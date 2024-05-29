Как получить деньги в случае наступления страхового случая

Про лайфхаки и подводные камни в работе со страховыми компаниями рассказывает Андрей Креер, основатель финансовой экосистемы INFULL.
Чтобы успешно отстаивать свои права, следует их знать. Давайте вспомним и систематизируем основные права и обязанности страхователя.
Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключило договор страхования со страховой компанией (СК).
Для заключения договора необходимо быть дееспособным и совершеннолетним (достигнуть возраста 18 лет на момент подписания договора). Страхователь может застраховать жизнь, здоровье, движимое и недвижимое имущество и другие ценные активы.
Страхователь имеет право на:
Получение страховой компенсации при наступлении страхового случая.
Запрос всей необходимой документации: как на бумаге, так и в электронном виде.
Получение всей информации, связанной с его страховым делом.
Привлечение независимых экспертов для разрешения спорных вопросов.
Досрочное расторжение договора страхования.
Свободу выбора страховой компании.
Обращение в судебные органы или к страховому омбудсмену, в случае разногласий со страховщиком.
Обязанности страхователя:
Своевременная оплата полной стоимость полиса.
При наступлении страхового случая необходимо соблюдать порядок и сроки обращения в страховую компанию.
Предоставление данных: для расчета суммы возмещения страхователь должен предоставить страховщику полные, точные и достоверные данные.
Допуск экспертов к объекту страхования для проведения оценочных мероприятий.
Информирование об изменениях: страхователь должен уведомлять СК о любых изменениях объекта страхования, которые могут повлиять на его оценочную стоимость.
Соблюдение этих прав и обязанностей поможет оперативно и без лишних проблем получить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
Следует тщательно изучать условия своего полиса страхования: это поможет вам понять, какие случаи покрываются вашей страховкой, и избежать разочарования в случае ущерба.
Наиболее распространенные причины отказа в выплатах: ошибки в документах, пропуск сроков подачи заявления, несоответствие случая условиям договора.
Также причиной отказа в страховой выплате может стать предоставление недостоверных данных. Например, клиент заключает страховку ОСАГО, но использует автомобиль не в личных целях, а в качестве такси, имея официальную лицензию. В таком случае полис расторгается в одностороннем порядке, с уведомлением клиента по электронной почте.
После того, как полис оформлен, предоставленные клиентом данные тщательно проверяются. В одних страховых это происходит в момент оформления страховки, в некоторых других — позже, спустя месяц или два. И даже если клиент думает, что недостоверные данные приняли и все оформили, это не значит, что его потом не проверят и не пришлют отказ.
Например, как в случае с такси, вместо использования машины в личных целях, или указание в договоре меньше лошадиных сил, чем есть на самом деле (у клиента транспортное средство на 150 лошадиных сил, а он пишет 70).
Другой причиной отказа страховщиков возмещать ущерб по полису может быть отзыв лицензии у СК виновной стороны (ОСАГО). Но это незаконно, поскольку пострадавшая сторона может обратиться в свою страховую или в РСА (Российский союз автостраховщиков) за выплатой.
Получать страховое возмещение может только собственник ТС или человек, на которого оформлена генеральная доверенность. Поэтому, если, например, за выплатой обратится родственник страхователя без доверенности — ему правомерно откажут.
Если виновник скрылся с места ДТП (по ОСАГО) — причиной отказа в выплате будет служить отсутствие виновной стороны.
Как избежать ошибок и повысить шансы на успешное рассмотрение страхового заявления
1. Внимательно читайте договор страхования перед подписанием.
Убедитесь, что вы понимаете все термины и положения, включенные в полис. Особое внимание следует уделить таким пунктам как:
Объем покрытия: какие случаи и риски покрываются, а какие исключены из покрытия.
Срок действия: когда начинается и заканчивается действие полиса страхования.
Условия выплаты страховой компенсации: какие документы и в какие сроки необходимо предоставить при наступлении страхового случая.
Исключения и ограничивающие условия, на основании которых СК может отказать в выплате.
2. Предоставляйте только достоверные данные в страховую компанию.
Проверьте точное указание имени, адрес и контактную информацию. Сообщите подробную информацию о страхуемом объекте. Укажите полную историю страховых случаев: а именно всю информацию о предыдущих страховых случаях и претензиях.
3. Всегда оформляйте договор в проверенных СК.
Работа с надежной страховой компанией гарантирует вам качественное обслуживание и повышает шансы на успешное рассмотрение вашего заявления.
4. Проверяйте подлинность договора страхования.
Для этого следует пошагово:
Сверить все данные: убедитесь, что все данные в договоре (имя, номер полиса, условия страхования) указаны верно.
Проверить наличие печати и подписи: на оригинальном договоре должны быть печать СК и подпись уполномоченного лица.
Обратиться в страховую компанию после подписания, не стесняться задавать вопросы: позвоните или напишите в СК, чтобы убедиться, что ваш договор зарегистрирован и действителен.
При добровольных вида страхования всегда в комплекте к договору идет КИД (ключевой информационный документ). Перед заключением договора клиент должен сначала внимательно ознакомиться с ним и подписать.
КИД обычно включает в себя такие разделы:
Что конкретно застраховано и какая стоимость активов.
Что входит в страховые случаи, а что считается исключением.
Алгоритм действий для получения страховой выплаты.
На каких условиях можно расторгнуть страховой договор раньше срока.
Как урегулировать спор в досудебном порядке и куда обратиться с заявлением при наступлении страхового случая.
Полезные практические советы по взаимодействию со страховыми компаниями:
Ведите все коммуникации в письменной форме.
Сохраняйте копий всех документов и записей разговоров (скриншоты переписок). Храните всю свою предыдущую страховую историю: полисы, квитанции об оплате, письма и записи о ваших взаимодействиях со страховой компанией. Это поможет вам легко найти необходимую информацию в случае возникновения страхового случая.
Как выбрать надежную страховую компанию
Сравните предложения от разных СК на агрегаторе.
Проверьте рейтинг финансовой надежности (на сайтах рейтинговых агентств, к примеру, «ЭкспертРа»). Ознакомьтесь с финансовыми отчетами компании, чтобы убедиться в ее платежеспособности.
Убедитесь, что у страховой компании есть действующая лицензия на проведение страховой деятельности.
Прочитайте отзывы других клиентов о конкретной страховой, в которую вы планируете обратиться.
Как действовать при отказе в страховой выплате
Каждое дело уникально, и успех зависит от множества факторов, включая детали вашего страхового полиса и конкретные обстоятельства вашего случая. В зависимости от вашей конкретной ситуации возможны разные шаги — от подачи апелляции и предоставления дополнительных документов до подачи жалобы в надзорные органы или страховому омбудсмену.
Прежде всего, внимательно изучите причины отказа. Страховые компании обязаны предоставлять письменное объяснение причин отказа в выплате, и важно понять, на чем основывается их решение.
Если причины отказа кажутся вам необоснованными, первым шагом может быть подача апелляции непосредственно в страховую компанию. Часто компании пересматривают свои решения, если им предоставлены дополнительные документы или пояснения.
Соберите все необходимые доказательства и информацию, которые могут подтвердить вашу правоту. Это могут быть медицинские заключения, свидетельства очевидцев, фотографии или другие документы, связанные с вашим случаем.
Если апелляция не принесла результатов, следующим шагом может стать обращение в надзорные органы. В России таким органом является Центральный банк. Направив туда жалобу, вы можете инициировать проверку деятельности страховой компании на предмет нарушений.
Еще один вариант — обратиться к страховому омбудсмену. Страховой омбудсмен — это независимый посредник, который помогает решать споры между страхователями и страховыми компаниями. Обращение к нему часто является эффективным способом урегулирования конфликта без судебного разбирательства.
Если все вышеуказанные шаги не помогли, можно рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд.
Судебный процесс может быть длительным и затратным, но в случае успеха вы можете не только получить выплату, но и компенсацию за понесенные убытки. Для этого важно иметь четко собранные доказательства и помощь квалифицированного юриста.
Чтобы получить причитающуюся вам страховую выплату, нужно действовать решительно — собрать все необходимые доказательства своей правоты и не бояться отстаивать свои права.
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