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Компании стали чаще перечислять деньги «физикам» по номеру телефона

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Рубрика Система быстрых платежей
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Рост переводов по СБП в третьем квартале вырос на 50% по сравнению со вторым кварталом. Всего с 2020 года было переведено физлицам по номеру телефона 123 млн рублей.

СБП — система быстрых платежей. Позволяет переводить деньги по номеру телефонов. С 2020 года такая функция доступна и юрлицам.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Всего через СБП было выполнено порядка 45 тысяч таких операций на общую сумму более 123 млн рублей. Мы наблюдаем уверенный рост этих показателей как по объему, так и по количеству.  

Так, среднемесячный объем операций в третьем квартале вырос на 50% по сравнению со вторым кварталом», 

— отметили в пресс-службе регулятора.

Цитата по «Российской газете».

По мнению ЦБ, объемы и суммы переводов будут увеличиваться. Так как этот сервис очень удобен для людей. Не надо сообщать р/с, наименование банка и другие реквизиты. Нужен только номер телефона.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?». Он пройдет 8 сентября в 11:00 по Мск.

Но вот бизнес за это будет платить комиссию.

Напоминаем, с июля до декабря 2021 года комиссия за переводы по СБП будет возмещена малому бизнесу в полном объеме. Подробнее — тут.

Чаще всего переводы по СБП совершают МФО, страховые компании и брокеры.

Друзья, а вы хоть раз получали деньги от компаний по номеру телефона?

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