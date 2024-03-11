НДФЛ

НДФЛ с материальной выгоды по займам в 2024 году в программах 1С

В этой публикации мы расскажем о том, что нужно сделать в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и 1С:ЗУП ред. 3.1 для расчета НДФЛ с материальной выгоды. 
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НДФЛ с материальной выгоды по займам в 2024 году в программах 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Никогда такого не было, и вот опять! До 2021 года все организации и ИП, выдававшие беспроцентные займы или займы со ставкой меньше, чем 2/3 ключевой ставки ЦБ, должны были удерживать НДФЛ с материальной выгоды. Затем законом от 26.03.2022 г. № 67-ФЗ были внесены изменения в статью 217 НК, предусматривающие освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах.

2023 год закончился, а значит, начиная с 1 января 2024 года мы вновь обязаны облагать НДФЛ материальную выгоду по займам. Для резидентов предусмотрена ставка 35%, для нерезидентов — 30%.

Налог следует рассчитывать за каждый месяц использования заемными средствами. При этом, начиная с января 2024 г., НДФЛ нужно будет исчислять и с доходов по тем договорам, срок действия которых начался до 2024 года.

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Как рассчитать НДФЛ с материальной выгоды

Рассмотрим пример: допустим сумма беспроцентного займа 100 000 рублей и срок погашения 1 месяц. Ставка рефинансирования на момент возврата составляет 16% (ознакомиться с текущими ставками вы можете на сайте Центробанка http://www.cbr.ru).

Если бы сотрудник взял заем, исходя из 2/3 ставки рефинансирования, то за январь он заплатил бы проценты за пользование займом в размере: 100 000 2/3 16% / 365 дней 31 день = 903,46 рублей. Но он получил беспроцентный заем, а значит 903,46 и есть его материальная выгода.

Если сотрудник является резидентом РФ, то налог составит 903,46 35% = 316 рублей, а если нерезидент, то 903,46 * 30% = 271 рубль.

Алгоритм работы с новыми договорами займов, введенными в 2024 году в 1С:ЗУП

Для того, чтобы в программе 1С:ЗУП ред. 3.1 появилась возможность учитывать договоры займов необходимо установить флаг «Выдаются займы сотрудникам» в разделе «Настройка» в пункте «Расчет зарплаты». 

Данные о выдаваемых займах регистрируются в разделе «Зарплата» в пункте «Займы сотрудникам».

В открывшемся окне при помощи кнопки «Создать» введем «Договор займа сотруднику», укажем организацию, дату договора и выберем сотрудника из списка.

Выдача займа может производится двумя способами: либо единовременно, то есть полностью в один день, либо траншами, то есть частями.

Если сумма займа выдана сотруднику на момент введения договора, то необходимо установить флаг «Заем по договору выдан полностью».

Если заем будет выдан позднее, то данный факт нужно будет зарегистрировать дополнительным документом «Выдача займа сотруднику».

Обязательным условием для автоматического расчета и удержания НДФЛ с материальной выгоды является установка флага «Материальная выгода облагается НДФЛ».

Так же следует указать срок, на который выдается заем, ставку — если она есть, дату и форму выдачи.

Теперь разберемся с погашением займа.

Осуществлять это можно ежемесячно или единовременно в конце срока.

При выборе ежемесячных платежей существует 4 вида списания задолженности:

  • дифференцированные платежи состоят из суммы основного долга и процентов, начисленных на остаток займа;

  • аннуитетные платежи — одинаковые ежемесячные платежи, включающие в себя и сумму процентов и сумму основного долга;

  • только проценты — ежемесячно уплачиваются лишь проценты, заем погашается в конце срока договора;

  • только заем — ежемесячно погашается только основной долг, а проценты уплачиваются в конце срока договора.

Размер погашения основного долга рассчитывается программой автоматически, исходя из суммы и срока займа.

Если погашение займа начнется по истечение некого срока, то нужно установить флаг «Предоставляется отсрочка до» и указать месяц начала возврата задолженности. С момента выдачи займа, программой будут начисляться проценты, но удержания производиться не будут.

Если в графе «Ограничение платежа» установить сумму максимального месячного списания, и после закрытия основного долга останутся непогашенные проценты, то они будут списаны после окончания срока договора.

Если часть займа была погашена до момента ввода договора займа в программу, то необходимо установить соответствующий флаг.

После заполнения договора необходимо его сохранить по кнопке «Провести и закрыть». После сохранения есть возможность распечатать договор, график погашения займа, отчет о погашении и карточку учета договоров займа.

Гашение займа может производится двумя способами: либо вводом документа «Погашение займа сотруднику» до начисления заработной платы за месяц, либо расчетом удержаний при начислении ежемесячной заработной платы.

Разберем первый вариант. Ввести документ «Погашение займа сотруднику» можно в разделе «Зарплата» — «Займы сотрудникам». При заполнении нужно указать организацию, дату документа и выбрать сотрудника.

Если у работника один договор займа, то он выберется автоматически. Если несколько, то выбираем из существующих. Сумму гашения нужно указывать вручную. Если она совпадает с суммой погашения по договору, то при начислении заработной платы будут рассчитаны лишь проценты или налог с материальной выгоды.

Теперь рассмотрим второй вариант, когда мы не вводим документ «Погашение займа сотруднику», а рассчитываем удержания при начислении заработной платы.

В разделе «Зарплата» выберем пункт «Начисление зарплаты и взносов» и заполним документ. На закладке «Займы» будут рассчитаны: сумма погашенного основного долга, сумма процентов по займу, если они были указаны, размер материальной выгоды и подоходный налог.

Проверим расчет материальной выгоды и налога.

Сумма займа в нашем примере составляла 100 000 рублей, и мы рассматриваем первый месяц удержания, то есть сумма долга по-прежнему 100 000 рублей.

Материальная выгода составила 100 000 рублей 16% 2/3 / 366 дней * 28 дней = 816,03 рублей

Подоходный налог равен 816,03 рублей * 35% = 286 рублей

В следующем месяце материальная выгода будет рассчитана от 90 000 рублей и составит при неизменной ключевой ставке 90 000 рублей 16% 2/3 / 366 дней 31 день = 813,12 рублей, а налог составит 813,12 рублей 35% = 285 рублей.

Если бы в договоре все же была указана процентная ставка, допустим, равная 1%, то материальная выгода была бы рассчитана следующим образом: 100 000 рублей (2/3 ключевой ставки — 1%) / 366 дней 28 дней = 739,53 рублей. Налог соответственно: 739,53 рублей * 35% = 259 рублей.

Алгоритм работы с договорами займов, введенными до 2024 года, но продолжающими свое действие в 2024 году в 1С:ЗУП

Для корректного расчета НДФЛ с материальной выгоды необходимо проверить настройки в программе.

Перейдем в меню «Зарплата» и выберем пункт «Займы сотрудникам».

Этот раздел содержит всю информацию, касающуюся займов, выданных сотрудникам. Откроем действующий договор.

Для автоматизации расчета НДФЛ обязательно должна быть активирована галочка «Материальная выгода облагается НДФЛ».

Но в 2021–2023 годах мы не устанавливали ее в договорах, поэтому на основании договора необходимо ввести документ «Изменение условий в договор займа сотруднику».

Во вновь созданном документе необходимо установить флаг «Материальная выгода облагается НДФЛ» и обязательно зафиксировать, что изменения вступают в силу с 01.01.24 г.

Гашение займа может производится двумя способами:

  • либо вводом документа «Погашение займа сотруднику» до начисления заработной платы за месяц, и тогда при расчете заработной платы будет рассчитываться лишь материальная выгода и НДФЛ с нее;

  • либо и удержание займа, и расчет материальной выгоды производится при начислении ежемесячной заработной платы.

Перейдем в раздел «Зарплата» и выберем пункт «Начисление зарплаты и взносов».

Введем новый документ при помощи кнопки «Создать». В созданном документе укажем месяц «Январь 2024» и нажмем на кнопку «Заполнить». Сумму удержанного займа, рассчитанной материальной выгоды и налога по ней можно увидеть в документе на вкладке «Займы».

Материальная выгода была рассчитана следующим образом: остаток долга на 01.01.24г. составил 40000 рублей 16% 2/3 / 366 дней * 31 день = 361,38 рублей.

Подоходный налог = 361,38 рублей * 35% = 126 рублей.

Обратите внимание, если заработная плата за декабрь 2023 г. выплачивается в январе 2024 г., то НДФЛ с материальной выгоды по займам программой рассчитан не будет!

Дело в том, что пп. 7 п.1 ст. 223 НК определяет дату получения дохода по материальной выгоде последним днем месяца. А, как мы знаем, в декабре мы еще могли не рассчитывать налог.

НДФЛ с материальной выгоды в расчете 6-НДФЛ

Перейдем в раздел «Отчетность, справки» и выберем пункт «1С- Отчетность».

В открывшемся окне нажмем на кнопку «Создать» и из предлагаемого списка выберем форму «6-НДФЛ (с 2021 года)». Затем выберем организацию и период формирования. После открытия декларации нажмем на кнопку «Заполнить».

В Разделе 2 откроем «Ставку 35%» и проверим, что сумма материальной выгоды за январь будет отражена, как налоговая база, а исчисленный налог в графах исчисленного и удержанного налогов.

Так как выплата заработной платы, в нашем примере была запланирована на 05.02.2024 года, подоходный налог попал в строку «с 1-го по 22-е число второго месяца последнего квартала».

При этом в Разделе 1 нет разбивки на ставки, и данная сумма будет отражена по третьему сроку перечисления вместе с иными суммами подоходного налога.

Алгоритм работы с материальной выгодой с займов в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Механизм расчета материальной выгоды по займам и НДФЛ с такой выгоды в этом продукте 1С не автоматизирован, поэтому будем пользоваться ручными операциями.

Сначала необходимо зарегистрировать доходы в виде материальной выгоды в документе «Операция учета НДФЛ» для их отражения в отчетности по НДФЛ. Для этого в разделе «Зарплата и кадры» выберем пункт «Все документы по НДФЛ».

В открывшемся окне нажмем на кнопку «Создать» и из выпадающего списка выберем «Операция учета НДФЛ».

В открывшемся документе выберем сотрудника и укажем корректную дату операции. Она должна совпадать с датой удержания НДФЛ с материальной выгоды. В нашем случае это день выплаты зарплаты за январь.

Перейдем к заполнению табличной части. На вкладке «Доходы» по кнопке «Добавить» внесем необходимую информацию по строке.

Согласно пп. 7 п.1 ст. 223 НК датой получения дохода по материальной выгоде признается последний день месяца, т.е. в нашем случае 31.01.2024 г.

В столбце «Код дохода» укажем соответствующий код «2610: Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами».

В колонке «Вид дохода» выберем «Натуральный доход (основная налоговая база)»

Укажем сумму рассчитанной материальной выгоды и сумму НДФЛ по ней.

Попросим программу включать зарегистрированный доход только в стр. 110 расчета 6-НДФЛ.

Данные нужно будет продублировать на вкладке «Удержано по всем ставкам». После чего документ следует «Провести и закрыть».

Для формирования бухгалтерских проводок в части отражения НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды по займам воспользуемся документом «Операция». Зарегистрируем его в журнале, который находится в разделе «Операции» пункт «Операции, введенные вручную».

Укажем в документе следующую проводку.

Для удержания из заработной платы сотрудника НДФЛ с материальной выгоды необходимо создать новое удержание. Для этого перейдем в раздел «Зарплата и кадры» и выберем «Настройка зарплаты».

В открывшемся окне раскроем блок «Расчет зарплаты» и перейдем по ссылке «Удержания».

Создадим новое удержание, для этого нажмем на кнопку «Создать», напишем наименование «НДФЛ с материальной выгоды» и нажмем на кнопку «Записать и закрыть».

После этого в документе начисления заработной платы появится возможность добавить данное удержание.

Перейдем к начислению зарплаты и взносов, для этого выберем раздел «Зарплата и кадры» пункт «Все начисления». В открывшемся окне нажмем на кнопку «Создать» и из выпадающего меню выберем пункт «Начисление зарплаты».

Затем заполним документ при помощи кнопки «Заполнить». После чего нажмем на кнопку «Удержать», выберем наше новое удержание «НДФЛ с материальной выгоды» и укажем сумму удержания.

Если сотрудник не внес ежемесячную сумму гашения займа в кассу или на расчетный счет и попросил удерживать у него эту сумму из заработной платы, то необходимо еще раз нажать на кнопку «Удержать», из выпадающего списка выбрать «Удержание в счет погашения займа» и ввести сумму.

Если такого вида удержания нет у вас в программе, то его необходимо создать аналогичным способом тому, что мы описывали для материальной выгоды.

Важно! Если заработная плата за декабрь 2023 года выплачивается в январе 2024, то НДФЛ с материальной выгоды по займам за декабрь 2023 года рассчитывать не нужно, так как, датой получения дохода по материальной выгоде является последний день месяца.

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