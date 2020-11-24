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Детям с 14 лет идет стаж для будущей пенсии, если оформить уход за бабушкой/дедушкой

Забота о родной бабушке или дедушке помогут подростку заработать первый стаж и пенсионные баллы, сообщает ПФР.

Оформить компенсационную выплату по уходу за пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, либо за пенсионерами младше, но нуждающимися в постоянной посторонней заботе (по заключению медиков), могут неработающие трудоспособные граждане, в том числе — школьники или студенты.

Например, внучка или внук могут ухаживать за бабушкой (дедушкой) или пожилым соседом.

Такой уход оформляется:

  • с 14 лет — при согласии родителей;
  • с 16 лет — самостоятельно.
Периоды ухода будут засчитаны подростку в страховой стаж, а за каждый полный год — начислены 1,8 пенсионных баллов.

Поясним, 1,8 баллов в этом году можно получить, имея зарплату в 19,4 тыс. рублей.

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Компенсационная выплата в размере 1200 рублей ежемесячно выплачивается пенсионеру, за которым осуществляется уход, вместе с назначенной ему пенсией.

Какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд:

  • два заявления установленного образца — от гражданина, который будет осуществлять уход, и согласие на уход от самого пенсионера (Приложения № 1 и 2 к Административному регламенту, утвержденному приказом Минтруда от 13.04.2016 № 166н);
  • паспорта и трудовые книжки (при наличии) как самого 80-летнего пенсионера, так и ухаживающего за ним;
  • заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе;
  • разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода в свободное от учебы время (для детей от 14 до 16 лет);
  • справку организации, в которой учится ребенок, подтверждающую факт обучения по очной форме.
Заявление на осуществление ухода и заявление о согласии можно подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
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Важно! При трудоустройстве подростка (во время каникул или после окончания учебы) необходимо в течение 5 дней уведомить об этом ПФР, подав заявление в тот территориальный орган ПФР, где пенсионер, за которым осуществляется уход, получает пенсию.

Напомним, скоро оформление выплат по уходу за 80-летними пенсионерами упростят.

У граждан будут истребовать меньше документов. ПФР будет активнее применять межведомственное взаимодействие.

При оформлении ухода за пожилыми на ребенка до 15 лет не надо будет предоставлять согласие родителей или органов опеки и справку из учебного заведения. Такое согласие по нормам ТК нужно при заключении трудового договора. Но уход за инвалидом происходит не по трудовому договору.

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При этом, если осуществление ухода за нетрудоспособным лицом препятствует учебе, вводится норма, что осуществление компенсационной и ежемесячной выплаты прекращается в случае несогласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) или органа опеки и попечительства на осуществление такого ухода лицом, не достигшим возраста 15 лет.

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