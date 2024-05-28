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Управление персоналом

Как главному бухгалтеру управлять коллективом? 5 шагов для роста бизнеса

В круговороте поступающих задач и документов управлять командой, не делая работу за всех, и при этом улучшая показатели, — нелегко, но вполне возможно. Новоиспеченные руководители часто сталкиваются со сложностями, не до конца понимая свои обязанности в новой роли, однако есть несколько рекомендаций, как плавно отойти от операционки и начать эффективно управлять коллективом.
Как главному бухгалтеру управлять коллективом? 5 шагов для роста бизнеса
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Рекомендации дает Оксана Каверина, совладелец аутсорсинговой компании «Уполномоченная Бухгалтерия» и лицензированной «Школы Бизнеса «ЮЛБИ».

Какова роль главного бухгалтера в компании

Роль главного бухгалтера в компании, особенно в малом бизнесе, очень значима, так как это второе лицо после генерального директора и его правая рука. Кроме того, в малом бизнесе часто отсутствует такая штатная единица, как финансовый директор, и главный бухгалтер совмещает ответственность как за бухгалтерию и налоги, так и за финансы компании в целом.

В функционал главного бухгалтера входит:

  • Управление коллективом отдела бухгалтерии: ведение бухгалтерского и налогового учета, соблюдение методологии и методическая поддержка сотрудников.

  • Разработка учетной политики и конкретных мер по ее реализации (отдельно по бухгалтерскому и по налоговому учету).

  • Контроль за финансовыми потоками и активами компании.

  • Контроль за документооборотом, правильностью оформления и хранения документов, в том числе передачи их в архив.

  • Контроль за денежными расчетами, в том числе по заработной плате, и налоговыми отчислениями.

  • Формирование отчетности.

  • Внедрение в работу бухгалтерии компьютерных программ и технологий.

  • Контроль за предупреждением недостач и других видов незаконного использования ресурсов компании, в том числе через проведение инвентаризации и документальное оформление ее результатов.

  • Организация привлечения кредитов и размещения свободных денег компании на депозитах, контроль своевременности платежей по кредитам и займам.

  • Экономический анализ деятельности компании и выявление фактов ухудшения финансового состояния компании.

  • Взаимодействие с другими подразделениями компании.

Безусловно, в зависимости от компании, ее специализации и организационной структуры функционал главного бухгалтера может меняться, — это усредненный набор обязанностей.

5 шагов по управлению коллективом для роста бизнеса

Четко поняв свои обязанности, можно перейти к структуризации работы коллектива. Вот 5 шагов для эффективного управления бухгалтерией.

1. Скоординировать работу бухгалтерии внутри компании

В первую очередь, необходимо описать регламенты работы, а именно — процесса производства бухгалтерской услуги, и выстроить бизнес-процессы как внутри самой бухгалтерии, так и с другими подразделениями.

Достаточно распространенная проблема, которую я вижу в компаниях, когда бухгалтерия существует сама по себе: продажники, маркетологи, менеджеры, производство — это единый процесс, а бухгалтерия никак с ними не связана.

Это чревато как организационными, так и финансовыми последствиями. Например, раньше документы составляли продажники, затем это поручили внутренним менеджерам, а бухгалтерия узнала об этом в последнюю очередь. В результате документы составляются неправильно, потому что сотрудников этому не обучили.

Поэтому прежде, чем передавать какие-либо полномочия на отдельных лиц, бухгалтерии важно провести обучение по грамотному составлению первичной документации.

2. Грамотно подобрать и расставить кадры по участкам работы

После того, как составили регламенты и описали бизнес-процессы, вы понимаете, какой будет необходим штат. Главный бухгалтер формирует требования к вакансии по профессиональным качествам, навыкам, степени обучения и т.д., учитывая, на какие участки необходимо обеспечить специалистов. Например, на первичную документацию, кассу или банк.

При этом должна быть полная взаимозаменяемость сотрудников, чтобы на период отпуска или больничного одного бухгалтера, коллега смог подхватить его работу.

Поэтому, например, в нашей компании при заявлении на отпуск или на административные дни обязательно прописывается в приказе, кто в это время исполняет обязанности отсутствующего сотрудника.

3. Организовать слаженную работу штата бухгалтерии

Не должно быть такого, что каждый выполняет свою работу и не видит картину в целом. Командных игроков всегда отличает то, что они не только выполняют текущие задачи в своей зоне ответственности, но и понимают конечную общую цель.

Помимо этого, в крупных компаниях обязательно должен быть человек, который выполняет задачи дежурного бухгалтера, например, у нас в бухгалтерии есть обязанность подписывать документы, и обычно они формируются на конец рабочего дня. Однако, в течение дня также могут производиться разовые отгрузки клиентам, и, чтобы всех не отвлекать, назначается дежурный бухгалтер, который находится рядом с менеджерами и подписывает документы.

Кроме того, важно обозначить требования к рабочему месту, например, 2 монитора — на одном обязательно открыт 1C, на другом — таск-трекер, где бухгалтер видит поступающие задачи и дедлайны. Также на втором мониторе могут быть открыты справочные системы для того, чтобы сразу правильно формировать те или иные операции, если они носят спорный характер.

Также регламент должен соблюдаться по документам: отработанные не должны храниться на столе, а сразу складываться в папки, на столе находятся только актуальные, с которыми работает сотрудник.

Дисциплина — это основа эффективной работы.

4. Внедрить технологии в бизнес-процессы

Еще один важный шаг для управления бухгалтерией, который сильно влияет на рост бизнеса и оптимизацию бизнес-процессов бухгалтерской службы, — это автоматизация. И главный бухгалтер должен быть тем человеком, который в первую очередь заинтересован в этом.

Например, в нашей компании установлена программа по обработке первичной первичной документации — она позволила нам не принимать двух новых сотрудников на этот участок и сократить расходы на ведение таких рутинных операций.

Это значимый результат, т.к. во-первых, сложно найти квалифицированных бухгалтеров для этого, они часто не хотят работать с первичной документаций. Во-вторых, это очень рутинная работа, на которой быстро выгорают и не хотят работать, поэтому данный участок работы нужно автоматизировать в первую очередь.

Необходимо автоматизировать и те функции, которые связаны с электронным документооборотом: отношения с контрагентами, передачу документов с ними, а также с покупателями и поставщиками. Это сокращает время и на обработку, и на поиск расхождений, ошибок.

Также, если в компании установлено несколько различных учетных программ, допустим, «1С:Торговля и склад», «1С:Розница», то должна быть обеспечена синхронизация с «1С:Бухгалтерия», чтобы сократить время на повторный ввод одних и тех же документов, которые уже введены кладовщиками, закупщиками и продавцами. То же касается и синхронизации данных с кассами, с банком и т.д., чтобы максимально сократить ручной труд для устранения и ошибок, и расходов на персонал, и выгорания сотрудников на рутинных операциях.

5. Регулярно повышать квалификацию команды

Очень важный аспект, о котором забывают главные бухгалтера, — это обучение сотрудников.

Это необходимо, потому что регулярно меняется законодательство, выходят новые письма и разъяснения. И я считаю, что главный бухгалтер должен минимум раз в месяц мониторить эти изменения и проводить разъяснительную работу либо отправлять свой персонал на обучение, курсы повышения квалификации.

Так как знания, полученные в институте, и даже знания, полученные год назад, очень быстро, в связи с изменениями в законодательстве, в российской практике устаревают. И чтобы минимизировать риски неправильного ведения учета, искажения бухгалтерской, налоговой отчетности и полностью обеспечить достоверность данных, необходимо регулярно обучать команду.

Четкое разделение зон ответственности, координация работы отдела с другими подразделениями, автоматизация и регулярное обучение — все это позволяет собрать сплоченную команду в бухгалтерии, которая работает на порядок лучше и качественнее.

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