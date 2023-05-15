«Утренний бухгалтер». Власти хотят ввести «налог на развлечение»

Депутат предложил отчислять в бюджет 1% от счета в ресторане, кафе, ночном клубе, и направлять средства в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.

За рекламные звонки будут штрафовать на 1 млн рублей: поправки внесут в КоАП.

Торгово-промышленная палата просит отменить двойную маркировку ювелирных изделий.

Правительство хочет создать цифровой архив своих документов: ФСБ против.

НДФЛ выводят из системы ЕНС: законопроект уже в Госдуме.

ЦБ предупреждает: счета в иностранных банках могут заблокировать без предварительного предупреждения.

🔥 Гибридный режим работы без головной боли: автоматизация процесса за счет современных ИТ-решений Согласно исследованием 2023 года, у каждой третьей компании более чем 36% сотрудников находятся на гибридном или удаленном формате работы. При этом только 15% из этих организаций ведут графики посещения офиса, а остальные договариваются с работниками «на словах», когда хотели бы видеть их в офисе. Согласно исследованием 2023 года, у каждой третьей компании более чем 36% сотрудников находятся на гибридном или удаленном формате работы. При этом только 15% из этих организаций ведут графики посещения офиса, а остальные договариваются с работниками «на словах», когда хотели бы видеть их в офисе. Подобный подход не дает компаниям гибко координировать работу своего офиса, а весь контроль за посещаемостью ложится на плечи руководителей отделов или HR-специалистов. А теперь представьте, сколько ресурсов потребуется, если нужно контролировать 5, 10 или даже 20 офисов, которые еще и находятся в разных городах? Чтобы упростить и структурировать данный процесс были созданы системы управления гибким офисом. Они помогут вам автоматизировать ведение графика посещений за счет внедрения незакрепленных рабочих мест и инструментов для их бронирования. Сотрудники сами смогут выбирать, где сидеть в офисе, а свое присутствие будут подтверждать через сканирование QR-кода, СКУД или геолокацию. Ребята из UnSpot дают возможность протестировать их систему управления гибким офисом в течение 14 дней. Попробовать бесплатно Реклама: ООО «АНСПОТ», ИНН 9731082118

Новости

3 Российские компании стали чаще регистрировать товарные знаки

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7 На частное жилье понадобятся проектные документы

8 Прогноз Центробанка: ВВП вырастет на 4,2%

9 В Госдуме предложили штрафовать за рекламные звонки до 1 млн рублей

10 Госдума собирается ввести «налог на развлечение»

11 😱 Российский сервис для автоматизации маркетинга Sendsay под DDOS-атакой

12 Налоговые обязательства не будут погашать за счет НДФЛ

13 Документы правительства планируют хранить в цифровых архивах

14 «Микрон» будет выпускать чипы для отечественных сим-карт

15 Центробанк: хранить деньги на зарубежных счетах рискованно

16 Сбербанк заработал больше 120 млн рублей в апреле 2023 года

17 Минстрой может обязать страховать жилье

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События

Дата проведения: 19 мая, пятница

Финансовый практикум для бухгалтеров: работа с рисками по убыткам, долгам и расходам

Дата проведения: 18 мая, четверг

Облачные кассы для онлайн-торговли и приема оплат через Интернет

Дата проведения: 18 мая, четверг

Вебинар c Мариной Климовой «Новые особенности налогового контроля в 2023 году»

Дата проведения: 18 мая, четверг

Командировки и представительские расходы в 2023 г.. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами.

Дата проведения: 18 мая, четверг

Внешнеторговые контракты и логистические цепочки в условиях санкций

Дата проведения: 17 мая, среда

НДС 2023: актуальные вопросы

Дата проведения: 17 мая, среда

Вебинар c Ольгой Антошиной «НДС 2023: актуальные вопросы»

Дата проведения: 17 мая, среда

Бухгалтерский и налоговый учёт дивидендов

Дата проведения: 17 мая, среда

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 17 мая, среда

Статьи

Налоговая служба поддержала предложение Минтруда.

— Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2023 году: перенос, продление, оформление

— Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году

Введение в 2023 году ЕНС повлекло за собой глобальные изменения порядка и сроков уплаты обязательных платежей, введение новых форм отчетности и внесение корректировок в старые. Разберем, как теперь платят налоги и взносы, в какие сроки, когда и как сдается по ним отчетность.

— Кто может вести управленческий учет

Собственнику важно понимать, что происходит в его бизнесе. Бухучет тут – не помощник. Только полноценный управленческий учет помогает оценить реальное финансовое состояния компании. Кто должен его вести?

— Сменный график работ в 2023 году: как рассчитывать зарплату сотрудникам

Некоторые производственные процессы нельзя остановить на ночь или на выходные, есть торговые точки которые работают в режиме 24/7. Это значит, что и сотрудники должны работать не только в будни и днем. Для таких работников чаще всего устанавливают сменный график. Разберем, как оплачивать труд таких сотрудников.

— Как вернуть деньги, если банкомат не зачислил их на счет

У банкоматов, как у любых технических устройств, случаются сбои. Например, терминал может принять деньги, а на счет они не зачислятся. Разобрались с экспертами, что делать в такой ситуации.

— Перевод сотрудника в обособленное подразделение в 1С

В этой статье поговорим как оформить перевод сотрудника из одного подразделения в другое, в том числе обособленное, в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и какую при этом нужно сдавать отчетность.

— Оформление командировки в 2023 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить

— Минфин и ФНС засыпали бухгалтеров разъяснениями. Разборы в помощь: подборка важных писем по налогам, дивиденды в отчетности, ежегодный отпуск

Новый выпуск дайджеста для подписчиков «Разборов». Экспертные статьи в помощь бухгалтеру с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Кабмин принял решение освободить бизнес от проверок вплоть до 2030 года. В нашей статье разберемся, избавит ли эта мера работодателей от визитов представителей ГИТ, и если нет, то в каких случаях инспекторы имеют право посетить офис компании.

— Можно ли фирме взять в аренду автомобиль у самозанятого

Самозанятый может заниматься любой деятельностью, которая разрешена ему по закону, соблюдая лимит по доходам в год — не более 2,4 млн рублей. Сдача авто в аренду не запрещена.

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Документы

Роструд: Приказ № 20 от 01.02.2022

Роструд: Приказ № 20 от 01.02.2022

Правительство РФ: Постановление № 1844 от 27.10.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-17713 от 26.01.2022

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