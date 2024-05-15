Надо ли облагать налогами и взносами компенсацию при переезде сотрудника

Что компенсируется?
Согласно ч. 1 ст. 169 НК при переезде сотрудника в другой регион по договоренности с работодателем он должен возместить:
расходы по переезду сотрудника, членов его семьи, провозу имущества
расходы по обустройству на новом месте жительства.
Порядок и размеры возмещения для частных организаций определяются коллективным договором, локальным актом или по соглашению сторон.
НДФЛ
В этом вопросе надо ориентироваться на гл. 23 НК. С учетом ст. 210 НК при определении налоговой базы по НДФЛ учитывают доходы в денежной и натуральной форме. К натуральным доходам относится оплата товаров, работ, услуг, в т.ч. питания, отдыха, обучения и др., с учетом ст. 211 НК. Доходы, которые освобождены от НДФЛ, указаны в ст. 217 НК.
Так, не требуют налога все виды компенсационных выплат, связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, в т.ч. расходы на переезд в другую местность. Минфин РФ разъясняет, что расходы на проезд и провоз имущества, которые возмещают работнику в связи с переездом, не облагаются НДФЛ, если они возмещаются в соответствии со ст. 169 ТК, в размерах, которые установлены в документах компании (например, письмо Минфина от 04.04.2022 № 03-04-05/27829). Учитывая позицию ведомства, полагаем, что оплата работнику и членам его семьи билетов и провоза багажа прямо попадают под правила ст. 169 ТК, а значит, вычитать налог на доходы не нужно.
Если говорить про компенсацию жилью, надо учесть следующее. По мнению Минфина и ФНС, расходы по найму жилья не попадают под действие ст. 217 НК, т. к. прямо не предусмотрены в ст. 169 ТК. А значит, оплату надо облагать НДФЛ. Но исходя из п. 3 Обзора рассмотрения судами дел, связанных с применением гл. 23 НК, утвержденного Президиумом ВС 21.10.2015, дохода нет, если жилье оплачивается в интересах компании.
Другими словами, НДФЛ при компенсации расходов на жилье остается спорным вопросом.
При этом работодатель вправе указать, что такие расходы относятся к обустройству на новом месте и добавить выплату в трудовой договор. Тогда, учитывая позицию ВС РФ, налог не нужен.
Страховые взносы
Вопрос страховых взносов регулируется в гл. 34 НК. На основании ст. 420 НК взносами облагаются выплаты и вознаграждения, которые подлежат обязательному социальному страхованию. Суммы, которые не подлежат взносам, определены в ст. 422 НК. Скажем, взносы не нужны для компенсационных выплат, связанных с выполнением физлицом трудовых обязанностей, в т. ч. в связи с переездом в другую местность.
ВС РФ в определении от 21.03.2019 № 306-ЭС19-1713 указал, что компенсация расходов на наем жилья, предусмотренная локальным актом, не являются объектом обложения взносами. Минфин же считает, что возмещение на найм жилья при переезде надо облагать взносами (письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-06/65366).
Другими словами, и этот вопрос остается спорным.
Учитывая позицию ВС РФ, компенсация за найм жилья не должна облагаться взносами, если считать, что это возмещение в рамках ст. 169 ТК. Но все же лучше такую выплату конкретизировать в локальном акте или договоре, т.к. суммы возмещения прямо не указаны в ст. 422 НК, остаются риски налоговых споров в части компенсации оплаты временного жилья.
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