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Страхование

Как получить деньги в случае наступления страхового случая

Что можно сделать, если страховая компания не хочет платить, и как обезопасить себя от такой ситуации?
Как получить деньги в случае наступления страхового случая
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Про лайфхаки и подводные камни в работе со страховыми компаниями рассказывает Андрей Креер, основатель финансовой экосистемы INFULL.  

Чтобы успешно отстаивать свои права, следует их знать. Давайте вспомним и систематизируем основные права и обязанности страхователя. 

Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключило договор страхования со страховой компанией (СК).

Для заключения договора необходимо быть дееспособным и совершеннолетним (достигнуть возраста 18 лет на момент подписания договора). Страхователь может застраховать жизнь, здоровье, движимое и недвижимое имущество и другие ценные активы. 

Страхователь имеет право на:

  1. Получение страховой компенсации при наступлении страхового случая. 

  2. Запрос всей необходимой документации: как на бумаге, так и в электронном виде. 

  3. Получение всей информации, связанной с его страховым делом.

  4. Привлечение независимых экспертов для разрешения спорных вопросов.

  5. Досрочное расторжение договора страхования.

  6. Свободу выбора страховой компании.

  7. Обращение в судебные органы или к страховому омбудсмену, в случае разногласий со страховщиком. 

Обязанности страхователя:

  • Своевременная оплата полной стоимость полиса.

  • При наступлении страхового случая необходимо соблюдать порядок и сроки обращения в страховую компанию.

  • Предоставление данных: для расчета суммы возмещения страхователь должен предоставить страховщику полные, точные и достоверные данные. 

  • Допуск экспертов к объекту страхования для проведения оценочных мероприятий.

  • Информирование об изменениях: страхователь должен уведомлять СК о любых изменениях объекта страхования, которые могут повлиять на его оценочную стоимость.

Соблюдение этих прав и обязанностей поможет оперативно и без лишних проблем получить страховое возмещение при наступлении страхового случая.

Следует тщательно изучать условия своего полиса страхования: это поможет вам понять, какие случаи покрываются вашей страховкой, и избежать разочарования в случае ущерба.

Наиболее распространенные причины отказа в выплатах: ошибки в документах, пропуск сроков подачи заявления, несоответствие случая условиям договора.

Также причиной отказа в страховой выплате может стать предоставление недостоверных данных. Например, клиент заключает страховку ОСАГО, но использует автомобиль не в личных целях, а в качестве такси, имея официальную лицензию. В таком случае полис расторгается в одностороннем порядке, с уведомлением клиента по электронной почте.  

После того, как полис оформлен, предоставленные клиентом данные тщательно проверяются. В одних страховых это происходит в момент оформления страховки, в некоторых других — позже, спустя месяц или два. И даже если клиент думает, что недостоверные данные приняли и все оформили, это не значит, что его потом не проверят и не пришлют отказ.

Например, как в случае с такси, вместо использования машины в личных целях, или указание в договоре меньше лошадиных сил, чем есть на самом деле (у клиента транспортное средство на 150 лошадиных сил, а он пишет 70). 

Другой причиной отказа страховщиков возмещать ущерб по полису может быть отзыв лицензии у СК виновной стороны (ОСАГО). Но это незаконно, поскольку пострадавшая сторона может обратиться в свою страховую или в РСА (Российский союз автостраховщиков) за выплатой. 

Получать страховое возмещение может только собственник ТС или человек, на которого оформлена генеральная доверенность. Поэтому, если, например, за выплатой обратится родственник страхователя без доверенности — ему правомерно откажут. 

Если виновник скрылся с места ДТП (по ОСАГО) — причиной отказа в выплате будет служить отсутствие виновной стороны

Как избежать ошибок и повысить шансы на успешное рассмотрение страхового заявления

1. Внимательно читайте договор страхования перед подписанием.

Убедитесь, что вы понимаете все термины и положения, включенные в полис. Особое внимание следует уделить таким пунктам как:

  • Объем покрытия: какие случаи и риски покрываются, а какие исключены из покрытия.

  • Срок действия: когда начинается и заканчивается действие полиса страхования.

  • Условия выплаты страховой компенсации: какие документы и в какие сроки необходимо предоставить при наступлении страхового случая.

  • Исключения и ограничивающие условия, на основании которых СК может отказать в выплате.

2. Предоставляйте только достоверные данные в страховую компанию.

Проверьте точное указание имени, адрес и контактную информацию. Сообщите подробную информацию о страхуемом объекте. Укажите полную историю страховых случаев: а именно всю информацию о предыдущих страховых случаях и претензиях.

3. Всегда оформляйте договор в проверенных СК.

Работа с надежной страховой компанией гарантирует вам качественное обслуживание и повышает шансы на успешное рассмотрение вашего заявления.

4. Проверяйте подлинность договора страхования.

Для этого следует пошагово:

  • Сверить все данные: убедитесь, что все данные в договоре (имя, номер полиса, условия страхования) указаны верно.

  • Проверить наличие печати и подписи: на оригинальном договоре должны быть печать СК и подпись уполномоченного лица.

  • Обратиться в страховую компанию после подписания, не стесняться задавать вопросы: позвоните или напишите в СК, чтобы убедиться, что ваш договор зарегистрирован и действителен.

При добровольных вида страхования всегда в комплекте к договору идет КИД (ключевой информационный документ). Перед заключением договора клиент должен сначала внимательно ознакомиться с ним и подписать.

КИД обычно включает в себя такие разделы:

  • Что конкретно застраховано и какая стоимость активов. 

  • Что входит в страховые случаи, а что считается исключением.

  • Алгоритм действий для получения страховой выплаты.

  • На каких условиях можно расторгнуть страховой договор раньше срока.

  • Как урегулировать спор в досудебном порядке и куда обратиться с заявлением при наступлении страхового случая.  

Полезные практические советы по взаимодействию со страховыми компаниями:

  • Ведите все коммуникации в письменной форме.

  • Сохраняйте копий всех документов и записей разговоров (скриншоты переписок). Храните всю свою предыдущую страховую историю: полисы, квитанции об оплате, письма и записи о ваших взаимодействиях со страховой компанией. Это поможет вам легко найти необходимую информацию в случае возникновения страхового случая.

Как выбрать надежную страховую компанию

  • Сравните предложения от разных СК на агрегаторе.

  • Проверьте рейтинг финансовой надежности (на сайтах рейтинговых агентств, к примеру, «ЭкспертРа»). Ознакомьтесь с финансовыми отчетами компании, чтобы убедиться в ее платежеспособности.

  • Убедитесь, что у страховой компании есть действующая лицензия на проведение страховой деятельности.

  • Прочитайте отзывы других клиентов о конкретной страховой, в которую вы планируете обратиться. 

Как действовать при отказе в страховой выплате

Каждое дело уникально, и успех зависит от множества факторов, включая детали вашего страхового полиса и конкретные обстоятельства вашего случая. В зависимости от вашей конкретной ситуации возможны разные шаги — от подачи апелляции и предоставления дополнительных документов до подачи жалобы в надзорные органы или страховому омбудсмену. 

Прежде всего, внимательно изучите причины отказа. Страховые компании обязаны предоставлять письменное объяснение причин отказа в выплате, и важно понять, на чем основывается их решение.

Если причины отказа кажутся вам необоснованными, первым шагом может быть подача апелляции непосредственно в страховую компанию. Часто компании пересматривают свои решения, если им предоставлены дополнительные документы или пояснения.

Соберите все необходимые доказательства и информацию, которые могут подтвердить вашу правоту. Это могут быть медицинские заключения, свидетельства очевидцев, фотографии или другие документы, связанные с вашим случаем.

Если апелляция не принесла результатов, следующим шагом может стать обращение в надзорные органы. В России таким органом является Центральный банк. Направив туда жалобу, вы можете инициировать проверку деятельности страховой компании на предмет нарушений.

Еще один вариант — обратиться к страховому омбудсмену. Страховой омбудсмен — это независимый посредник, который помогает решать споры между страхователями и страховыми компаниями. Обращение к нему часто является эффективным способом урегулирования конфликта без судебного разбирательства.

Если все вышеуказанные шаги не помогли, можно рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд.

Судебный процесс может быть длительным и затратным, но в случае успеха вы можете не только получить выплату, но и компенсацию за понесенные убытки. Для этого важно иметь четко собранные доказательства и помощь квалифицированного юриста.

Чтобы получить причитающуюся вам страховую выплату, нужно действовать решительно — собрать все необходимые доказательства своей правоты и не бояться отстаивать свои права.

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