При получении процентных доходов из Армении российская компания заплатит налог 10%

При определении базы по налогу на прибыль компания учитывает доходы, полученные как в РФ, так и в других странах (с учетом соглашения об устранении двойного налогообложения).

В письме от 18.09.2023 № 03-03-06/1/89072 Минфин рассмотрел ситуацию, когда российская компания получает доход в виде процентов из Армении.

У РФ и Армении есть соглашение об устранении двойного налогообложения. По нему проценты, выплаченные организацией из Армении, для российской фирмы облагаются налогом в Армении по ставке 10%.

Но при расчете налога на прибыль в России этот налог можно зачесть.

Зачет будет при условии представления документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ: