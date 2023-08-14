Порядок учета расходов на рекламу в бухгалтерском учете

Расходы на рекламу в налоговом учете в 2023 году

Регламент признания рекламных расходов для целей налогового учета прописан в ст. 264 НК.

Пункт 4 данной статьи прямо указывает, что все рекламные расходы для расчета налога на прибыль делятся на расходы, включаемые в полной сумме (так называемые ненормированные расходы), и расходы, учитываемые в пределах норматива, — нормированные.

Ненормированные расходы на рекламу

Список рекламных расходов, признаваемых НК в полной сумме, строго ограничен.

Если расходы на рекламу организации можно отнести к одной из выше перечисленных групп, то они в полной сумме уменьшают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. Следует отметить, что в п. 4 ст. 264 указаны лишь брошюры и каталоги. Несмотря на то что Минфин считает буклеты, флаеры и листовки разновидностью рекламных брошюр, споры об отнесении их к ненормированным расходам не исключены.

Отметим некоторые нюансы, которые надо учитывать при принятии ненормированных рекламных расходов к учету, т. е. включении полной суммы затрат.

Для принятия в качестве таковых расходов на рекламу в СМИ необходима копия свидетельства о регистрации в качестве СМИ контрагента, размещающего вашу рекламу.

Минфин в своем письме от 15.06.2011 № 03-03-06/2/94, ссылаясь на ст. 16 закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, указал: чтобы рекламное объявление, опубликованное в печатном издании, не работающем на рекламе, рассматривалась с признаками, подходящими для норм рекламы в печатных изданиях, оно должно включать соответствующую метку — «Реклама» или «На правах рекламы».

Если рекламное изделие, например рекламный щит, имеет стоимость свыше 100 000 руб. и предназначен для употребления дольше 12 месяцев, то расходы на него учитываются через амортизационные отчисления.

К оценке ненормированных рекламных расходов есть повышенный интерес у налоговиков. Во избежание снятия рекламных трат в полной сумме бухгалтеру необходимо скрупулезно относиться к подтверждающим рекламные ненормированные расходы документам.

Главное требование кроме общепринятых для первичных документов — подтверждение отнесения этих расходов к упомянутым в п. 4 ст. 264 НК.

Раздача рекламной продукции и НДС

Организациям, прибегающим к мероприятиям по продвижению на рынке своего товара, работ или услуг в формате раздачи рекламных материалов, важно помнить один момент. Министерство финансов в письмах от 23.10.2014 № 03-07-11/53626, от 16.07.2012 № 03-07-07/64 обращает внимание: только безвозмездная отдача в рекламных целях брошюр и каталогов освобождается от начисления НДС независимо от стоимости их приобретения.

Для всей остальной передаваемой в рекламных целях продукции, имеющей вещественную форму, будь это кружки, календари с логотипом компании и пр., действует правило: если стоимость 1 шт. раздаточного материала превышает 300 руб. (до 30.08.2023 включительно 100 руб.), в случае передачи должен быть начислен НДС в общеустановленном порядке.

Важно! При расчете НДС к уплате можно брать в зачет полную сумму входящего НДС по рекламным расходам, не беря в расчет, нормируемые это траты или нет.

Нормируемые рекламные расходы

По сути, любые рекламные траты, прямо не указанные в перечне ненормированных, можно смело относить к нормируемым.

Важно! Рекламой признается только массовое распространение информации о товаре, услугах, работах, предназначенное для заранее неясного окружения.

Для исчисления налога на прибыль норма рекламных трат — 1% выручки без учета НДС и акцизов. Непринятые в расходы согласно нормативу и выручке этого отчетного периода рекламные расходы переносятся на следующий отчетный период календарного года.

С увеличением выручки объем рекламных нормированных трат, которые можно принять к учету, растет. По итогам года может быть посчитана предельная величина учитываемых нормативных рекламных расходов. Сверхнормативный объем при расчете налога на прибыль не берется в расчет.

Счет учета сверхнормативных расходов на рекламу

Счет учета расходов на рекламу, как нормативных, так и сверхнормативных, — 44 «Расходы на продажу». Для удобства пользования и правильного отнесения суммы нормированных трат необходимо наладить аналитический учет рекламных издержек на этом счете.

Рекламные расходы при УСН «доходы минус расходы»

Согласно ст. 346.16 НКорганизациям на УСН разрешено учесть в своих тратах издержки на рекламу. Определяются такие издержки в порядке, предусмотренном для расчета налога на прибыль. То есть все расходы разделяются по тем же основаниям на нормируемые и нет.

Признать рекламные траты, документально подтвержденные и экономически обоснованные, при исчислении единого налога позволено только после их оплаты.

У организаций на УСН выручка начисляется кассовым методом, в ее состав включается и полученная предоплата. Сумма нормированных рекламных затрат рассчитывается также в пределах 1% от нее.

Бухгалтерский учет расходов на рекламу

В бухгалтерском учете рекламные траты нормированию не подвергаются и включаются в затратную часть в полной стоимости в том отчетном периоде, в каком они имели место, вне зависимости от того, оплачены они или нет.

Для их признания необходимы подтверждающие документы. При этом делается запись:

Дт 44 Кт 60 (76) — отражены рекламные услуги;

Дт 44 Кт 10 — рекламная продукция, не являющаяся основным средством, списана в расходы;

Дт 44 Кт 02 — начислена амортизация по основному средству, используемому в рекламных целях.

Итоги

Рекламные расходы привлекают большое внимание проверяющих. Это требует тщательной оценки бухгалтера при принятии тех или иных затрат как нормируемых или ненормируемых маркетинговых трат.