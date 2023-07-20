Перечень НПА с 1 сентября 2023 года для специалистов по охране труда

Обучение
1. Постановление Правительства от 30 декабря 2022 г. № 2540 «О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»
Внеплановое обучение по охране труда в связи со вступлением в силу нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда нужно будет проводить только при наличии в соответствующих НПА Минтруда положений о его необходимости.
При расчёте минимального количества работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда в организации или у ИП, оказывающих услуги по обучению вопросам охраны труда, дистанционные работники не будут учитываться.
Обеспечение работников СИЗ и ДСИЗ
2. Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»
Начнут действовать обязательные требования к обеспечению работников СИЗ и СиОС, в т. ч. потребности, приобретения, выдачи, эксплуатации, хранения, ухода и вывода их из эксплуатации.
До 31 декабря 2024 г. обеспечение СИЗ может осуществляться в соответствии с типовыми нормами с учётом СОУТ и ОПР, мнения профсоюза или иного представительного органа работников.
Применять ли типовые нормы с 1 сентября 2023 г. до 31 декабря 2024 г. решает работодатель.
Межотраслевые правила обеспечения работников СИЗ и изменения в них признаны утратившими силу.
3. Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи СИЗ и смывающих средств»
Вступят в силу:
ЕТН выдачи СИЗ (исходя из профессий, должностей, в зависимости от идентифицированных опасностей);
ЕТН выдачи ДСИЗ и СиОС.
Документы заменят отраслевые нормы.
Медицинские осмотры и освидетельствования
4. Закон от 29 декабря 2022 г. № 629-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и статью 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
Вводятся дистанционные медосмотры водителей и новый вид медосмотра — в течение рабочего дня или смены.
Перед рейсом (сменой) и после, а также в течение рабочего дня (смены) разрешены дистанционные медосмотры с использованием медизделий, которые обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу данных о состоянии здоровья водителей и дистанционный контроль.
При проведении дистанционных медосмотров водитель должен как минимум 2 раза в год очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропов и их метаболитов.
Дистанционные медосмотры запрещены в отношении водителей, занимающихся организованной перевозкой групп детей, опасных грузов, регулярной перевозкой пассажиров в междугороднем сообщении на маршрутах протяжённостью от 300 км.
Предрейсовый медосмотр не проходят водители воинских частей и силовых ведомств.
5. Постановление Правительства от 21 апреля 2023 г. № 631 «О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации»
Регулирование медосмотров полностью перейдёт к Минздраву.
Минздрав будет определять порядок и периодичность проведения в отношении отдельных категорий работников медосмотров и перечень включаемых в них исследований.
Речь идёт о предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медосмотрах, а также о медосмотрах в течение рабочего дня (смены).
6. Приказ Минздрава от 18 февраля 2022 № 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчётности, учёта и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа»
Минздрав утвердил форму электронной личной медицинской книжки.
Такая книжка будет формироваться по результатам медосмотров работников в подсистеме ЭЛМК ФГИС сведений санэпидхарактера.
Книжки будут формировать уполномоченные учреждения Роспотребнадзора по обращениям работников. Направить обращение можно будет через портал госуслуг.
Включаемые в книжку сведения медицинского характера будут формироваться медорганизациями в процессе проведения медосмотров и предоставляться в подсистему ЭЛМК из ЕГИСЗ.
Также можно будет получить книжку на бумажном носителе.
7. Приказ Роспотребнадзора от 21 февраля 2022 г. № 55 «О признании утратившими силу приказов Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. № 402, от 02.06.2016 г. № 459»
Утратят силу приказы Роспотребнадзора, устанавливающие формы личной медицинской книжки и санитарного паспорта.
8. Приказ Минздрава от 30 мая 2023 г. № 266н «Об утверждении порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований»
Вводятся новые правила проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров. Они заменят правила 2014 г.
Дополнительно урегулированы осмотры в течение рабочего дня (смены).
9. Закон от 13 июня 2023 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»
Вводятся дистанционные медосмотры работников ж/д транспорта.
Такие медосмотры будут проводить медорганизации РЖД. Разрешено привлекать медработников иных медорганизаций.
Дистанционные медосмотры запрещено проводить в отношении работников, управляющих ж/д подвижным составом, осуществляющих перевозку пассажиров, а также опасных грузов при выполнении специальных ж/д перевозок.
Если в отношении работника проводятся дистанционные медосмотры, как минимум 2 раза в год он должен очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропов и их метаболитов.
Росжелдор определит порядок проведения профотбора на работу, связанную с движением поездов и маневровой работой, а также порядок психофизиологического обследования кандидатов на эти должности и работников.
Специальная оценка условий труда
10. Приказ Минтруда от 13 апреля 2023 г. №309 «Об утверждении особенностей проведения СОУТ на рабочих местах работников учреждений уголовно-исполнительной системы РФ, постоянно и непосредственно занятых на работах с осужденными»
Установлены особенности специальной оценки условий труда сотрудников, постоянно и непосредственно занятых на работах с осужденными. Они не применяются в отношении рабочих мест, на которых установлены вредные или опасные условия труда.
У эксперта должно быть заключение об отсутствии инфекционных заболеваний и сертификат о вакцинации от коронавируса. Он должен пройти инструктаж перед посещением территории, где находятся осужденные.
Перемещаться по ней можно только в сопровождении уполномоченного лица работодателя. Исследования, испытания и измерения вредных или опасных производственных факторов должны проводиться под контролем уполномоченного лица работодателя.
Для сотрудников определяется время фактической занятости в каждой рабочей зоне в течение дня и за учётный период исходя из их должностных обязанностей, технологической документации, нарядов на выполнение работ и других локальных нормативных актов.
Обязательному исследованию подлежит напряженность трудового процесса по времени занятости на рабочих местах (зонах), где выполняются работы непосредственно с осужденными или работы, связанные с периодическими непосредственными контактами с осужденными.
При выполнении таких работ условия труда по напряжённости процесса относятся к подклассу 3.1 вредных условий труда.
На этом всё.