашими выходами из себя, не стоит их «прикармливать». Психологи советуют не «включаться» тут же в ответ на любой «набор звуков», а игнорировать мелкие колкости.

  • Избегайте споров.

Не в качестве основной стратегии общения, но, когда можно, не ввязывайтесь.

Если защитить нужно что-то очень дорогое вам, само собой, молчать не стоит. Для других случаев есть неплохая тактика.

«Существует одна притча про восточного философа, я её часто рассказываю своим пациентам:

Как вам удаётся сохранять такое спокойствие?

– Я ни с кем не спорю.

– Это же невозможно.

– Ну невозможно, так невозможно».

  • Обозначьте, как с вами нельзя.

«Забить колышки» на своей территории и не разрешать никому за них заходить всё же важно.

Особенно если собеседник не просто «жалит» изредка в силу скверного характера, а целенаправленно бьёт в определённые точки, желая вас задеть.

Подчеркните, какой тон неприемлем с вами, какие темы, какой стиль общения, в целом: «Мне неприятно, когда вы повышаете голос» или «Я обсуждаю такие вещи только с близкими».

Чек-лист самопроверки на токсичность

Никто не идеален и все время от времени могут «давать осечку».

Просто убедитесь, что вы сами не ведёте себя токсично и коллегам с вами комфортно.

  • Не сплетничайте.

Это значит, самому не инициировать пересуды, а также не вступать в чужие. Помните ведь: сегодня с вами, завтра – про вас?

Как увернуться от сплетен? Говорите прямо, что вам неинтересно это обсуждать и вы не станете поддерживать такие беседы.

Просто работайте и не отвлекайтесь от своих задач, даже если весь остальной отдел сейчас занят смакованием истории о том, как главный бухгалтер на позапрошлогоднем корпоративе со стула упала. Это всё «белый шум».

  • Запрашивайте необходимость обратной связи.

Так же, как и вам, она нужна не всегда и не всем.

Прежде чем дать совет, высказать предположение или оценить кого-то, спросите у него, важно ли именно ваше мнение и нуждается ли человек в информации со стороны.

  • Спросите о границах другого.

Если это уместно, уточните у коллеги, как ему будет удобно общаться: какие вопросы точно лучше не поднимать в офисе, как говорить о работе друг друга так, чтобы не задеть, в какие моменты можно к нему обращаться в рабочее время и как это лучше делать.

Держите «тумблер» эмпатии в активном положении, если хотите, чтобы и к вам относились чутко и бережно.

«Некоторые люди абсолютно нормально реагируют на критику, некоторые её не переносят. Важно обсудить и спросить напрямую: как тебе с этим? Поинтересуйтесь у коллеги или подчинённого, как им комфортно воспринимать информацию о недочётах, в каком формате. Предложите свои варианты. К примеру, сначала поговорить о плюсах проекта, затем обсудить минусы и подумать, как можно их исправить».

К сожалению, противоядие срабатывает не всегда.

Когда на работе не просто встречаются эпизоды недружелюбия коллег, а в принципе токсичная среда, возможно, единственный вариант – искать коллектив с более осознанными, ответственными и приятными людьми.

Обороняться в такой обстановке – только «сорить» ресурсами.

Согласны, офис – не место, где обязательно заводить друзей и нам не показано нравиться всем, но общая адекватная атмосфера важна, и никакая зарплата не компенсирует обратное.

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