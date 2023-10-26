При получении процентных доходов из Армении российская компания заплатит налог 10%

В письме от 18.09.2023 № 03-03-06/1/89072 Минфин рассмотрел ситуацию, когда российская компания получает доход в виде процентов из Армении.
У РФ и Армении есть соглашение об устранении двойного налогообложения. По нему проценты, выплаченные организацией из Армении, для российской фирмы облагаются налогом в Армении по ставке 10%.
Но при расчете налога на прибыль в России этот налог можно зачесть.
Зачет будет при условии представления документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ:
для налогов, уплаченных самой организацией, – заверенного налоговым органом иностранного государства;
для налогов, удержанных в соответствии в другом государстве налоговыми агентами, – подтверждения налогового агента.
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