Разбираем новый стандарт ФСБУ 6/2020 «Амортизация объектов основных средств». Что изменилось?

Стоимость объектов основных средств переносится на затраты по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг), или непосредственно на расходы в течение установленного срока полезного использования (п. 27 ФСБУ 6/2020).

Здесь, по сравнению с тем, что было раньше, в предыдущие несколько десятилетий, никаких изменений новый Стандарт не внес.

Однако дальше в Стандарте появились некоторые новшества, которые у большинства ветеранов учетного фронта, к которым себя относит и автор сего опуса, сразу вызвали если не возмущение, так некоторое недопонимание.

Типа:

— Ещё с дедов-прадедов так делали, и ничего, а теперь, значит, по–другому? И с чего бы это?

Так, например, амортизации не подлежат используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объекты основных средств, которые законсервированы и не используютсяпри производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд (последний абзац п. 28 ФСБУ 6/2020).

Это было установлено и ПБУ 6/01 (второй абзац п. 17).

Но в предыдущие годы и по объектам, переведенным по распоряжению руководства на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев, начисление амортизации приостанавливалось (п. 23 ПБУ 6/01, п. 4.2 ПБУ 6/97).

Точно такая же норма предусмотрена и при начислении амортизации для целей налогообложения прибыли (п. 3 ст. 256 НК РФ).

Теперь же, получается, что если объект законсервирован не в связи с требованиями законодательства о мобилизационной подготовке, а по решению руководства организации, то в регистрах бухгалтерского учета по-прежнему будет начисляться по нему амортизация. И это несмотря на то, что объект не используется по своему прямому назначению, а временно выведен из эксплуатации, подвергнут какой-то специальной обработке, позволяющей замедлить его естественный износ и, по сути, только занимает место, не принося организации дохода.

Ещё раз повторю, что у ветеранов учетного фронта это новшество вызвало, как минимум недоумение.

Но если трезво подумать, то всё правильно.

Многие (если не большинство) этих самых ветеранов мыслят старыми (что греха таить, ещё советскими стереотипами), когда все наши промышленные (и не только промышленные) предприятия были составной частью единого народнохозяйственного комплекса. Основные средства тогда не приобретались самостоятельно, за счет имеющихся или кредитных оборотных средств, а поступали за счет выделенных вышестоящими организациями фондов.

Не буду углубляться в прошлое (и сам уже подзабыл действующий года до 90 прошлого века порядок учета основных средств), отмечу только, что приобрести объект основных средств, равно как и избавиться от актива, нужда в котором исчезла, было ой как непросто.

Вот для того, чтобы не снижать финансовые показатели организации, имеющей на балансе большое количество основных средств, которые она относительно продолжительное время не использует, но потом, может быть, и начнет использовать вновь, и ввели когда-то (когда точно — найти не удалось) эту норму. Она же, автоматом, перешла и в НК РФ.

Разработчики нового ФСБУ, как мне кажется, рассуждали более логично.

Организация в свое время приобрела для своих нужд (то есть для получения дохода) соответствующие внеоборотные активы — основные средства. Они какое-то время эксплуатировались по своему прямому назначению, то есть при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд, для сдачи в аренду и т. д.

Амортизация по ним, таким образом, и в регистрах бухгалтерского учета, и для целей налогообложения прибыли, включалась в состав соответствующих затрат (или расходов).

И спустя какое-то время оказалось, что данная продукция (или работа, или услуга) спросом не пользуется, и эксплуатация этого основного средства будет приносить не доход, а убыток.

И никто не может в этом случае запретить руководству организации (ну, кроме собственников, если они влезают в управление фирмой) быстренько продать эти неиспользуемые активы (а может даже — и ликвидировать), а не тратить средства и время (которое тоже — деньги) на их консервацию, обслуживание во время таковой и пр.

Ну а если, по старой нашей традиции — а вдруг потом пригодится! — от ныне ненужного контора не избавляется, а бережно хранит, то пусть и несет расходы. Никто не запрещает.

Ведь нормальный физический (да и моральный — тоже) износ у такого объекта объективно все-таки будет.

Расходами по обычным видам деятельности их признать не выйдет, они для извлечения экономической выгоды не используются. Следовательно, надо признать источником начисления такой амортизации прочие расходы.

И записи будут:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 02.

Данные расходы не уменьшают налогооблагаемую прибыль, и возникает постоянная разница, ведущая к начислению постоянного налогового расхода:

Дебет счета 99 Кредит счета 68.04.

Таким образом, эта норма ФСБУ 6/2020, которая идет, так сказать, поперек сложившейся ещё с советских времён практике, соответствует нынешним экономическим реалиям.

Кроме того, фирма может принять экономически обоснованное решение, не законсервировать это основное средство в связи с прекращением его использования, а выставить его на продажу.

И на момент прекращения (использования) объекта по назначению, то есть в процессе производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), он перестанет быть основным средством.

Актив этот подлежит переквалификации в другой вид активов организации. Например, его можно учесть, как долгосрочный актив к продаже (п. 10.1 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н).

Долгосрочные активы к продаже подлежат учету в составе оборотных активов обособленно от других активов.

Он должен быть оценен по балансовой стоимости основного средства на момент его переклассификации. Его последующая оценка осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов (п. 10.2 ПБУ 16/02).

Считаю допустимым для учета долгосрочных активов к продаже использовать балансовый счет 41 «Товары».*

*Эти мои выводы согласованы с Комитетом по бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров Московского региона.

Принятие решения о прекращении использования объекта, как основного средства и подготовке его к продаже должно быть отражено записями:

Дебет счета 01.11 Кредит счета 01 — списана балансовая стоимость объекта;

Дебет счета 02 Кредит счета 01.11 — списана накопленная амортизация по объекту.

Если объект до этого подвергался переоценке, то ее сумму следует списать записью:

Дебет счета 83 Кредит счета 84.

Далее выставленный на продажу объект должен быть отражен в учете, как товар, записью:

Дебет счета 41 Кредит счета 01.11.

За период между выводом объекта из эксплуатации и его продажей организация может нести какие-то затраты на его содержание, обслуживание, хранение и пр. Их следует признать издержками обращения и ежемесячно относить на расходы записями:

Дебет счета 44 Кредит счетов 60, 70, 69 и др.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 44.

И если не распродать законсервированные основные средства (или еще каким-то образом не избавиться от них), то расходов, уменьшающих финансовый результат, чистые активы и размер дивидендов — не избежать.