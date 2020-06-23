В Москве суды начали признавать штрафы, вынесенные при помощи системы фото-, и видеонаблюдения

Московские суда начали в законными штрафы, вынесенные в период самоизоляции. Речь идет о штрафах, вынесенных по п. 2 ст. 3.18.1 столичного КоАП , т. е. в автоматическом режиме — на основании данных с камер фото- и видеонаблюдения.

Одно из этих постановлений касалось случая с москвичкой Яной Елистратовой. В суде она доказывала, что не выходила из квартиры во время карантина, а представленные фотоматериалы не могут служить доказательством, поскольку они получены с нарушением закона. Более того, протокол о правонарушении на нее не составлялся.

Ранее было много жалоб на приложение «Социальный мониторинг», которое необоснованно штрафовало людей на изоляции. Кстати, на «Клерке» как-то писали, откуда взялось это приложение.

По материалам «Ведомостей».