Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ИП без деятельности должен платить фиксированные взносы

Периодически в Минфин поступают запросы на предмет уплаты фиксированных взносов индивидуальными предпринимателями, которые не вели деятельность.

Ответ Минфина ожидаем — платить в любом случае надо.

В настоящее время главой 34 НК не предусмотрено освобождение ИП от обязанностей по уплате страховых взносов при неведении ими деятельности (за исключением определенных периодов, указанных в «пенсионном» законе № 400-ФЗ).

Уплата индивидуальным предпринимателем страховых взносов за себя осуществляется независимо от вида осуществляемой деятельности и факта получения дохода в конкретном расчетном периоде, учитывая реализацию в обязательном пенсионном страховании принципа солидарности в несении бремени установленных законом обязательных расходов на осуществление обязательного пенсионного страхования.

Об этом сообщается в письме Минфина от 28.01.2021 № 03-15-05/5207.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Маркировка товаров: все, что нужно знать
Разбираемся с нюансами на практических примерах и избегаем штрафов за неправильную маркировку
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама