Как при частичной мобилизации будут вести себя работодатели? Разъяснения от московского комиссариата

По рабочим местам для мобилизованных

Как и предполагалось, рабочие места будут сохранены за отбывшими служить. Военный комиссариат Москвы ссылается на постановление Правительства РФ от 22 сентября, которое запрещает расторгать трудовые договоры и служебные контракты таких граждан.

По повесткам на работу

Повестки приходить будут, потому что практически на любом предприятии есть сотрудники по воинскому учету. Через них и будет вестись эта работа. Они обязаны оповещать граждан о повестках из военкомата и обеспечивать своевременную явку по ним.

От кого придет подписка на работе

Этот момент регулируется постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 года. Согласно ему, вручение осуществляется руководителями работника или любыми другими должностными лицами под расписку.

Куда обращаться работодателям. Подняли горячую линию +7 (495) 587-02-37, обещают ответить на все возникающие вопросы.