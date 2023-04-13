Отчетность при ликвидации ООО в 2023 году

Налоговая отчетность при ликвидации

Ликвидация юридического лица – это долгий процесс, который обычно заканчивается внесением в ЕГРЮЛ записи о прекращении его деятельности.

Пока длится эта процедура, отчетность за истекшие налоговые или отчетные периоды нужно заполнять как обычно.

Составление отчетности за последний период имеет свои особенности, которые зависят от того, по какому налогу она заполняется.

Крайний период, за который нужно отчитаться, определяют в зависимости от того, какой налоговый период установлен по конкретному налогу: год, квартал или месяц, с учетом пп. 2–4 ст. 55 НК.

Коснемся особенностей в оформлении отчетности при ликвидации предприятия по основным налогам.

В декларации по налогу на прибыль на титульном листе прописывают (пп. 3, 6 п. 3.2 порядка, утвержденного приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@):

в поле «Налоговый (отчетный) период (код)» – код 50;

в поле «Отчетный год» – тот год, в котором ликвидируется компания;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)» – цифру 0.

В остальном в декларации в обычном порядке фиксируют информацию за крайний в связи с ликвидацией налоговый период до дня ее завершения.

При составлении отчетности по НДС также есть свои нюансы, если речь идет о ликвидации.

В декларации по НДС на титульном листе (пп. 20, 21, 26 порядка, утвержденного приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) отражают:

в поле «Налоговый период (код)» – код в зависимости от того, за какой квартал подается отчетность: 51 – за I квартал; 54 – за II квартал; 55 – за III квартал; 56 – за IV квартал;

в поле «Отчетный год» – тот год, в котором ликвидируется организация;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» – значение «0».

В остальном в декларации в рядовом порядке показывают информацию за последний в связи с ликвидацией налоговый период до дня ее завершения.

В декларациях по акцизам на титульном листе показывают (пп. 2.4, 2.5, 2.9 приложения № 2 к приказу ФНС от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525@, пп. 2.4, 2.5, 2.9 приложения № 3 к приказу ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@, пп. 2.4, 2.5, 2.9 приложения № 3 к приказу ФНС РФ от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@, пп. 2.4, 2.5, 2.9 приложения № 3 к приказу ФНС от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@):

в поле «Налоговый период (код)» – код 71–82 в зависимости от того, за какой месяц подается отчетность (за январь–декабрь соответственно). Налогоплательщики, для которых предусмотрены особые сроки уплаты топливных акцизов и представления деклараций по ним, в этом поле отражают специальные коды;

в поле «Отчетный год» – тот год, в котором ликвидируется компания;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» – показатель «0».

В остальном в декларациях в обычном порядке прописывают информацию за последний период до дня ее завершения.

В декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и спиртсодержащую продукцию при наличии уплаченного авансового платежа, подлежащего учету при формировании сальдо ЕНС, заполняют (п. 6 ст. 203 НК, пп. 3.8, 4.8 приложения № 3 к приказу ФНС от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@):

подраздел 2.4.1;

строку 060 раздела 1 (при необходимости).

В расчете 6-НДФЛ на титульном листе указывают (п. 2.2 порядка, утвержденного приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@):

в поле «Отчетный период (код)» – код периода, за который подается расчет в связи с ликвидацией: 51 – за I квартал; 52 – за полугодие; 53 – за 9 месяцев; 90 – за год;

в поле «Календарный год» – год, в котором ликвидируется компания;

в строке «Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)» – цифру 0.

В остальном в расчете в рядовом порядке указывают информацию за крайний период.

В декларации по налогу на имущество организаций на титульном листе отражают (пп. 3, 4, 8 п. 12 порядка, утвержденного приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@):

в поле «Налоговый период (код)» – код 50;

в поле «Отчетный год» – тот год, в котором ликвидируется компания;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» – значение «0».

В остальном в декларации в обычном порядке фиксируют информацию за последний в связи с ликвидацией налоговый период до дня ее завершения.

При этом если фирма ликвидирована до 31 декабря, раздел 2.1 декларации по выбывшим объектам заполнять не нужно (п. 24 порядка, утвержденного приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@).

В декларации по УСН на титульном листе прописывают (пп. 3, 4, 8 п. 2.2 порядка, утвержденного приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@):

в поле «Налоговый период (код)» – код 50;

в поле «Отчетный год» – тот год, в котором ликвидируется предприятие;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» – показатель «0».

В остальном в декларации в рядовом порядке отражают информацию за крайний налоговый период.

В декларации по ЕСХН на титульном листе фиксируют (пп. 3, 4, 9 п. 3.2 порядка, утвержденного приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@):

в поле «Налоговый период (код)» – код 50;

в поле «Отчетный год» – тот год, в котором ликвидируется фирма;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» – цифру 0.

В остальном в декларации в рядовом порядке указывают информацию за последний налоговый период.

Пока идет процедура ликвидации, отчетность за истекшие налоговые или отчетные периоды нужно сдать как обычно.

За последний период налоговая отчетность представляется так:

В заполнении отчетности по страховым взносам при ликвидации предприятия нужно обратить внимание на следующие особенности.

В расчете по страховым взносам на титульном листе прописывают (пп. 2.6, 2.7, 2.13 порядка, утвержденного приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@):

в поле «Расчетный (отчетный) период (код)»: 51 – за I квартал; 52 – за полугодие; 53 – за 9 месяцев; 90 – за год;

в поле «Календарный год» – год, в котором ликвидируется предприятие;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)» – значение «0».

В остальном расчет заполняют в обычном порядке. Составляют его за период с начала года по день подачи (п. 15 ст. 431 НК).

Сведения о начисленных страховых взносах на травматизм в составе формы ЕФС-1, представляемой в СФР, составляют в рядовом порядке.

При этом в поле «Прекращение деятельности» раздела 2 формы ЕФС-1 прописывают значение «Л» (п. 9.5 порядка, утвержденного постановлением Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п).

Сведения составляют за период с начала года по день подачи (п. 15 ст. 22.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Пока идет процедура ликвидации, отчетность за истекшие расчетные или отчетные периоды сдают как обычно.

Отчетность за крайний период, за который надо отчитаться, представляется так:

р асчет по страховым взносам налоговикам – после того, как завершится расчет с сотрудниками, но до составления промежуточного ликвидационного баланса (п. 15 ст. 431 НК);

сведения о начисленных страховых взносах на травматизм в составе формы ЕФС-1 – после того, как завершен расчет с сотрудниками, но до того, как в налоговую подается заявление о ликвидации (п. 15 ст. 22.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Порядок заполнения сведений для ведения персонифицированного учета, представляемых в СФР в составе формы ЕФС-1, не предусматривает каких-либо особенностей, если они составляются при ликвидации фирмы. Они заполняются в общем порядке.

В персонифицированных сведениях о физлицах, подаваемых в налоговые органы, указывают:

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)» – код 0 (п. 2.12 порядка, утвержденного приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@);

в поле «Период, за который представляются сведения (код)» – код 71–82 – за периоды с января по декабрь включительно.

В остальном персонифицированные сведения заполняются в рядовом порядке.

Пока процедура ликвидации идет, отчетность за истекшие периоды сдается как обычно.

В течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня, когда подаются документы на госрегистрацию в связи с ликвидацией, представляются:

в СФР : индивидуальные сведения по каждому сотруднику, которые указаны в пп. 1–8 п. 2 ст. 6 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (пп. 1, 2 ст. 9 данного закона). Их можно сдать по форме АДВ-1, дополнив ее СНИЛС работника и его фамилией при рождении, если он потом менял ее; сведения, перечисленные в п. 2 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (п. 11 ст. 11 данного закона). Их подают в составе формы ЕФС-1, отразив в соответствующих подразделах раздела 1;

в налоговые органы – персонифицированные сведения о физлицах, а также о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлица, и об исчисленных страховых взносах, которые подаются в составе РСВ (пп. 8, 11 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Бухгалтерская отчетность при ликвидации

Финансовая деятельность компании перед ликвидацией отражается в бухотчетности.

В процессе ликвидации предприятия ликвидационная комиссия составляет:

последнюю бухгалтерскую отчетность – на дату, предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (ч. 3 ст. 17 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Ее составляют на основе данных о фактах хозяйственной жизни, имевших место с 1 января до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (ч. 1, 4 ст. 17 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Состав показателей этой отчетности не отличается от показателей рядовой бухгалтерской отчетности (письмо ФНС от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@).

Если на время между датой принятия решения о ликвидации и датой внесения записи в ЕГРЮЛ приходится 31 декабря, то составляют и представляют годовую бухгалтерскую отчетность как обычно.

При этом в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывают информацию о наличии такого решения или о том, что компания уже находится в процессе ликвидации (п. 20 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

Промежуточный ликвидационный баланс, как правило, утверждают на общем собрании участников или акционеров. После утверждения этого документа необходимо уведомить налоговый орган о его составлении (п. 3 ст. 20 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Представлять баланс не нужно.

Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса направляют в срок не ранее, чем наступит последняя из дат (п. 4 ст. 20 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, письмо Минфина от 17.10.2018 № 03-12-13/74446):

окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторами;

вступления в силу решения суда по делу, в котором рассматривались требования, предъявленные к ликвидируемой компании;

вступления в силу итогового документа по результатам выездной налоговой проверки в отношении ликвидируемой фирмы, если такая проверка проводилась;

составления акта и принятия решения по результатам проверки в сфере таможенного дела, если такая проверка проводится (информация ФТС от 04.08.2020).

Дата окончания этого срока не регламентирована.

Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса подается по форме № Р15016, утвержденной приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Ликвидационный баланс также должен быть утвержден общим собранием участников или акционеров. Его вместе с другими документами представляют в налоговый орган для регистрации ликвидации юрлица (пп. «б» п. 1 ст. 21 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Срок подачи ликвидационного баланса в налоговый орган не установлен.

Если ликвидация принудительная, то ликвидационный баланс, скорее всего, придется представить в суд, принявший решение о ликвидации.

Срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса должен быть указан в судебном решении (п. 7 информационного письма Президиума ВАС от 13.08.2004 № 84).

Последнюю бухгалтерскую отчетность представляют в налоговый орган (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК). Обычно ее подают вместе с документами на регистрацию ликвидации.