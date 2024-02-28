Какие налоги должен платить ИП на маркетплейсе

Как все предприниматели, продавцы на маркетплейсах обязаны платить налоги. Если вы работаете как ИП, то можете выбрать одну из трех схем налогообложения. Рассказываем, как они работают и кому подходят.

Схемы налогообложения для ИП

Размер налогов для ИП, который ведет бизнес на маркетплейсе, зависит от системы налогообложения. В целом предприниматель может рассчитывать налоги по шести схемам, но для маркетплейса подходят три:

НПД;

УСН — «Доходы» или «Доходы минус расходы»;

ОСНО.

Каждая из них рассчитана на определенный размер доходов и предъявляет свои условия к бизнесу.

НПД, или налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход могут платить только самозанятые или ИП, при этом от НДС они освобождаются.

НПД часто выбирают для малого бизнеса на старте, но важно знать, что схема ограничивает деятельность предпринимателя: он может продавать товары только собственного производства, но не перепродавать чужие.

Условия для НПД:

нельзя нанимать сотрудников;

максимальный доход в год — 2 400 000 ₽;

нужно вести бизнес самостоятельно;

можно продавать продукцию только собственного производства.

Если ИП работает по НПД, он не обязан сдавать отчетность и платить страховые взносы. Главное — формировать чеки на каждую покупку, используя мобильное приложение «Мой налог», и отправлять их покупателям.

Продавцы Ozon могут выбивать чеки в «Моем налоге» по итогам дня, а покупателям маркетплейс высылает чеки сам.

Стоит помнить, что в приложение необходимо вносить доход от продажи товаров, то есть сумму, которую продавец получил от покупателя, — ее можно увидеть в личном кабинете.

Будет ошибкой рассчитывать налог по сумме, которая приходит после вывода денег на счет, когда маркетплейс вычитает из дохода с продажи свое вознаграждение, расходы на доставку и другие услуги.

В конце месяца приложение «Мой налог» автоматически считает размер налога по следующим ставкам:

продажа физическому лицу — 4%;

продажа юридическому лицу — 6%.

Например, ИП Старинцев за месяц продал товары на 200 000 ₽. Покупателями были физические лица. Маркетплейс списал 20 000 ₽ за свои услуги, и продавец получил 180 000 ₽. ИП Старинцев должен заплатить налог с 200 000 ₽, а не со 180 000 ₽. Получается: 200 000 ₽ × 4% = 8000 ₽ — налог за месяц по схеме НПД для ИП.

Если товары выкупил сам маркетплейс или другие компании, то налоговая ставка вырастет до 6%: 200 000 ₽ × 6% = 12 000 ₽ — налог за месяц по схеме НПД для ИП при продажах юрлицам.

Чтобы ИП мог работать на НПД, его годовая выручка не должна превышать 2 400 000 ₽. Если это произойдет, предприниматель может перейти на другой налоговый режим, например УСН. Для этого нужно подать заявление в налоговую в течение 20 дней после превышения лимита. Иначе до конца года за все следующие продажи придется платить НДФЛ, то есть 13%.

УСН, или упрощенная система налогообложения

Единый налог по упрощенной системе заменяет НДФЛ и НДС, но есть исключения:

если ИП привозит товары из-за рубежа, то должен платить НДС даже на УСН;

если у ИП есть сотрудники, необходимо перечислять НДФЛ с их заработной платы.

Схема подходит для малого и среднего бизнеса с небольшим штатом и годовым доходом до 265 800 000 ₽ (на 2024 год).

Условия для УСН:

не более 130 сотрудников в штате;

максимальная годовая выручка — 265 800 000 ₽;

нет филиалов;

участие других компаний — не более 25%;

обязательная ежегодная отчетность.

У системы УСН есть две формы: «Доходы» и «Доходы минус расходы». Они отличаются способом расчета налогов.

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УСН «Доходы»

ИП уплачивает налог от всего дохода, то есть суммы, которую продавец получил от реализации товаров.

Ставка зависит от выручки и количества работников в штате. В 2024 году ставки такие:

6% , если доход ИП с начала года не превышает 199 350 000 ₽, а численность сотрудников не больше 100. При этом регионы могут понижать ставку до 1% — актуальную информацию по региону можно найти на сайте ФНС, внизу страницы;

8%, если доход с начала года — от 199 350 000 до 265 800 000 ₽, а сотрудников — от 101 до 130.

Например, ИП Петров из Московской области в первом квартале 2024 года заработал 20 000 000 ₽. В этом случае квартальный платеж налога по УСН «Доходы» составит: 20 000 000 ₽ × 6% = 1 200 000 ₽.

Сумма налогов по схеме УСН «Доходы» не зависит от расходов, поэтому в ежегодной отчетности их считать не нужно. Это удобно продавцам, которые закупают товары у китайских поставщиков, — подтверждать такие затраты документами бывает проблематично.

УСН «Доходы минус расходы»

ИП уплачивает налог на разницу между доходами и расходами. При этом продавец обязан подтвердить затраты документально.

Размер налога также зависит от чистой прибыли ИП и штата. Для 2024 года это:

15% , если доход ИП с начала года не превышает 199 350 000 ₽, а средняя численность сотрудников не больше 100. При этом регионы могут понижать ставку до 5% — актуальную информацию по региону можно найти на сайте ФНС, внизу страницы;

20%, если доход с начала года — от 199 350 000 до 265 800 000 ₽, а сотрудников — от 101 до 130.

Например, за квартал ИП Алексеев из Адыгеи заработал 10 000 000 ₽ и израсходовал 6 000 000 ₽. В этом случае налог по УСН «Доходы минус расходы» составит: (10 000 000 ₽ − 6 000 000 ₽) х 15% = 600 000 ₽.

Какую налоговую базу в УСН выбрать

Использовать схему «Доходы» целесообразно, если у ИП расходы небольшие или их невозможно подтвердить. Система «Доходы минус расходы» удобнее для предпринимателей, у которых расходы составляют более 60% от доходов, причем эти траты можно подтвердить документами.

ОСНО, или общая система налогообложения

С этой формой налогообложения ИП работают по умолчанию, если не переходят на другую по своей инициативе.

Оставаться на ОСНО имеет смысл предпринимателям, которые планируют сотрудничать с крупными поставщиками, набирать большой штат и получать доход более 265 800 000 ₽ в год.

У ИП на ОСНО нет никаких ограничений по доходу и штату, но и налог значительно выше.

По ОСНО продавцы — индивидуальные предприниматели платят два налога:

НДФЛ — 13% с доходов от бизнеса. А если сумма больше 5 000 000 ₽ в год, то 15%;

НДС — 10 или 20% в зависимости от категории товара. Продавец включает налог на добавленную стоимость в цену продукции, поэтому фактически этот налог оплачивает покупатель. Однако считать и начислять НДС должен продавец.

Например, у ИП Золотова крупный магазин электроники на маркетплейсе. Он продает смартфоны, ноутбуки, компьютеры и другую технику. Его ежегодный оборот достигает 350 000 000 ₽. Чтобы не нарушать лимиты, которые действуют по УСН, он отчисляет налоги по ОСНО.

Чтобы выбрать самую выгодную форму налогообложения для ИП, стоит исключить варианты, которые не подходят из-за ограничений, а затем приблизительно посчитать сумму налога по оставшимся схемам.

Календарь налогов для ИП

Сроки уплаты налогов для ИП зависят от системы налогообложения.

ИП на НПД Ежемесячно, не позднее 25 числа следующего месяца ИП на УСН По итогам каждого календарного квартала: за I квартал — до 28 апреля;

за II квартал — до 28 июля;

за III квартал — до 28 октября;

за IV квартал — до 28 апреля следующего года. ИП на ОСНО НДФЛ — дважды в месяц: не позднее 28 числа текущего месяца и 5 числа следующего. НДС — по итогам каждого календарного квартала, тремя равными частями, до 28 числа каждого месяца: за I квартал — до 28 апреля, до 28 мая и до 28 июня;

за II квартал — до 28 июля, 28 августа, до 28 сентября;

за III квартал — до 28 октября, до 28 ноября, до 28 декабря;

за IV квартал — до 28 января, до 28 февраля, до 28 марта следующего года.

Если индивидуальный предприниматель не закроет налоги вовремя, придется платить пени и штрафы, в более серьезных случаях ему могут заблокировать счет и изъять имущество. Скрыть продажи на маркетплейсе невозможно, а санкции за неуплату налогов серьезные. Поэтому задолженность лучше не копить.