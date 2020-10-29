Если налоговики нашли формальный документооборот между контрагентами, это не освобождает их от обязанности проверить реальность сделок

Кассационный суд подтвердил возможность налоговой реконструкции на основании ст. 54.1 НК.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, подтвердивших возможность применения налоговой реконструкции в делах, возбужденных по ст. 54.1 Налогового кодекса РФ в связи с выявлением сомнительных контрагентов, для определения действительного размера расходов. Данное дело — еще один пример развития позитивной судебной практики (в частности дела А27-17275/2019 — ООО «Кузбассконсервмолоко») применения реконструкции налогового правоотношения и определения действительного размера соответствующих налоговых обязательств налогоплательщика в соответствии с положениями Постановления Пленума ВАС РФ №53.

Фабула дела

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Как указано в материалах дела, МИФНС России № 2 по Кемеровской области провела выездную проверку уплаты ООО «Сибирская инжиниринговая торговая компания» (СИТК) в 2014-2016 годах. По итогам проверки налоговики доначислили компании НДС в сумме 3 млн рублей, налог на прибыль в размере 3,3 млн рублей, а также пени и штраф.

Поводом для доначислений послужил вывод МИФНС об оптимизации налогов с помощью с помощью включения СИТК в хозяйственные операции фиктивных контрагентов — ООО «Аурасервис», ООО «Мастеровик» и ООО «Кронос» — без подтверждения того, что эти контрагенты реально поставили запасные части.

Частично не согласившись с решением МИФНС, «Сибирская инжиниринговая торговая компания» оспорила его в вышестоящем налоговом управлении, а затем в суде. В суде СИТК оспаривала вывод МИФНС о занижении Обществом налоговой базы по налогу на прибыль в результате завышения расходов по хозоперациям со спорными контрагентами.

Описание схемы

СИТК выполняла как подрядчик работы по ремонту и изготовлению горно-шахтного оборудования для нескольких заказчиков. Как установили суды, налогоплательщик для изготовления и ремонта привлекал взаимозависимого субподрядчика — ООО «СНМС». А также «составлял документы» по приобретению товаров у трех названных выше сомнительных контрагентов с последующим обналичиванием денег.