Бухгалтерская отчетность

Сальдо счета 68 отражают в активе и пассиве баланса

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой компании.
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Исходя из ПБУ 4/99, остатки по счетам учета расчетов (в т. ч. по счету 68) отражают в бухгалтерском балансе в составе дебиторской и кредиторской задолженности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.02.2024 № 07-01-09/10913.

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Бухгалтерская отчетность

Сальдо счета 68 отражают в активе и пассиве баланса

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой компании.

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