Wildberries проигнорировал встречу в Госдуме и продолжает удерживать с ПВЗ средства за подмену товара

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries продолжают получать штрафы за подмену товаров.
15 марта 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев пригласил на встречу владельцев пунктов выдачи и представителей маркетплейса. Wildberries проигнорировал это предложение.
«Готовятся поправки в действующее законодательство в части запрета на одностороннее изменение договоров и запрета на изменения задним числом. Мы еще раз пригласили компанию Wildberries отдельно для разговора, услышать их позицию и сделать так, чтобы малый бизнес не страдал», – сообщил Дмитрий Гусев каналу «Москва 24».
Госдума собирается к разбирательству привлечь Федеральную антимонопольную службу.
14 марта 2023 года во время конференции с собственниками и менеджерами ПВЗ представитель Wildberries пообещала прислушаться к предпринимателям.
Они просили отметить систему штрафов за якобы подмену товаров на ПВЗ, поскольку этот механизм не работает. Предпринимателям приходится оплачивать 100% стоимости товара.
Ранее мы писали, что собственники пунктов выдачи объявили забастовку.