💥 Новая форма РСВ, останется только ОСНО и АУСН, новые показатели в бухотчетности и подходы к налоговым проверкам, что бухгалтеру лучше не делать. Топ новостей за неделю
❕ Эксперт: теперь опасны не ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость
Контроль налоговых органов за ККТ сместился от ошибок к модели поведения продавца, пользователя кассы, налогоплательщика.
😏 Путин заявил, что повышение НДС наведет порядок на оптовых, розничных и цифровых рынках
Власти будут следить за тем, чтобы с ростом налоговой нагрузки в 2026 году предприниматели не уходили в тень, а работали честно.
😮 Минфин России введет три новых МСФО
Действие международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» хотят прекратить.
👓 Эксперт Шедис: в 2026 году на ОСНО будет проще работать
Налоговые реформы подталкивают экономику к тому, что в ближайшей перспективе останется только общий режим налогообложения и АУСН.
💢 С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе дополнил ст. 89 НК РФ о выездном контроле по налогам.
💸 Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных и сократить нелегальную занятость
Президент просит действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста.
👍 «Клерк» запустил конструктор учетной политики на 2026 год!
Новый год близок, а значит грядут налоговые изменения и перемены в финансовой жизни бизнеса, которые нужно отразить в новой учетной политике.
😷 Самозанятым разрешили платить взносы, чтобы получать больничные: закон принят
В 2026 году самозанятые, которые делают добровольные взносы в СФР, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности.
👷 С 1 февраля 2026 рассчитывать среднюю численность нужно по новым указаниям Росстата
Сотрудники, отработавшие неполное рабочее время, учитываются пропорционально отработанному времени.
❗ В 2026 году будут новые правила зачета НДФЛ и взносов с сальдо ЕНС
Сейчас с сальдо единого налогового счета списывают НДФЛ и страховые взносы на следующий день после сдачи ЕНП-уведомления. Но в 2026 году сдавать уведомления можно будет заранее хоть за весь год вперед. Поэтому и зачет по ним будет по новым правилам.
⚡ С 2026 года будет новая форма РСВ
ФНС подготовила проект с изменениями в форму расчета по страховым взносам.
❔ Как передавать сведения в ФНС, если при переходе на АУСН счета в нескольких банках
Чтобы иметь расчетные счета сразу в нескольких банках, бизнесу нужно выбрать один уполномоченный банк и наладить передачу сведений в него из других кредитных организаций.
❗ До 17 декабря 2025 года нужно утвердить график отпусков
Если забыть составить график отпусков, то компании рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей.
🌎 При импорте товаров в 2026 году будут важные изменения
Будет усилен контроль за импорт, а также вырастет ряд обязательных платежей.
❗️ У ФНС заработал калькулятор ПСН на 2026 год
На сайте налоговой службы уже можно посчитать стоимость патента на следующий год.
💰 С 21 декабря 2025 меняются правила компенсации за предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний
Если СФР получит дополнительные средства – решение об отказе в финансировании отменят.
😮 С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха
01.10.2026 вступит в силу закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ о платформенной экономике, который меняет работу маркетплейсов и продавцов на них.
❕ Чтобы работать на НПД, при регистрации ИП не нужно выбирать спецрежимы
Налоговики рассказали, как с первого дня регистрации в качестве ИП применять самозанятость.
😮 Эксперт: брать патент можно хоть каждый месяц — это не налоговая схема
Если бизнес начинает делить периоды патента, чтобы не слететь с него, это не будет считать налоговой выгодой. Это право, которое дает Налоговый кодекс.
✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.
💣 Ряховский: бухгалтерам нужно уважать себя и не подписывать отчетность за директоров
Согласно федеральному профстандарту бухгалтера, специалист должен вести учет и составлять отчетность, а не отправлять ее, тем более, нарушая закон, пользуясь электронной подписью директора.
👀 С 1 января 2026 года вступят в силу новые требования к онлайн-кассам
Владельцы ККТ должны до конца 2025 года перестроить учет и подготовить онлайн-кассы к работе.
🔁 С 15 декабря 2025 меняется порядок обмена электронными документами с ФНС
ФНС поменяла формат транспортного контейнера при взаимодействии по ТКС.
💥 Самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений: готовится законопроект
Госдума и Минтруд уточнят критерии трудовых отношений, чтобы работодатели не могли заменять их работой с самозанятыми и ИП.
❗ На АУСН планировать расходы лучше заранее
Для расчета налога по АвтоУСН налоговая берет данные о расходах, в основном, от уполномоченных банков.
💥 Выборочные налоговые проверки заменит сплошной и непрерывный контроль
Налогоплательщиков начинает проверять искусственный интеллект (ИИ) от ФНС — ИТ-платформа «Puzzle RPA».
👤 С 1 марта 2026 больше кадровых сведений станет гостайной
Изменится перечень сведений, отнесенных указом Президента к государственной тайне.
❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю
С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20 до 22%.
✔ В отчете о финансовых результатах — новый обязательный показатель
С годового отчета за 2025 год расширен минимальный перечень показателей для ОФР.
👌 С 2026 года работодателей в двух ситуациях освободили от уплаты страховых взносов
Власти установили новые налоговые стимулы для рождения детей и долгосрочных сбережений.
❔ Будут ли с 2026 года взносы за директора, который в отпуске без сохранения зарплаты
Для гендиректоров, которые ушли в отпуск за свой счет, не будет никаких исключений. ООО все равно будет платить за него страховые взносы с МРОТ.
❗ ФНС назвала еще одно исключение по уплате страховых взносов за директора
За ИП-управляющего не нужно платить фиксированные страховые взносы с МРОТ в 2026 году.
❔ Нужно ли платить с 2026 года взносы с МРОТ за ликвидатора компании
Ликвидатор – это не единоличный исполнительный орган организации, поэтому платить страховые взносы за него не нужно.
👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
Налоговики отвечали, как быть в ситуациях, когда руководитель компании не оформлен, в отпуске без зарплаты или ушел на СВО. Пока выходит, что страховые взносы придется платить в любом случае.
📌 Минимальный перечень показателей бухгалтерского баланса стал больше
С годового отчета за 2025 год нужно раскрывать в бухбалансе больше сведений.
😨 Назвали справедливый размер пенсии для России
Справедливая пенсия должна достигать 40% от среднего заработка.
👀 ФНС: к эксперименту с АУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и уже + 3 банка
АвтоУСН применяют уже 41,5 тыс. предпринимателей, а с 2026 года будет еще 14 тысяч. На декабрь 2025 года участвуют 67 регионов РФ.
🕝 Депутаты предлагают сократить рабочий день до шести часов
Для отдельных категорий работников и вредных условий труда предусмотрена 24-часовая рабочая неделя.
😱 Регионы начали поднимать стоимость патента. В Архангельской области подорожал на 70%
Региональные законы должны были быть приняты и опубликованы до 1 декабря 2025, но изменения внесли не везде.
💣 С 5 декабря 2025 года снова изменились реквизиты уплаты ЕНП
При уплате налогов теперь надо указывать новый КПП.
Начать дискуссию