Надо ли облагать налогами и взносами компенсацию при переезде сотрудника

Что компенсируется?

Согласно ч. 1 ст. 169 НК при переезде сотрудника в другой регион по договоренности с работодателем он должен возместить:

расходы по переезду сотрудника, членов его семьи, провозу имущества

расходы по обустройству на новом месте жительства.

Порядок и размеры возмещения для частных организаций определяются коллективным договором, локальным актом или по соглашению сторон.

НДФЛ

В этом вопросе надо ориентироваться на гл. 23 НК. С учетом ст. 210 НК при определении налоговой базы по НДФЛ учитывают доходы в денежной и натуральной форме. К натуральным доходам относится оплата товаров, работ, услуг, в т.ч. питания, отдыха, обучения и др., с учетом ст. 211 НК. Доходы, которые освобождены от НДФЛ, указаны в ст. 217 НК.

Так, не требуют налога все виды компенсационных выплат, связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, в т.ч. расходы на переезд в другую местность. Минфин РФ разъясняет, что расходы на проезд и провоз имущества, которые возмещают работнику в связи с переездом, не облагаются НДФЛ, если они возмещаются в соответствии со ст. 169 ТК, в размерах, которые установлены в документах компании (например, письмо Минфина от 04.04.2022 № 03-04-05/27829). Учитывая позицию ведомства, полагаем, что оплата работнику и членам его семьи билетов и провоза багажа прямо попадают под правила ст. 169 ТК, а значит, вычитать налог на доходы не нужно.

Если говорить про компенсацию жилью, надо учесть следующее. По мнению Минфина и ФНС, расходы по найму жилья не попадают под действие ст. 217 НК, т. к. прямо не предусмотрены в ст. 169 ТК. А значит, оплату надо облагать НДФЛ. Но исходя из п. 3 Обзора рассмотрения судами дел, связанных с применением гл. 23 НК, утвержденного Президиумом ВС 21.10.2015, дохода нет, если жилье оплачивается в интересах компании.

Другими словами, НДФЛ при компенсации расходов на жилье остается спорным вопросом.