Налоги ИП на УСН без работников в 2024 году

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в нашей статье.

Какие налоги платит ИП без работников

ИП без наемных работников производят в бюджет следующие платежи:

налог в соответствии выбранной системой налогообложения (в нашем случае «упрощенка»);

страховые взносы за себя;

НДС по отдельным операциям;

НДФЛ с отдельных доходов;

налог на прибыль в качестве налогового агента;

налог на имущество;

транспортный, земельный, водный налоги — при наличии таких объектов.

Страховые взносы неверно называть налогами, но многие предприниматели считают их таковыми в связи с тем, что платить в бюджет их необходимо, а за неуплату грозит штраф.

За расчетный период 2024 года ИП должен уплатить взносы на на ОПС и ОМС в совокупности 49 500 руб. (пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК).

Если доход ИП превысит 300 тыс. рублей, он дополнительно должен уплатить 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей. Предельный размер дополнительного взноса на ОПС за 2023 год — 257 061 руб., за 2024 г. — 277 571 руб. (пп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК).

При работе:

на УСН с объектом налогообложения «доходы» учитывают доходы, облагаемые по ст. 346.15 НК;

на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» также учитывают доходы, облагаемые по ст. 346.15 НК. Объект «доходы минус расходы» выгоден, когда у ИП много расходов и нет проблем с подтверждающими документами.

ИП без сотрудников платит НДС (п. 3 ст. 346.11 НК):

при ввозе товаров на территорию РФ;

если выступает в качестве налогового агента (ст. 161 НК);

если выступает в роли концессионера, доверительного управляющего или является участником, ведущим дела в инвестиционном или простом товариществе (ст. 174.1 НК).

Предприниматели платят в налоговую НДФЛ:

с дивидендов и других доходов, облагаемых по ставкам 9% и 35%;

с доходов, которые были получены не от предпринимательской деятельности, например, при продаже квартиры или автомобиля.

ИП платят налог на имущество физлиц с объектов недвижимого имущества, которые:

не использует для ведения предпринимательской деятельности;

использует для ведения бизнеса, однако они входят в перечень объектов, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК.

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Налоги ИП на УСН 6% без работников

ИП, работающие на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы», уплачивают все вышеперечисленные налоги и налог по УСН. Данный налог платится со всех доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. Речь идет именно о доходах, а не о чистой выручке, когда доходы уменьшают на размер произведенных затрат.

По общему правилу предприниматели платят 6% с полученного дохода, однако из этого правила существует ряд исключений.

Во-первых, регионам дано право устанавливать ставки в диапазоне от 1% до 6% (п. 1 ст. 346.20 НК).

Во-вторых, региональными законами может быть установлена нулевая ставка налога для ИП (п. 4 ст. 346.20 НК):

впервые зарегистрированных после вступления такого закона в силу;

осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Такие налоговые каникулы действуют с момента регистрации в качестве ИП в пределах 2 календарных лет. Например, дата регистрации ИП — 15 марта 2023 г. С этой же даты он перешел на УСН. Применять налоговые каникулы он может с 15 марта 2023 г. до 31 декабря 2024 г. включительно (п. 3 ст. 6.1 НК). Если он зарегистрировался с начала года, но начал применять УСН позже (со следующего года), тогда период каникул сокращается.

В-третьих, с 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 8% (п. 1.1 ст. 346.20 НК), если:

по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не оказались больше 200 млн рублей;

в течение квартала средняя численность превысила 100 работников, но не превзошла 130 человек.

Повышенная ставка 8% применяется с квартала, в котором было превышение указанных выше показателей до конца налогового периода.

Она применяется только к части налоговой базы, которая равна разнице между налоговой базой за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором было превышение. К налоговой базе за отчетный период до квартала, в котором было превышение, нужно применять прежнюю ставку налога.

Если превышение показателей произошло в I квартале, ставка 8% действует для всего текущего налогового периода.

ИП, работающие на УСН с объектом обложения «доходы», по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи, а также налог по итогам налогового периода (календарный год).

Авансовый платеж рассчитывают по формуле:

Доходы за отчетный период нарастающим итогом х Налоговую ставку – Налоговый вычет.

Полученную сумму следует уменьшить на авансовые платежи к уплате за предыдущее периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за предыдущее периоды этого года.

В налоговый вычет входят:

фиксированные страховые взносы за себя, в том числе начисленные в размере 1%а с доходов, превышающих 300 тыс. рублей (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК). Уменьшить налог (авансовый платеж) можно на них вплоть до нуля. Ограничения в 50% нет. Налог на УСН (авансовый платеж), исчисленный за налоговые (отчетные) периоды 2023–2025 гг., можно также уменьшить на страховые взносы (фиксированные взносы на ОПС и ОМС, взносы на ОПС в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб.), уплаченные после 31.12.2022 за периоды, предшествующие 2023 г. (п. 3.1 ст. 346.21 НК);

торговый сбор при соблюдении определенных условий (ст. 346.21 НК).

Налог по итогам года определяют следующим образом:

Доходы за год нарастающим итогом х Налоговую ставку – Налоговый вычет – Авансовые платежи к уплате и к уменьшению.

Налоги ИП на УСН 15% без работников

Предприниматели, работающие на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы минус расходы», уплачивают все налоги, названные в первом разделе нашей статьи, и налог по УСН.

Отличие от работы на «упрощенке» со ставкой 6% состоит в том, что ИП при расчете налога могут учитывать расходы, указанные в ст. 346.16 НК. Не упомянутые там расходы не уменьшают полученные доходы.

С доходов, уменьшенных на расходы, ИП по общему правилу уплачивает 15%.

Как и при ставке 6%, из этого правила есть исключения.

Регионы могут устанавливать налоговые ставки в размере от 5% до 15%.

Регионы могут установить налоговые каникулы для предпринимателей, впервые зарегистрированных до вступления в силу закона, установившего нулевую ставку, и работающих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания (п. 4 ст. 346.20 НК).

С 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 20% (п. 2.1 ст. 346.20 НК), если: по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не стали больше 200 млн рублей; в течение квартала среднесписочная численность превысила 100, но не превзошла 130 сотрудников.



Повышенную налоговую ставку 20% следует применять начиная с квартала, в котором было превышение показателей, до конца налогового периода.

Она применяется только к части налоговой базы, которая равна разнице между налоговой базой за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу в котором произошло превышение.

К налоговой базе за отчетный период до квартала, в котором было превышение, применяется прежняя ставка налога. Если превышение показателей было в I квартале, ставка 20% устанавливается для всего текущего налогового периода.

ИП на УСН с объектом обложения «доходы минус расходы» по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи.

Авансовый платеж можно рассчитать следующим образом (п. 4 ст. 346.21 НК).

Авансовый платеж = Сумма доходов за отчетный период нарастающим итогом – сумма расходов за отчетный период нарастающим итогом х на Налоговую ставку.

Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за прошлые периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за прошлые периоды этого года.

Если расходы превысили доходы ИП, авансовый платеж за отчетный период будет равен нулю.

По итогам года необходимо исчислить и уплатить сумму налога (п. 1 ст. 346.19 НК, п. 2, 5, 7 ст. 346.18 НК, п. 1, 5 ст. 346.21 НК).

Исчисленный налог за год = Сумма доходов за год — Сумма расходов за год — Сумма убытка за предыдущие налоговые периоды х на Налоговую ставку.

Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за этот год и авансовые платежи к уменьшению за этот год.

Если налоговая отчетность показывает, что ИП сработал в убыток, он обязан заплатить минимальный налог в размере 1% от доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК). Разницу между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным налогом можно включить в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК.

Сроки уплаты налогов ИП без работников

Налог по итогам года предприниматели должны заплатить не позднее 28 апреля следующего года (п. 7 ст. 346.21, пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК). Если эта дата выпадает на выходной или праздничный день, то срок переносится на ближайший, следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Авансовые платежи нужно заплатить не позднее 28 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Пример расчета налога ИП без работников

Пример расчета налога на УСН с объектом «доходы» ИП без работников

ИП без наемных работников применяет УСН с объектом «доходы».

Доход за 2023 г. составил 1 000 000 руб.

Начисленный налог равен 60 000 руб. (1 000 000 руб. x 6%).

Сумма фиксированных страховых взносов ИП за себя за 2023 г. — 45 842 руб.

Сумма страховых взносов на ОПС в размере 1% с доходов более 300 000 руб. за 2022 г., уплаченных в 2023 г., — 4 000 руб.

Налог к уплате за 2023 г. составит 10 158 руб. (60 000 руб. — 45 842 руб. — 4 000 руб.), поскольку при расчете налога взносы на ОПС за 2023 г. в размере 1% с дохода, который превысил 300 000 руб., ИП решил не учитывать.

Взносы на ОПС с дохода, который превысил 300 000 руб., составили 7 000 руб. ((1 000 000 руб. — 300 000 руб.) x 1%).

На сумму этого взноса ИП решил уменьшить налог (авансовый платеж) за 2024 г.

Пример расчета налога на УСН с объектом «доходы минус расходы» ИП без работников

ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы» и ставкой 15%.

Его доходы нарастающим итогом за год составили:

за I квартал — 2 млн рублей;

за полугодие — 6 млн рублей;

за 9 месяцев — 11 млн рублей;

за год — 15 млн рублей.

Расходы нарастающим итогом составили:

I квартал — 800 тыс. рублей;

полугодие — 2 800 тыс. рублей;

9 месяцев — 4 млн рублей;

год — 6 млн рублей.

Убытков за прошлые года нет, минимальный налог ИП раньше не платил.

Авансовый платеж по итогам I квартала: (2 млн — 800 тыс.) х 15% = 180 тыс. рублей.

Авансовый платеж по итогам полугодия:

начисленный: (6 млн — 2 800 тыс.) х 15% = 480 тыс. рублей;

к уплате: 480 тыс. — 180 тыс. = 300 тыс. рублей

Авансовый платеж по итогам 9 месяцев:

начисленный: 11 млн руб. — 4 млн х 15% = 1 050 тыс. рублей;

к уплате: 1 050 тыс. — 180 тыс. — 300 тыс. = 570 тыс. рублей

Налог по итогам года начисленный: 15 млн — 6 млн х 15% = 1 350 тыс. рублей

Минимальный налог: 15 млн х 1% = 150 тыс. рублей.

Налог, который начислен в общем порядке, больше минимального налога, поэтому ИП заплатит налог в общем порядке.

Налог к уплате по итогам года: 1 350 тыс. — 180 тыс. — 300 тыс. — 570 тыс. = 300 тыс. рублей.