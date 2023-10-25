Реорганизованная IT-компания не может применять налоговые льготы

Аккредитованные IT-компании могут применять пониженный тариф взносов 7,6% и ставку налога на прибыль 0%, если доля профильных доходов – не менее 70%. Но есть исключения – это реорганизация после 01.07.2022.

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2023 № 03-03-06/1/87198.

Кстати, перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.

Льготы не могут применять фирмы, у которых после 01.07.2022 были такие события:

создание в результате реорганизации (кроме преобразования);

реорганизация в форме присоединения к ним другого юрлица;

реорганизация в форме выделения из состава одного или нескольких юрлиц.

Если компания создана после 1 июля 2022 года не в результате этих действий, то она может применять налоговые льготы.