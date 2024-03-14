Сальдо счета 68 отражают в активе и пассиве баланса

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой компании.

Исходя из ПБУ 4/99, остатки по счетам учета расчетов (в т. ч. по счету 68) отражают в бухгалтерском балансе в составе дебиторской и кредиторской задолженности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.02.2024 № 07-01-09/10913.