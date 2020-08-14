Сколько ждать возврата переплаты по налогам? И что делать, если ее не спешат отдавать?

Сколько ждать возврат налоговой переплаты? И если они не укладываются в сроки, что делать? Звонить, идти на прием, писать жалобы?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Отправила в налоговую заявление на возврат излишне уплаченной суммы. Положенные 10 дней прошли. Тишина... Самой звонить?».

Вот что пишут в комментариях:

«30 дней вроде... А позвонить и в первый день можно».

Или вот:

«Месяц ждать, если камералка закончилась. Зачет — 10 дней, возврат — месяц».

Вот поточнее:

«10 дней на принятие решения, 5 дней на оповещение, 30 дней на возврат. Тоже отправил 13.07. В ответ тишина. Жду 14.08 и буду письменно напоминать о процентах за несвоевременный возврат».

Еще делятся опытом:

«Я месяц ждала, потом звонила, они через Контур прислали сначала уведомление о переплате (хотя и так ясно), потом опять звонила и только после этого через неделю зачли в счёт другого налога (меня это устроило), а так месяц — тишина, пока не позвонила. 14 ИФНС».

Кто-то подходит к вопросу более радикально:

«Не звонить. Писать повторно. Потом — в вышестоящую, со ссылкой на 2 предыдущих письма. Да, с упоминанием цитаты из НК про проценты, хорошо действует».

И:

«Лучше сразу жалобу в вышестоящую, а то месяц ждать ответ от своей, потом месяц от УФНС. а после получения денег — жалобу в УФНС об отсутствии процентов за несвоевременный возврат».

Вообще, с жалобами стоит идти, если другие средства исчерпаны.