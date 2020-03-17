Как учредителям простить заём, чтобы ООО не попало под налог на прибыль?

Отличные новости. Давно пора бухучет сделать бухучетом, и заниматься им специалистам, а не надомн...
Вряд ли кому должны быть интересны резоны этого сотрудника. Он и его личные проблемы не стоят рис...
Шапочка скорее всего излишня. А вот хороший противоаэрозольный респиратор.......
Вчера "Вкусвилл" заявил об имеющихся проблемах снабжения сети.Вот интересно, откуда у них экопрод...
Вопрос логичный! У итальянцев тоже ничего не распространялось. Просто, какое-то время носами шмыг...
А потом кого в загон из колючки? Комментариев еще не много, но уже фашиствующая риторика началас...
А тут еще и фанаты 1С есть?! Честное слово? Куда же вы их прячете?...
Нормальные, но меркантильные. Вот приехал ты из отпуска в Европе. Причем фактически был в Италии,...
Вы на профессиональном ресурсе, между прочим. П. 6 ст. 2 Закона № 54-ФЗ...
Шапочка из фольги не прохудилась? Вы ее берегите, а то мало ли что...
Это комерсант с низкой социальной ответственностью, т.е. крыса.Т.е. притягивать её к капитализму ...
Ну, не только же фанатам 1С, честное слово, тут тусоваться...
Как так оказалось, что на Клерке тусуются одни вирусологи?Причем, раньше все те же самые персонаж...
Так пусть ходят там круглосуточно и можно дороги не делать, разметку не наносить. Сплошная эконом...
Отличная статистика. Во время крестного хода на данном участке не произошло ни одного ДТП,...
Верующих срочно в загон из колючки. Пусть исцеляются в своём замкнутом и ограниченном пространств...
Это при том, что в Чехии ипотечные ставки и так 2-3%. https://bizneslab.com/ipoteka-v-chehii/#i-...
Чё так? От нового вируса умирают слабые люди, сильные люди не умирают и даже болеют в обычном реж...
Да ладно, не парьтесь. Пусть идиоты скупят всю просрочку. Голод стране не грозит, а лёгкая диета ...
Они туда и так носят денежку, не переживайте исполняют как надо, хотя чеки не пробивают. )) Остал...
Это ж сектантка! У наших то все по другому и иконы с мощами Чудодейственные не то что не заражают...
Можно еще вернуть церковную десятину . Посмотрим насколько верующие готовы исполнять законы для ...
Нда, из всей этой истории видно, что переводят все в эмоциональную сферу. А это 100% хотят обману...
Я как раз именно в интернете эту истерию наблюдаю. Вот как и в Вашем тексте. А Вы из какого город...
Вот объясните мне - нормальные они эти сотрудник? Сложно что ли сообщить, учитывая сложившуюся си...
Что же вы так грубо! Это предприниматель, коммерсант!
Где он в вашем городе стремительно распространяется?
Нда, помню видел фото крестных ходов совместно с ГИБДД по наиболее аварийоноопасным участкам доро...
Но это уже не важно, так же, как и не важно, что в соцсетях что только ни гуляет. Важно то, что в...
А что этот уважаемый человек поехал в Италии, подкрепить личным примером свои слова? Или в эфире ...
Если погуглить упомянутые новости, то выяснится, что там просто отсрочили сроки погашения кредито...
Тесты на этот коронавирус отсутствуют вот и вся причина... ...
Вывод: лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и больным, особенно на голову...
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