Водителям перестанут присылать штрафы с передвижных камер

В Госдуму внесли законопроект с поправками в КоАП, согласно которым водителей не смогут привлечь к ответственности за превышение скорости, если данные были получены с передвижных и мобильных специальных комплексов фиксации. Эта информация может только быть основанием для проведения проверки, а не для автоматической рассылки штрафов.

«Полагаем, что в нынешних непростых экономических условиях необходимо установить, что данные, полученные с передвижных и мобильных специальных комплексов фиксации, не должны быть основанием для автоматического привлечения собственников (владельцев) транспортных средств к административной ответственности. Такие данные могут являться лишь основанием для проведения ГИБДД проверки», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас больше двух третей правонарушений в области дорожного движения выявляют с помощью комплексов фиксации. К таковым относятся стационарные и передвижные камеры.

Недобросовестные владельцы некорректно устанавливают мобильные комплексы фиксации и искусственно увеличивают показатель погрешности, нарушая права автомобилистов.