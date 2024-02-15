Если у вас нет своего склада и перевозчика, то можно поручить размещение и доставку товаров фулфилмент–оператору. Разбираемся, что такое фулфилмент, зачем он нужен, что в него входит и как он работает.

Как работает фулфилмент

Фулфилмент — комплекс услуг по логистике, в который входит:

обработка заказов;

размещение товаров на складе и их маркировка;

упаковка товаров;

доставка заказов до покупателя;

обработка возвратов.

Фулфилмент-операторы берут на себя всю логистику, поэтому продавец может сосредоточиться на развитии бизнеса. Как фулфилмент выглядит на практике:

В системе На практике Обработка заказа Клиент оформил заказ на сайте интернет-магазина или маркетплейса и оплатил его. Сборка заказа Информация о заказе поступила на склад. Сотрудники нашли нужные товары, проверили их качество и передали упаковщикам. Упаковка Чтобы товары не повредились при транспортировке, их обычно складывают в коробку, а коробку помещают в защитную упаковку. Отправка заказа Готовый заказ передают курьерской службе или в почтовое отделение для доставки клиенту. Отслеживание доставки Клиент получает уведомление о том, что его заказ отправлен. В личном кабинете он может следить за передвижением товара. Обработка возвратов Если клиент не выкупил товар, сотрудник пункта выдачи или склада распаковывает его, проверяет на качество. Если всё в порядке, товар возвращают на полку, если нет — снимают с продажи.

На Ozon такой процесс «от и до» называется FBO: у маркетплейса 20 фулфилментов по всей стране, поэтому клиенты могут получать заказы уже через 1–2 дня, а продавцы отгружать товары в родном регионе.

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Зачем нужен фулфилмент для маркетплейсов

К фулфилмент–операторам обращаются, чтобы организовать логистику: быстро обрабатывать заказы и доставлять их клиентам. Для этого в фулфилменте используют автоматизированное управление складом, системы отслеживания заказов и интеграции с транспортными службами.

Почему фулфилмент важен для бизнеса

Помогает быстро доставлять заказы , поэтому клиенты чаще остаются довольны сервисом.

Улучшает репутацию бренда — непродуманная логистика может испортить впечатление даже о хорошем товаре.

Снижает издержки на размещение товаров, контроль запасов и обработку заказов благодаря автоматизированной системе управления и оптимизации процессов.

Увеличивает эффективность бизнеса — сокращается время, затрачиваемое на обработку и доставку заказов, поэтому вы можете быстрее реагировать на изменения спроса и увеличивать объёмы продаж.

Уменьшает риски, связанные с ошибками в исполнении заказов.

Одним словом, от фулфилмента выигрывают все: клиенты получают быструю доставку, а бизнес несёт меньшие затраты на логистику и зарабатывает больше.

Модели фулфилмента

Существует несколько моделей фулфилмента — какая из них больше вам подходит, зависит от потребностей и возможностей бизнеса.

Собственный фулфилмент

При такой модели предприниматель берет всю логистику на себя — от обработки заказов до их доставки покупателям. Собственный фулфилмент может быть эффективен для небольших бизнесов или для тех, у кого есть достаточно ресурсов, чтобы управлять всеми операционными процессами.

На Ozon такая схема работы называется realFBS: маркетплейс — это просто витрина для товаров, а вся операционка на продавце.

Фулфилмент от сторонних служб

Модель, при которой предприниматель использует другие компании, чтобы закрыть отдельные этапы продаж, например размещение товаров на складе или доставку покупателю. Этот подход уменьшает расходы на инфраструктуру и персонал.

На Ozon такая схема работы называется FBO: продавцы передают товары площадке и назначают цены. А обработкой заказов и их доставкой занимается маркетплейс.

Частичный фулфилмент

Компания выполняет только отдельные этапы фулфилмента — например, продавец обрабатывает и упаковывает заказы, а оператор доставляет товары покупателю. Эта модель эффективна для бизнесов, которые хотят сохранить контроль над заказами, но не готовы заниматься логистикой.

На Ozon такая схема работы называется FBS: продавец хранит товары у себя, а для доставки передаёт их маркетплейсу.

Мультиканальный фулфилмент

Модель, при которой бизнес использует несколько каналов продаж, например интернет-магазин, физические магазины и маркетплейсы, и выполняет фулфилмент для всех каналов с помощью единой инфраструктуры. Эта модель подходит для больших компаний, которые хотят сократить издержки на фулфилмент для каждого канала продаж.

Выбирая фулфилмент, нужно учитывать бизнес-модель, объём продаж, спрос, бюджет. На старте у большинства продавцов нет своих складов и перевозчиков, поэтому выгоднее работать по FBO. Со временем можно начать использовать и другие схемы — FBS и realFBS.

Плюсы и минусы фулфилмента для маркетплейсов

Учитывайте преимущества и недостатки каждой схемы — что выгодно для одного продавца и бизнеса, может не подойти для другого.

Плюсы:

Клиенты повторно выбирают ваш товар и становятся лояльнее к бренду в целом. Растут продажи из-за доверия покупателей и быстрой доставки. Покупатели быстро получают заказы, поскольку у фулфилмент-операторов много складов и передвижение между ними здорово организовано. Продавец экономит на аренде или покупке складов и логистике. Размещение и доставка товаров занимают много времени. Если продавец их делегирует, он может сосредоточиться на развитии бизнеса.

Минусы: