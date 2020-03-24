Как доказать налоговикам и суду, что вы не можете выполнить работы сами

Компания производила изделия из недрагоценных металлов. Но изготовленным изделиям нужна была обработка. Чтобы обработать их, компания заключила договор с другой компанией, которая проводила фрезерную обработку, сварочные работы и т.д.

Инспекция заявила, что на самом деле налогоплательщик выполнял обработку и сварку полностью самостоятельно и отказала в вычете НДС и уменьшении налога на прибыль. Но компания отбилась в трёх судебных инстанциях. Вот её аргументы:

директор контрагента подтвердил работы и рассказал, как именно они осуществлялись: что для нанесения покрытия использовались гаражные боксы, принадлежащие супруге, привлекались граждане по ГПД, деньги им платились наличными;

у самого налогоплательщика в спорный период не было ни нужного числа работников, ни оборудования, чтобы выполнить спорные работы самостоятельно. У него был только один рабочий сварочный аппарат. Но даже если использовать его по полной, то выполнить все спорные работы не получилось бы;

покупатель изделий подтвердил, что получил их с покрытием. Есть один момент. Налогоплательщик работал со спорным контрагентом не первый год. Это отмечено в решении суда. То есть инспекция может предъявить претензии даже по контрагенту, работы с которым она не отрицала в течение нескольких лет.

«Прилететь» может отовсюду.

Дело № А50-4201/2019.