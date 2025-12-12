💥 Новая форма РСВ, останется только ОСНО и АУСН, новые показатели в бухотчетности и подходы к налоговым проверкам, что бухгалтеру лучше не делать. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 8 по 12 декабря 2025 года, которые вы могли пропустить.

❕ Эксперт: теперь опасны не ошибки в чеках и по кассе, а их повторяемость

Контроль налоговых органов за ККТ сместился от ошибок к модели поведения продавца, пользователя кассы, налогоплательщика.

😏 Путин заявил, что повышение НДС наведет порядок на оптовых, розничных и цифровых рынках

Власти будут следить за тем, чтобы с ростом налоговой нагрузки в 2026 году предприниматели не уходили в тень, а работали честно.

😮 Минфин России введет три новых МСФО

Действие международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» хотят прекратить.

👓 Эксперт Шедис: в 2026 году на ОСНО будет проще работать

Налоговые реформы подталкивают экономику к тому, что в ближайшей перспективе останется только общий режим налогообложения и АУСН.

💢 С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки

Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе дополнил ст. 89 НК РФ о выездном контроле по налогам.

💸 Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных и сократить нелегальную занятость

Президент просит действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста.

👍 «Клерк» запустил конструктор учетной политики на 2026 год!

Новый год близок, а значит грядут налоговые изменения и перемены в финансовой жизни бизнеса, которые нужно отразить в новой учетной политике.

😷 Самозанятым разрешили платить взносы, чтобы получать больничные: закон принят

В 2026 году самозанятые, которые делают добровольные взносы в СФР, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности.

👷 С 1 февраля 2026 рассчитывать среднюю численность нужно по новым указаниям Росстата

Сотрудники, отработавшие неполное рабочее время, учитываются пропорционально отработанному времени.

❗ В 2026 году будут новые правила зачета НДФЛ и взносов с сальдо ЕНС

Сейчас с сальдо единого налогового счета списывают НДФЛ и страховые взносы на следующий день после сдачи ЕНП-уведомления. Но в 2026 году сдавать уведомления можно будет заранее хоть за весь год вперед. Поэтому и зачет по ним будет по новым правилам.

⚡ С 2026 года будет новая форма РСВ

ФНС подготовила проект с изменениями в форму расчета по страховым взносам.

❔ Как передавать сведения в ФНС, если при переходе на АУСН счета в нескольких банках

Чтобы иметь расчетные счета сразу в нескольких банках, бизнесу нужно выбрать один уполномоченный банк и наладить передачу сведений в него из других кредитных организаций.

❗ До 17 декабря 2025 года нужно утвердить график отпусков

Если забыть составить график отпусков, то компании рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей.

🌎 При импорте товаров в 2026 году будут важные изменения

Будет усилен контроль за импорт, а также вырастет ряд обязательных платежей.

❗️ У ФНС заработал калькулятор ПСН на 2026 год

На сайте налоговой службы уже можно посчитать стоимость патента на следующий год.

💰 С 21 декабря 2025 меняются правила компенсации за предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний

Если СФР получит дополнительные средства – решение об отказе в финансировании отменят.

😮 С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха

01.10.2026 вступит в силу закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ о платформенной экономике, который меняет работу маркетплейсов и продавцов на них.

❕ Чтобы работать на НПД, при регистрации ИП не нужно выбирать спецрежимы

Налоговики рассказали, как с первого дня регистрации в качестве ИП применять самозанятость.

😮 Эксперт: брать патент можно хоть каждый месяц — это не налоговая схема

Если бизнес начинает делить периоды патента, чтобы не слететь с него, это не будет считать налоговой выгодой. Это право, которое дает Налоговый кодекс.

✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. И это не только очередная налоговая реформа с масштабными изменениями в НК РФ. Обзор дополняется.

💣 Ряховский: бухгалтерам нужно уважать себя и не подписывать отчетность за директоров

Согласно федеральному профстандарту бухгалтера, специалист должен вести учет и составлять отчетность, а не отправлять ее, тем более, нарушая закон, пользуясь электронной подписью директора.

👀 С 1 января 2026 года вступят в силу новые требования к онлайн-кассам

Владельцы ККТ должны до конца 2025 года перестроить учет и подготовить онлайн-кассы к работе.

🔁 С 15 декабря 2025 меняется порядок обмена электронными документами с ФНС

ФНС поменяла формат транспортного контейнера при взаимодействии по ТКС.

💥 Самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений: готовится законопроект

Госдума и Минтруд уточнят критерии трудовых отношений, чтобы работодатели не могли заменять их работой с самозанятыми и ИП.

❗ На АУСН планировать расходы лучше заранее

Для расчета налога по АвтоУСН налоговая берет данные о расходах, в основном, от уполномоченных банков.

💥 Выборочные налоговые проверки заменит сплошной и непрерывный контроль

Налогоплательщиков начинает проверять искусственный интеллект (ИИ) от ФНС — ИТ-платформа «Puzzle RPA».

👤 С 1 марта 2026 больше кадровых сведений станет гостайной

Изменится перечень сведений, отнесенных указом Президента к государственной тайне.

❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20 до 22%.

✔ В отчете о финансовых результатах — новый обязательный показатель

С годового отчета за 2025 год расширен минимальный перечень показателей для ОФР.

👌 С 2026 года работодателей в двух ситуациях освободили от уплаты страховых взносов

Власти установили новые налоговые стимулы для рождения детей и долгосрочных сбережений.

❔ Будут ли с 2026 года взносы за директора, который в отпуске без сохранения зарплаты

Для гендиректоров, которые ушли в отпуск за свой счет, не будет никаких исключений. ООО все равно будет платить за него страховые взносы с МРОТ.

❗ ФНС назвала еще одно исключение по уплате страховых взносов за директора

За ИП-управляющего не нужно платить фиксированные страховые взносы с МРОТ в 2026 году.

❔ Нужно ли платить с 2026 года взносы с МРОТ за ликвидатора компании

Ликвидатор – это не единоличный исполнительный орган организации, поэтому платить страховые взносы за него не нужно.

👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор Налоговики отвечали, как быть в ситуациях, когда руководитель компании не оформлен, в отпуске без зарплаты или ушел на СВО. Пока выходит, что страховые взносы придется платить в любом случае.

📌 Минимальный перечень показателей бухгалтерского баланса стал больше

С годового отчета за 2025 год нужно раскрывать в бухбалансе больше сведений.

😨 Назвали справедливый размер пенсии для России

Справедливая пенсия должна достигать 40% от среднего заработка.

👀 ФНС: к эксперименту с АУСН с 2026 года присоединится еще 16 регионов и уже + 3 банка

АвтоУСН применяют уже 41,5 тыс. предпринимателей, а с 2026 года будет еще 14 тысяч. На декабрь 2025 года участвуют 67 регионов РФ.

🕝 Депутаты предлагают сократить рабочий день до шести часов

Для отдельных категорий работников и вредных условий труда предусмотрена 24-часовая рабочая неделя.

😱 Регионы начали поднимать стоимость патента. В Архангельской области подорожал на 70%

Региональные законы должны были быть приняты и опубликованы до 1 декабря 2025, но изменения внесли не везде.

💣 С 5 декабря 2025 года снова изменились реквизиты уплаты ЕНП

При уплате налогов теперь надо указывать новый КПП.