Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если налоговики нашли формальный документооборот между контрагентами, это не освобождает их от обязанности проверить реальность сделок

Кассационный суд подтвердил возможность налоговой реконструкции на основании ст. 54.1 НК.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, подтвердивших возможность применения налоговой реконструкции в делах, возбужденных по ст. 54.1 Налогового кодекса РФ в связи с выявлением сомнительных контрагентов, для определения действительного размера расходов. Данное дело — еще один пример развития позитивной судебной практики (в частности дела А27-17275/2019 — ООО «Кузбассконсервмолоко») применения реконструкции налогового правоотношения и определения действительного размера соответствующих налоговых обязательств налогоплательщика в соответствии с положениями Постановления Пленума ВАС РФ №53.

Фабула дела

Как указано в материалах дела, МИФНС России № 2 по Кемеровской области провела выездную проверку уплаты ООО «Сибирская инжиниринговая торговая компания» (СИТК) в 2014-2016 годах. По итогам проверки налоговики доначислили компании НДС в сумме 3 млн рублей, налог на прибыль в размере 3,3 млн рублей, а также пени и штраф.

📌 Реклама

Поводом для доначислений послужил вывод МИФНС об оптимизации налогов с помощью с помощью включения СИТК в хозяйственные операции фиктивных контрагентов — ООО «Аурасервис», ООО «Мастеровик» и ООО «Кронос» — без подтверждения того, что эти контрагенты реально поставили запасные части.

Частично не согласившись с решением МИФНС, «Сибирская инжиниринговая торговая компания» оспорила его в вышестоящем налоговом управлении, а затем в суде. В суде СИТК оспаривала вывод МИФНС о занижении Обществом налоговой базы по налогу на прибыль в результате завышения расходов по хозоперациям со спорными контрагентами.

Описание схемы

СИТК выполняла как подрядчик работы по ремонту и изготовлению горно-шахтного оборудования для нескольких заказчиков. Как установили суды, налогоплательщик для изготовления и ремонта привлекал взаимозависимого субподрядчика — ООО «СНМС». А также «составлял документы» по приобретению товаров у трех названных выше сомнительных контрагентов с последующим обналичиванием денег.
Делис Архив
Подтвержденный профиль
Как создать экспертную комиссию
и кто в компании разгребает завалы бумаг?
Узнать больше
Реклама на Клерке

МИФНС приняла расходы по взаимоотношениям налогоплательщика с ООО «СНМС». А расходы и налоговые вычеты по НДС с сомнительными контрагентами МИФНС сочла необоснованными в полном объеме в связи с:

  • отсутствием реальности данных хозяйственных операций,
  • отсутствием движения товара,
  • доказательствами умышленных действий налогоплательщика по формированию фиктивного документооборота.
При этом «Сибирская инжиниринговая торговая компания» признала обоснованность выводов инспекции об отсутствии реальных хозяйственных отношений по приобретению товаров у спорных контрагентов.

Позиция налогоплательщика

В Арбитражном суде Кемеровской области представители СИТК заявили довод о несопоставимости отраженных по субподрядчику ООО «СНМС» расходов с реальным размером заявленных налогоплательщиком расходов на выполнение подрядных работ. При этом налогоплательщик просил суд определить размер экономически обоснованных расходов на основании представленных ему ответов заводов с указанием стоимости аналогичных работ.

📌 Реклама

Позиция налоговой инспекции

МИФНС в кассационной жалобе настаивала на том, что нужно изменить мотивировочную часть судебных актов. По мнению инспекции, она доказала предусмотренные п. 1 ст. 54.1 НК РФ обстоятельства, а именно, отсутствие реальных сделок со спорными контрагентами по поставке запасных частей и их использовании в финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. Налогоплательщик с этим согласился. А это безусловное доказательство необходимости применения положений п. 1, а не п. 2 статьи 54.1 НК РФ.

В МИФНС настаивали, что суд неосновательно изменил предмет доказывания, признав необходимость определения реального размера расходов налогоплательщика по взаимоотношениям с реальным взаимозависимым контрагентом — ООО «СНМС». Поэтому мотивировочная часть обжалуемых судебных актов подлежит изменению путем исключения из нее выводов судов в отношении заключения экспертов , как доказательства по делу, так как это заключение не имеет отношения к предмету спора.

📌 Реклама

Позиция кассационного суда

Суд отклонил представленные налогоплательщиком письма (ответы заводов), указав, что они «представляют собой, по сути, коммерческие предложения с несопоставимыми условиями выполнения работ и учета расходов». Также суд отклонил представленные налогоплательщиком отчеты о рыночной стоимости деталей, поскольку было установлено, что осуществлялась не закупка готовых деталей на рынке, а их изготовление взаимозависимым субподрядчиком.

А в целях правильного разрешения спора и необходимости выяснения вопроса о реальном размере расходов налогоплательщика, соответствующих учтенным им доходам, суд в итоге назначил судебную технико-экономическую экспертизу.

Было установлено, что размер определенных по результатам судебной экспертизы расходов не превышает размер расходов, уже учтенных налогоплательщиком по взаимоотношениям с ООО «СНМС». По мнению суда, в совокупности с другими доказательствами по делу результаты экспертизы подтверждают факт самостоятельного выполнения ООО «СНМС» всех работ по изготовлению и ремонту оборудования и полное отражение фактических затрат в легальном документообороте между СИТК и ООО «СНМС».

Также кассация признала необоснованным довод МИФНС о невозможности учета расходов, связанных с выполнением работ или приобретением продукции у ООО «СНМС» на основании п. 1 ст. 54.1 НК РФ, поскольку установлена нереальность хозяйственных операций с заявленными контрагентами.
Делис Архив
Подтвержденный профиль
Какие проблемы могут быть у компании
если уничтожены важные документы?
Узнать больше
Реклама на Клерке

Кассационный суд подчеркнул, что из толкования ст. 54.1 НК РФ следует, что при формальном документообороте с заявленным контрагентом, но при фактическом исполнении обязательства третьим лицом при несоблюдении условий п. 2 ст. 54.1 НК РФ, установлен запрет на получение необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком именно по недостоверным (формальным) документам. Однако это не освобождает налоговые органы от обязанности проверить, осуществлялись ли в действительности какие-либо хозяйственные операции под прикрытием формального документооборота, выявить их действительный экономический смысл и определить действительный размер соответствующих налоговых обязательств.

«Позиция Инспекции приводит к тому, что налогоплательщик, не представивший налоговому органу на проверку никаких документов по совершенным сделкам, будет вправе рассчитывать на применение расчетного метода, то есть будет поставлен в лучшее положение по сравнению с налогоплательщиком, представившим документы, не соответствующие в полном объеме требованиям ст. 54.1 НК РФ, что не отвечает принципам справедливости и правовой определенности», — говорится в Определении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Мнение эксперта

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, данное дело является примером развития позитивной судебной практики (в частности дела А27-17275/2019 — ООО «Кузбассконсервмолоко») применения реконструкции налогового правоотношения и определения действительного размера соответствующих налоговых обязательств налогоплательщика в соответствии с положениями Постановления Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006 года «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», в свете действия статьи 54.1 НК РФ.

📌 Реклама

«Оставляя без удовлетворения жалобы налогоплательщика и налогового органа, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал суд первой инстанции, отклонившего довод налогового органа, что введение в действие статьи 54.1 НК РФ является основанием для кардинального изменения судебной практики, в частности отказа от положений вышеуказанного Пленума № 53», — подчеркнул он.

Вопрос налоговой реконструкции подразумевает, в частности, право на учёт понесённых налогоплательщиком расходов при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль организаций, указал Кирилл Снегирёв. В рассматриваемом деле налогоплательщик уточнил заявленные требования в суде первой инстанции, исключив из предмета требования часть расходов. Однако суд первой инстанции обратил внимание, что ранее, в досудебном порядке налогоплательщиком заявлялся довод о несопоставимости расходов, отраженных по субподрядчику, с реальным размером расходов на выполнение подрядных работ, при этом данный довод не был проверен налоговым органом. В силу указанного, суд по собственной инициативе включил в предмет доказывания по делу вопрос о реальном размере расходов налогоплательщика, соответствующих учтенным им доходам.

📌 Реклама

Изучив свидетельские показания в совокупности с другими доказательствами по делу, суд первой инстанции пришёл к выводу о создании фиктивного документооборота между контрагентами с целью завышения размера расходов по налогу на прибыль организаций, при этом для определения действительного размера затрат налогоплательщика по взаимоотношениям с субподрядчиком, оставшихся не учтёнными, суд первой инстанции назначил судебную технико-экономическую экспертизу по своей инициативе, что, по мнению Кирилла Снегирёва, является достаточно неординарным явлением для налоговых споров данной категории.

Ссылаясь на ст. 54.1 НК РФ, налоговый орган возражал против судебной экспертизы, полагая заключение судебной экспертизы неотносимым доказательством. Данные доводы налогового органа были отклонены судом. Как справедливо указал суд кассационной инстанции, вышеуказанная статья не освобождает налоговые органы от обязанности проверить, осуществлялись ли в действительности какие-либо хозяйственные операции под прикрытием формального документооборота, выявить их действительный экономический смысл и определить действительный размер соответствующих налоговых обязательств, отметил Кирилл Снегирёв.
Центр обучения «Клерка»
Подтвержденный профиль
По каким признакам дробление бизнеса признают незаконным?
Успевайте узнать из онлайн-курса Клерка - сейчас скидка 50%
Узнать больше
Реклама на Клерке

«Комментируемый кейс является релевантным для всех налогоплательщиков, заинтересованных в обоснованном получении налоговой выгоды, так как вооружает налогоплательщика правовыми аргументами в споре с порочной практикой налоговых органов, порождённой письмом Минфина России от 13.12.2019 № 01-03-11/97904 и письмом Федеральной налоговой службы от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, что особенно актуально, в свете последовательной политики Правительства РФ на повышение налогового бремени», — подытожил Кирилл Снегирёв.

Дело №А27-14675/2019.

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама