«Утренний бухгалтер». Онлайн-платформы будут рассчитывать и платить налог за самозанятых

Платформы по работе с самозанятыми станут налоговыми агентами, то есть будут самостоятельно рассчитывать, удерживать и платить НПД в бюджет.

Родители студентов, которые обучаются на платной основе, смогут получить страховое возмещение по вкладам в двойном размере.

Власти обяжут маркетплейсы предъявлять покупателям сертификаты качества на товар.

Центробанк ужесточит требования к банкам по контролю валютных рисков.

Граждане, которые уехали на ПМЖ в Грузию, хранят на счетах в местных банках почти 1 млрд рублей, хотя их уже предупреждали о возможной блокировке.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/37667 от 24.05.2019

Федеральный закон № 151-ФЗ от 26.05.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/105684 от 03.12.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7663@ от 02.06.2021

Правительство РФ: Постановление № 350 от 13.07.2004

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/14266 от 02.03.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33351 от 30.05.2017

Закон № 2487-1 от 11.03.1992

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-16003/2020 от 10.11.2020

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