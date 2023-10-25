Реорганизованная IT-компания не может применять налоговые льготы

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2023 № 03-03-06/1/87198.
Кстати, перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
Льготы не могут применять фирмы, у которых после 01.07.2022 были такие события:
создание в результате реорганизации (кроме преобразования);
реорганизация в форме присоединения к ним другого юрлица;
реорганизация в форме выделения из состава одного или нескольких юрлиц.
Если компания создана после 1 июля 2022 года не в результате этих действий, то она может применять налоговые льготы.
Комментарии