Выплаты на детей к школе в 2023 году: кто сможет получить

Многие родители помнят, что в 2021 году всем школьникам для подготовки к учебному году была предоставлена путинская выплата в размере 10 тыс. рублей.

Тогда об этой единовременной помощи от государства стало известно уже в апреле. Глава страны предложил провести ее в послании Федеральному Собранию.

Осуществляли эту выплату в августе—декабре 2021 года на основании указа Президента от 02.07.2021 № 396. Заявление о назначении такой финансовой поддержки родители могли подать через госуслуги.

Однако в 2022 году эта мера поддержки от властей не повторилась. Вместе с тем в прошлом году была введена новая выплата для малоимущих семей, если возраст детей в них был от 8 до 16 лет. Размер этой выплаты зависел от среднедушевого дохода семьи.

Данная помощь назначалась с апреля 2022 года, а осуществлять ее начали с мая согласно постановлению Правительства от 09.04.2022 № 630, утратившему силу в настоящее время.

Теперь помощь нуждающимся семьям со школьниками, которую ввели в 2022 году, и ряд других выплат, заменило ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленное законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ.

Право на него возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в российском регионе по месту жительства заявителя.