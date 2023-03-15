Маркетплейсы

Wildberries проигнорировал встречу в Госдуме и продолжает удерживать с ПВЗ средства за подмену товара

Госдума готовит поправки, которые запретят маркетплейсу менять договор в одностороннем порядке. К разбирательству привлекут ФАС.

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Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries продолжают получать штрафы за подмену товаров.

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Владельцы ПВЗ Wildberries получают штрафы за подмену товара.

15 марта 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев пригласил на встречу владельцев пунктов выдачи и представителей маркетплейса. Wildberries проигнорировал это предложение.

«Готовятся поправки в действующее законодательство в части запрета на одностороннее изменение договоров и запрета на изменения задним числом. Мы еще раз пригласили компанию Wildberries отдельно для разговора, услышать их позицию и сделать так, чтобы малый бизнес не страдал», – сообщил Дмитрий Гусев каналу «Москва 24».

Госдума собирается к разбирательству привлечь Федеральную антимонопольную службу.

14 марта 2023 года во время конференции с собственниками и менеджерами ПВЗ представитель Wildberries пообещала прислушаться к предпринимателям. 

Они просили отметить систему штрафов за якобы подмену товаров на ПВЗ, поскольку этот механизм не работает. Предпринимателям приходится оплачивать 100% стоимости товара.

Ранее мы писали, что собственники пунктов выдачи объявили забастовку.

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