Утверждена новая выплата для многодетных семей

Вышли правила денежных выплат для многодетных семей, которые можно пустить на ипотеку. Сообщение о правительственном решении появилось на сайте Минфина.

Право на компенсацию получают жители России, заемщики по ипотечному кредиту, у которых в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий или следующий по счету ребенок. У них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Если ребенка усыновили, компенсация тоже полагается.

Чтобы получить деньги, заемщики должны документально подтвердить банку соответствие ипотечного кредита правилам программы. В дальнейшем акционерное общество «Дом.РФ» переводит в банк средства для полного или частичного погашения ипотеки, но не более 450 тыс. рублей.