Как учредителям простить заём, чтобы ООО не попало под налог на прибыль?

8529 Отличные новости. Давно пора бухучет сделать бухучетом, и заниматься им специалистам, а не надомн... Ждать ли массовых увольнений главбухов

MaxC Вряд ли кому должны быть интересны резоны этого сотрудника. Он и его личные проблемы не стоят рис... Приказ гендира — в топку. Нельзя заставить работников сообщать о заграничных поездках

MaxC Шапочка скорее всего излишня. А вот хороший противоаэрозольный респиратор....... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

MaxC Вчера "Вкусвилл" заявил об имеющихся проблемах снабжения сети.Вот интересно, откуда у них экопрод... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

MaxC Вопрос логичный! У итальянцев тоже ничего не распространялось. Просто, какое-то время носами шмыг... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

8529 А потом кого в загон из колючки? Комментариев еще не много, но уже фашиствующая риторика началас... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Кошки Рyлят А тут еще и фанаты 1С есть?! Честное слово? Куда же вы их прячете?... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

T@nya Шапочка из фольги не прохудилась? Вы ее берегите, а то мало ли что... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

MaxC Это комерсант с низкой социальной ответственностью, т.е. крыса.Т.е. притягивать её к капитализму ... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

msneg Ну, не только же фанатам 1С, честное слово, тут тусоваться... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

Кошки Рyлят Как так оказалось, что на Клерке тусуются одни вирусологи?Причем, раньше все те же самые персонаж... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

Бабловед Так пусть ходят там круглосуточно и можно дороги не делать, разметку не наносить. Сплошная эконом... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Чалдон Отличная статистика. Во время крестного хода на данном участке не произошло ни одного ДТП,... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Бабловед Верующих срочно в загон из колючки. Пусть исцеляются в своём замкнутом и ограниченном пространств... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Бабловед Чё так? От нового вируса умирают слабые люди, сильные люди не умирают и даже болеют в обычном реж... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Бабловед Да ладно, не парьтесь. Пусть идиоты скупят всю просрочку. Голод стране не грозит, а лёгкая диета ... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

VikaV2193 Они туда и так носят денежку, не переживайте исполняют как надо, хотя чеки не пробивают. )) Остал... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

VikaV2193 Это ж сектантка! У наших то все по другому и иконы с мощами Чудодейственные не то что не заражают... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

19mart10 Можно еще вернуть церковную десятину . Посмотрим насколько верующие готовы исполнять законы для ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

rorih Нда, из всей этой истории видно, что переводят все в эмоциональную сферу. А это 100% хотят обману... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

T@nya Я как раз именно в интернете эту истерию наблюдаю. Вот как и в Вашем тексте. А Вы из какого город... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

rorih Нда, помню видел фото крестных ходов совместно с ГИБДД по наиболее аварийоноопасным участкам доро... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии