Бизнес будет добровольно отчитываться о выбросах и тратах на суверенитет

Минэкономразвития отказалось от обязательной нефинансовой отчетности, которая будет раскрывать показатели устойчивого развития компаний. Об этом узнали «Ведомости».
Вместо этого министерство подготовило стандарты рекомендательного характера. Публикация нефинансовой отчетности будет ежегодной и добровольной.
Если организация решила отказаться от раскрытия информации об устойчивом развитии, то нужно в произвольной форме написать мотивированное обоснование.
Минэкономики рекомендует делать отчет по 44 показателям экономического, экологического, социального и управленческого развития компании.
В экономические показатели будут входить расходы на научные исследования, производительность труда, инвестиции в технологический суверенитет и в «зеленые» проекты.
К экологическим показателям относятся: объем использованной воды, число выбросов загрязняющих веществ.
Социальные показатели включают в себя оплату труда, размер средних зарплат в организации, а управленческие – число заседаний совета директоров и наличие политики по устойчивому развитию.
Приказ Минэкономразвития затрагивает государственные компании, хозяйственные общества с выручкой больше 10 млрд рублей и организации, у которых есть акции на бирже.
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