Защитника налогоплательщиков не пускали в налоговую 124 раза. Охранник унижал

В конце декабря суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу кировского адвоката Андрея Костина, которого не пускали в городскую налоговую 124 раза, пишет newsler.ru.

Согласно заявлению юриста, более трех лет он осуществляет защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере налоговых отношений, что подразумевает регулярные посещения им налоговых органов. Однако, в отличие от прочих посетителей ИФНС, которым для беспрепятственного прохождения в здание Службы достаточно предъявить паспорт, Костин каждый свой приход вынужден проходить, по его убеждению, длительную, незаконную и унизительную процедуру.

«Каждый мой визит в городскую налоговую начинается с ощущения того, что пришел бедным родственником в частную фирму, а не в государственный орган, где прохождение в здание и прием граждан регламентированы законом. Уже 124 раза, проверив паспорт, сотрудник охраны выясняет у меня номер кабинета и фамилию инспектора, к которому пришел (и не дай Бог в этот момент забыть имя-отчество сотрудника ИФНС). Затем информация передается начальнику охраны, который ее перепроверяет, после чего разрешают пройти. Но! Только при условии, чтобы у турникета меня встретил долгожданный сотрудник, которого мне же приходиться разыскивать по собственному телефону. А это, как я считаю, откровенная дискриминация меня, как адвоката, защищающего права налогоплательщиков», – считает Андрей Костин.

Он пояснил, что его многократные попытки доказать охране ИФНС, что их действия незаконны, ничего в ситуации не поменяли. Пришлось обратиться с жалобой в Ленинский суд (судья Марат Чепурных), который впервой инстанции отказал в удовлетворении административных исковых требований, якобы не указав при том норму Права, в соответствии с которой прохождение в здание Инспекции должно сопровождаться не только демонстрацией паспорта, но и вызыванием по телефону сопровождающего инспектора.

В «апелляционных разбирательствах» представители налоговой cообщили о действительно существующем «наличии индивидуального порядка» посещения Костиным Инспекции. И назвали «автора дополнительных контрольных мероприятий» – начальник охраны ИФНС, давший устное распоряжение подчиненным. Заслушав доводы сторон, судебная коллегия пришла к выводу, что инициатива «главного охранника городской налоговой» является незаконной, а решение суда первой инстанции ошибочно. И обязала ИФНС «обеспечить порядок посещения Инспекции налоговым адвокатом на общих основаниях».