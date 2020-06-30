Обувные товары нужно промаркировать до 1 августа. Иначе они станут нелегальными

Оператор обязательной маркировки ЦРПТ предупреждает - до 1 августа 2020 года необходимо подать в государственную систему маркировки «Честный ЗНАК» детальную информацию об остатках промаркированной, но не проданной до 1 июля 2020 года обуви.

Такая обувь сможет находиться в легальном обороте после 1 августа.

В случае, если компания не ввела в оборот или не сообщила до 1 августа об остатках своей промаркированной продукции, эта обувь в дальнейшем будет считаться нелегальной, а информация о попытках ее оборота или продажи будет передаваться в контрольно-надзорные органы. Также будет исключена ситуация, при которой одно юрлицо получило в системе коды, а в оборот обувь с этим кодами вводится другим юрлицом.

Попытки нелегального использования кодов маркировки будут мгновенно выявляться при плановых и внеплановых проверках контрольно-надзорными органами или самой системой маркировки при первом же сканировании — на кассе магазина, в оптовом звене, потребителями с помощью мобильного приложения Честный ЗНАК.