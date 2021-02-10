ИП без деятельности должен платить фиксированные взносы

Периодически в Минфин поступают запросы на предмет уплаты фиксированных взносов индивидуальными предпринимателями, которые не вели деятельность.

Ответ Минфина ожидаем — платить в любом случае надо.

В настоящее время главой 34 НК не предусмотрено освобождение ИП от обязанностей по уплате страховых взносов при неведении ими деятельности (за исключением определенных периодов, указанных в «пенсионном» законе № 400-ФЗ).

Уплата индивидуальным предпринимателем страховых взносов за себя осуществляется независимо от вида осуществляемой деятельности и факта получения дохода в конкретном расчетном периоде, учитывая реализацию в обязательном пенсионном страховании принципа солидарности в несении бремени установленных законом обязательных расходов на осуществление обязательного пенсионного страхования.

Об этом сообщается в письме Минфина от 28.01.2021 № 03-15-05/5207.