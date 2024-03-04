Логистические термины, которые нужно знать всем продавцам

Если вы продаете на Ozon по схеме realFBS или заказываете товары из-за границы, то наверняка общаетесь с сотрудниками логистических компаний. Иногда, кажется, что у них какой-то свой язык — фулфилмент, кросс-докинг, сборные и генеральные грузы… Столько странных терминов... В этой статье собрали самые часто употребляемые слова и рассказываем, что они значат.

Кросс-докинг

Термин «кросс-докинг» — сквозное складирование — означает, что склад принимает груз и передает его дальше напрямую, не оставляя на хранение.

Кросс-докинг используют, когда перевозят скоропортящиеся продукты, на товар высокий спрос или просто нужна срочная доставка. В Ozon кросс-докинг помогает продавцам быстро распределить товары по складам маркетплейса в каждом регионе России.

Кросс-докинг может включать один или несколько этапов.

Если речь об одноэтапном кросс-докинге , то заказ проходит через склад без изменений, в тех же поддонах, в которых приехал. На практике товар просто переносят, например, из одной машины в другую.

При двухэтапном кросс-докинге заказ комплектуется заново: сотрудники склада переоформляют груз, разделяют по группам и маркируют, после чего отправляют покупателям. Например, разгружают фуру, перебирают товар и развозят коробки с одним штрихкодом по одному адресу, а с другим ― по другому.

Трехэтапный кросс-докинг подразумевает, что несколько отдельных поставок перегруппировывают и отправляют клиентам. Это большая работа: нужно разгрузить фуры, замерить и рассортировать груз, сформировать из него новые партии, а затем доставить потребителям на малотоннажных машинах.

Продавцы Ozon используют кросс-докинг, когда поставляют товары на склады в разных регионах. Для этого в заявке на поставку нужно указать точку приема, где продавец сдаст товары, и один или несколько конечных складов, куда они должны попасть. Ozon сам распределит и доставит груз в пункты назначения.

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Фулфилмент для маркетплейса

Когда на сайте написано, что компания предлагает фулфилмент для маркетплейсов, это значит, что она предоставляет полный сервис по доставке товара до торговой площадки, включая сопутствующие услуги вроде упаковки. Но важно уточнить, что именно входит в стоимость услуги у каждой конкретной логистической компании. Обычно сотрудники:

забирают груз со склада клиента и выгружают на свой;

принимают товар: проверяют и пересчитывают, сортируют по артикулам, идентифицируют, осматривают коробки;

проверяют на брак — осматривают, нет ли внешних повреждений, технику включают в розетку, вставляют батарейки, текстиль могут проверить на пятна, нитки, наличие пуговиц и бирок;

наносят маркировку, вкладывают сопроводительные листовки;

упаковывают в одобренную маркетплейсом упаковку, например пакеты zip lock, курьер-пакеты или воздушно-пупырчатую пленку;

комплектуют наборы и складывают в короб;

доставляют партии до маркетплейса.

Как правило, фулфилмент-компании предоставляют и площади для хранения, а некоторые позволяют бесплатно держать там товар в течение месяца.

Кроме фулфилмента, у таких компаний бывают и дополнительные услуги: специалисты могут вести личный кабинет на маркетплейсе, комплектовать в нем поставки и автоматически обрабатывать заказы по API, создавать карточки товаров и макеты штрихкодов, заниматься оптимизацией описания и дизайном. Чтобы не брать эти задачи на себя, продавец может делегировать их и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Ответственное хранение

На сайтах логистических компаний часто можно увидеть услугу ответственного хранения. Клиентам предлагают разместить товар на складе с необходимой температурой, влажностью, освещенностью, санитарией. Владельцы складов используют слово «ответственный», чтобы подчеркнуть: они отвечают за то, что товар не испортится по их вине.

Но на самом деле этот термин означает другое.

Согласно официальным документам, ответственное хранение — это обязательство получателя, который по объективной причине не готов принять товар, временно хранить его, пока отправитель не заберет его обратно.

Например, Ozon fresh может оставить товары на ответственное хранение в течение 14 суток, если не готов принять их у продавца из-за выявленных излишков, брака или если товар не опознан.

Предположим, предприниматель Сергей заказал товар из Сочи в Новосибирск, получил его и остался недоволен качеством — товар оказался некомплектным. Объем поставки большой, и мгновенно вернуть ее Сергей не может. Поэтому он оставляет груз на ответственное хранение у себя в Новосибирске. При этом Сергей отвечает за сохранность товара.

Кроме того, Сергей должен сразу сообщить поставщику о том, что не принимает товар. А поставщик — компенсировать затраты на размещение на складе, вывезти товар в установленные сроки либо как-то иначе распорядиться им.

Получатель может хранить товар у себя или арендовать складское помещение. С владельцем склада предприниматель подписывает стандартный договор на услуги складской логистики и приложение.

Как и любой другой договор, он должен включать пункт об ответственности сторон — например, что будет, если товар исчезнет или придет в негодность. А в приложении указывают условия на основании документов, которые содержат информацию о грузе — его свойствах, особенностях хранения и товарного соседства.

Сборные и генеральные грузы, сборные грузоперевозки

Основное отличие генеральных грузов от сборных состоит в том, сколько у них отправителей.

Если у всего контейнера один отправитель, это генеральный груз. Поэтому средние и крупные тяжелые изделия, например железобетонные строительные конструкции, подвижная техника, чаще становятся генеральным грузом. Но им могут оказаться и малогабаритные штучные изделия вроде одежды, бытовой химии или канцелярии, если партия большая.

Это удобный и быстрый способ доставки, но подходит он не всем, потому что не каждой компании нужно перевезти столько товара, чтобы заполнить, например, целую фуру.

У сборных грузов владельцев несколько. В вагоне или фуре оказываются мелкие партии товаров, которые принадлежат разным отправителям. Грузы предварительно комплектуют на складе транспортной компании — его называют консолидационный склад. Его сотрудники отвечают в том числе за то, чтобы товары сочетались по условиям хранения и транспортировки. Так, нельзя перевозить рядом пахучие товары и товары, которые могут легко вобрать чужеродные запахи.

На комплектацию требуется дополнительное время, кроме того, полупустой транспорт отправлять невыгодно, поэтому приходится ждать, когда наберется полный контейнер, и итоговая скорость доставки сборных грузов во многом зависит от этого.

Drop-off и Pick-up

В логистике немало англоязычных терминов, у которых нет русского аналога. Например, это пара Pick-up («забрать») и Drop-off («привезти, оставить»).

В контейнерной перевозке термин Pick-up используют, говоря о моменте, когда контейнер забирают с адреса отправителя. А Drop-off — когда контейнер доставляют получателю.

Но если речь идет о других сферах, например о доставке товаров на маркетплейсах, то смысл этих слов меняется.

Pick-up означает, что курьер приедет на склад продавца и заберет оттуда товар, чтобы доставить покупателю. На Ozon эта услуга также называется «отгрузка курьеру» и доступна продавцам, которые работают по схеме FBS. При такой отгрузке курьер также доставит на склад продавца возвраты, если они будут.

При Drop-off продавец сам доставляет товар в место назначения, вплоть до адреса конечного покупателя. На Ozon продавец может самостоятельно привезти товар в пункты выдачи и приема заказов, не пользуясь услугами курьеров маркетплейса. А если продавец использует партнерскую доставку Ozon (например, через Почту России), то Drop-off означает, что нужно сдать товар в пункт приема партнера. В нашем примере — в отделение почты.

Логистика — важная часть как онлайн-, так и традиционных продаж. Надеемся, что теперь вам будет проще сориентироваться в мире грузоперевозок и, возможно, найти новые точки роста для своего бизнеса.