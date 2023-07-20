Перечень НПА с 1 сентября 2023 года для специалистов по охране труда

Внеплановое обучение по охране труда в связи со вступлением в силу нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда нужно будет проводить только при наличии в соответствующих НПА Минтруда положений о его необходимости.

При расчёте минимального количества работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда в организации или у ИП, оказывающих услуги по обучению вопросам охраны труда, дистанционные работники не будут учитываться.

Обеспечение работников СИЗ и ДСИЗ

Начнут действовать обязательные требования к обеспечению работников СИЗ и СиОС, в т. ч. потребности, приобретения, выдачи, эксплуатации, хранения, ухода и вывода их из эксплуатации.

До 31 декабря 2024 г. обеспечение СИЗ может осуществляться в соответствии с типовыми нормами с учётом СОУТ и ОПР, мнения профсоюза или иного представительного органа работников.