Средний чек покупки по кредитным картам вырос на 29%

Банкам важно удерживать каждого клиента, поэтому они стали без дополнительных запросов одобрять увеличение лимита по кредитным картам. Средний чек оплаты кредиткой в сентябре достиг 106,2 тысяч рублей.

В конце сентября средний чек оплат по кредитным картам составил 106,2 тыс. рублей, что на 29% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Скоринг бюро».

В 2020-2021 годах средний расход по кредитным картам составлял 60-70 тыс. рублей. В сентября 2022 года показатель вырос до 82 тыс. рублей.

Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей, — сказал директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

Оплата покупок с помощью кредитных карт становится популярной также из-за роста цен на товары и услуги. В 2022 году инфляция составила 11,9%, а в 2023 году прогноз 7,5%.

Банки стали охотнее одобрять крупные покупки и повышать лимиты по кредитным картам на фоне высокой конкуренции. Кредитным организациям важно удержать каждого клиента, поэтому они смотрят в сторону повышения лояльности заемщиков.

Участники форума «Банки.ру» пишут, что банки без дополнительных запросов одобряют увеличение лимита по кредиткам. Например, Газпромбанк поднял порог с 250 до 375 тыс. рублей, а «Уралсиб» с 200 до 280 тыс. рублей.

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