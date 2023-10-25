Больше 30 млн человек работают с малым и средним бизнесом

Среднее число сотрудников на малых и средних предприятиях выросло до 5 человек, тогда как годом ранее их было 3.

В сентябре 2023 года число занятых в малом и среднем бизнесе по сравнению с тем же периодом 2022 года выросло на 8,5% и составило 30,48 млн человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Из них свыше четверти (28%) или 8,5 млн человек, являются плательщиками налога на профессиональный доход, то есть самозанятыми, численность которых продолжает бурно расти и за последний год увеличилась в 1,5 раза, — говорится в исследовании.

Сейчас на одно малое или среднее предприятие приходится в среднем 5,5 сотрудника. В прошлом году этот показатель был 3,3.

В Калмыкии численно занятых в секторе МСП выросла на 54,8%, в Ингушетии – на 44,9%, в Дагестане – на 38,7%, в Чечне – на 35,9% и в Тыве – на 29,8%.

Сокращение занятости в малом и среднем бизнесе наблюдается в Ненецком автономном округе (7,8%), Камчатском крае (6,6%), Чукотском автономном округе (4,6%), Магаданской (1,9%) и Сахалинской областях (0,6%).

С мая 2023 года выручка МСП начала расти, в сентябре обороты каждого предприятия выросли на 6,2% год к году.

Общее количество работников МСП, ИП и самозанятых в последние годы поступательно растет и на сегодняшний день составляет около 40% от общего числа занятых в экономике. При этом занятость в МСП увеличивается в основном за счет роста числа самозанятых, — считают аналитики FinExpertiza.

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