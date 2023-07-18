Выплаты на детей к школе в 2023 году: кто сможет получить

Будут ли выплаты к школе в 2023 году
Многие родители помнят, что в 2021 году всем школьникам для подготовки к учебному году была предоставлена путинская выплата в размере 10 тыс. рублей.
Тогда об этой единовременной помощи от государства стало известно уже в апреле. Глава страны предложил провести ее в послании Федеральному Собранию.
Осуществляли эту выплату в августе—декабре 2021 года на основании указа Президента от 02.07.2021 № 396. Заявление о назначении такой финансовой поддержки родители могли подать через госуслуги.
Однако в 2022 году эта мера поддержки от властей не повторилась. Вместе с тем в прошлом году была введена новая выплата для малоимущих семей, если возраст детей в них был от 8 до 16 лет. Размер этой выплаты зависел от среднедушевого дохода семьи.
Данная помощь назначалась с апреля 2022 года, а осуществлять ее начали с мая согласно постановлению Правительства от 09.04.2022 № 630, утратившему силу в настоящее время.
Теперь помощь нуждающимся семьям со школьниками, которую ввели в 2022 году, и ряд других выплат, заменило ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленное законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ.
Право на него возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в российском регионе по месту жительства заявителя.
Размер пособия зависит от доходов семьи и может составить от 50% до 100% прожиточного минимума субъекта.
Однако эта выплата предназначена только для нуждающихся семей и не направлена на сбор детей к школе. Вместе с тем купить школьную одежду и обувь предстоит всем родителям, вне зависимости от уровня их обеспеченности.
Стоит ли ждать помощь государства на это в 2023 году?
Сейчас действия властей нацелены на оказание помощи самым незащищенным слоям населения. Кроме того, наша страна проводит специальную военную операцию, и бюджет расходуется на обеспечение ее нужд.
Владимир Путин до настоящего времени не объявлял о том, что готовятся федеральные меры поддержки всем родителям школьников для покупки необходимых вещей к учебному году.
Все это свидетельствует о том, что массовых выплат к школе ждать не стоит.
Хотя нельзя исключать появление официальной информации, которая поменяет это положение вещей.
Выплаты на детей к школе — 2023: кому положены
И все же некоторым категориям семей выплаты к школе в текущем году будут предоставлены. Речь идет о многодетных семьях, которым власти часто компенсируют расходы на школьную форму.
Такая помощь предоставляется не из федерального, а из регионального бюджета. Многодетным родителям уделяется особое внимание и поддержка со стороны региональных властей.
Так, социальные выплаты на 2023 год предусмотрены постановлением правительства Москвы от 16.12.2022 № 2885-ПП. В их числе есть ежегодная компенсационная помощь 12 625 рублей для многодетных на покупку школьной детской одежды.
В аналогичном размере пособие для школы выплачивают власти Москвы и семьям инвалидов и детей-инвалидов. Постановлением правительства Москвы от 16.12.2022 № 2885-ПП предусмотрены выплаты и другим нуждающимся категориям семей.
Такая поддержка, хотя и не имеет целевого назначения на подготовку ребенка к учебному году, может предоставляться семьям с детьми школьного возраста, что также является хорошим подспорьем.
В Подмосковье многодетным семьям на приобретение школьникам одежды в период обучения также предоставляется выплата, которая гарантирована постановлением правительства МО от 27.06.2017 № 529/22. Размер ее составляет 3 тыс. рублей на каждого обучающегося ребенка.
Кроме того, на портале правительства Московской области выложена информация о том, что для многодетных семей с низким благосостоянием выплату на школьную форму планируют увеличить до 10 тыс. рублей и перечислить ее уже в августе 2023 года.
Также в Подмосковье семьи с низкими доходами, где воспитывают будущих первоклассников, получат подарочный рюкзак с необходимыми письменными принадлежностями.
Для других регионов размер полагающихся выплат родителям, воспитывающим трех и более детей, можно найти на официальном сайте конкретного российского субъекта.
Стоит учитывать, что власти регионов могут принять решение об осуществлении финансовой помощи не только многодетным, но и малообеспеченным семьям, одиноким родителям, которые растят детей школьного возраста. Кроме того, денежная выплата может быть назначена семьям, в которых проживают дети-школьники, имеющие инвалидность.
Единовременная выплата к школе
Выплата к школе в 2021 году была единовременной, в 2022 она уже не предоставлялась. Некоторые депутаты пытались утвердить помощь всем российским семьям 10 тыс. рублей для сбора детей к школе на постоянной основе.
Для этого ими был внесен в Госдуму законопроект № 1157337-7 «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года».
Однако в январе 2023 года этот документ был отклонен Госдумой и снят с рассмотрения (постановление № 2892-8 ГД).
Поскольку нормативный акт о систематических начислениях к школе так и не был подписан, в этом году единовременная выплата к началу учебного года может произойти только в случае принятия федеральными властями соответствующего официального документа. Пока ничего не говорит о том, что такой государственный акт готовится.
Тем не менее вопрос о единовременной выплате остается открытым, и все еще может измениться — нужно следить за официальной информацией.