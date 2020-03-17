Клерк.Ру

Как учредителям простить заём, чтобы ООО не попало под налог на прибыль?

В нашей группе «Красный уголок бухгалтера» подписчики задались вопросом, как простить заем и не попасть под налог. Налоговики стали все чаще придираться к займам.

Вопрос:

«Есть ООО, есть два учредителя, у каждого доли в уставном капитале по 50%. ООО на УСН 6%. Учредители вносили беспроцентные займы по 5 млн.рублей каждый уже более 5-и лет назад. Теперь они хотят эти займы простить (ну чтоб не висели на балансе). Как это можно организовать чтобы не платить 6%? Пока только один вариант — увеличить уставный капитал. Может еще какие-то варианты есть?».

Мнения подписчиков разделились.

  • «Так зачем прощать свои деньги из своего предприятия? Люди всеми возможными средствами изощряются, чтобы получить наличные со своего бизнеса максимально бескровно. А тут реальная живая возможность. Если не надо сейчас, пусть лежит до нужных времен. Понадобится для чего-то —вытянут, и налоги с взносами не нужно будет платить. Я бы на их месте еще и проценты начислял. И так и надо».
Вообще, идея с процентами не такая уж плохая. Многие при займах от учредителей рекомендуют делать именно процентные займы — потом проще объяснять налоговой, что это не схема. 

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  • В противовес предыдущему мнению, «как выведут, так по 127-ФЗ и принудительно введут».
Имеется в виду Закон о несостоятельности (банкротстве). В рамках оспаривания сделок должника за последние три года, арбитражный управляющий может заставить это сделать. Но банкротство еще нужно заслужить.

  • «Создайте фонды, фондируйте их и пусть сидят как фонды общества. Или протокольно объявите их добавочным капиталом в обществе. Тогда кредиторка приобретает целевой характер и уже не такая проблемная, т.к. всегда можно обяснить, что это или отсроченные обязательства или бессрочные. А в протокольном решении пропишите о фондах или добавочном капитале с нужными сроками или без них вообще с возможностью увеличения уставного капитала (капитализации) при необходимости».
     
  • Еще один вариант —  «В 16 году ликвидировали ООО на ОСН при этом на балансе висле займ учредителя (100%) 700 000, его уравновешивали Дт 60,76 (оплаченныные, но не списанные расходы). Этот учредитель внес такую же сумму по ПКО и тут же получил займ по РКО. Дальше делали ликвидационный баланс».
Здесь вроде как не ликвидация, хотя таких подробностей не говорилось. 
Коллеги, а что вы думаете по этой ситуации? Просьба поделиться в комментариях.

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