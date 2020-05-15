Компания попыталась обойти правило тонкой капитализации. И дошла до Верховного суда. Дважды

Арбитражный суд Поволжского округа поддержал нижестоящий апелляционный суд и отклонил иск ЗАО «Самараагропромпереработка» (САПП, входит в группу компаний Русагро) к Межрайонной инспекция федеральной налоговой службы №1 по Самарской области.

Это дело рассматривается уже по второму кругу и касается обхода российскими компаниями правила тонкой капитализации. В материалах дела указано, что инспекторы МИФНС провели в САПП выездную налоговую проверку по уплате налогов в 2012 – 2013 годах. По итогам проверки налоговый орган предложил компании уплатить 58,6 млн руб. налога на прибыль, штраф в 5,7 млн руб., 15,7 млн руб. пеней, а также перечислить налог на доходы иностранных организаций в размере 15 млн руб. и уплатить 6,1 млн руб. пеней по нему.

После неудачного обжалования решения МИНФС в региональном налоговом управлении Самараагропромпереработка пошла в суд. Первоначально суды первой и апелляционной инстанций компанию поддержали, однако кассация отправила дело на новое рассмотрение.

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Первая инстанция вновь согласилась с позицией САПП, но апелляция и кассация со второй попытки признали решение налогового органа законным. Суть претензий налоговиков заключается в следующем. САПП получила в Альфа-Банке кредиты, поручителем по которым выступила кипрская TAKELIMA ENTERPRISES Limited. При этом условиями получения Самараагропромпереработка кредитов в банке, как пришел к выводу апелляционный суд, стал залог денег на депозитных счетах, принадлежащих TAKELIMA ENTERPRISES Limited.

Альфа-Банк предоставлял САПП кредиты со ставками процентов, которые были существенно ниже по сравнению с обычными ставками банка по кредитам. Как установила апелляция, с учетом выплаты процентов по депозитам TAKELIMA ENTERPRISES Limited прибыль Альфа-Банка по кредитам, предоставленным САПП, не превышала 1%. При этом TAKELIMA ENTERPRISES Limited и САПП, как установили налоговики, являются аффилированными лицами (сестринскими компаниями), входящими в группу компаний Русагро. TAKELIMA ENTERPRISES Limited, являющееся технической компанией, могла бы представить займы САПП напрямую, однако такие займы попадали под правило тонкой капитализации, предусмотренные п. 2 ст. 269 Налогового кодекса РФ.

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Напомним, правило тонкой капитализации касается расчета предельного размера процентов по долговым обязательствам, включаемых в расходы при исчислении налога на прибыль в отдельных случаях. Правило тонкой капитализации применяется к российской организации в отношении ее контролируемой задолженности перед иностранной организацией. В отношении контролируемой задолженности, которая превышает собственный капитал российской организации-заемщика более чем в 3 раза, организация может признать в расходах для целей налогообложения прибыли ограниченную сумму процентов. Если начисленные по контролируемой задолженности проценты превышают предельные проценты, то полученная разница приравнивается к дивидендам, уплачиваемым иностранной организации, и облагается налогом на прибыль по ставке 15% (п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ).

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Однако обойти правило тонкой капитализации за счет привлечения кредита в банке САПП не удалось.

«Данная цепочка сделок совершена группой Русагро вместо прямого вклада в уставный капитал или заключения прямого договора займа с дочерней компанией группы Русагро. Использование «независимого банка» исключительно направлено для преодоления правил тонкой капитализации», – пришли к выводу суды апелляционной и кассационной инстанций.

По словам партнера, руководителя налоговой практики Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, за делом Самараагропромпереработки давно наблюдают налоговые юристы: это одно из дел по «тонкой капитализации», где налогоплательщику (на первых порах) удавалось доказывать свою правоту.

«Однако в итоге суды фактически согласились с позицией налогового органа о том, что использование формально независимого банка было направлено исключительно на преодоление правил «тонкой капитализации», а сама сделка была притворной, поскольку фактически кредитные договоры финансировались за счет компаний группы», – отмечает юрист.

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Как указывает Екатерина Болдинова, суд подробно исследовал взаимоотношения компаний внутри группы и установил, что общий смысл применения п. 2 ст. 269 Налогового кодекса РФ устанавливает возможность применения правил о контролируемой задолженности не только при прямой, но и при косвенной зависимости между российским налогоплательщиком–получателем займа и иностранной компанией, через которую предоставляются заемные средства.

«Косвенная зависимость российского налогоплательщика от иностранной компании - кредитора выражается в самом факте подконтрольности обоих лиц единому центру – иностранной материнской компании (вхождение в международный холдинг), даже если между самим заимодавцем и непосредственно заемщиком отсутствуют отношения подчиненности и подконтрольности (владение акциями или долями в уставном капитале). Как показывает анализ практики, сейчас почти не осталось «позитивных» для налогоплательщиков дел о применении ст. 269 Налогового кодекса РФ и правил тонкой капитализации, и дело Самараагромпереработки не стало исключением», – поясняет Екатерина Болдинова.